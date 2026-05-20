Estatua del ‘Pibe’ Valderrama en Santa Marta está a punto de caerse: guías turísticos piden su intervención

Más de 25.000 turistas visitan cada mes el monumento del Pibe Valderrama - crédito Situr Santa Marta/Captura de Pantalla X

El grave deterioro del monumento en honor al exjugador colombiano Carlos ‘El Pibe’ Valderrama en Santa Marta (norte de Colombia) ha provocado una alerta entre guías turísticos, gremios del sector y el escultor de la obra, quienes advierten sobre el riesgo inminente de colapso y el peligro potencial para los visitantes.

La figura enfrenta riesgo de colapso por fisuras, movimientos internos y desgaste acelerado por el salitre, agravados por la falta de mantenimiento técnico durante años, según denuncias recopiladas por El Tiempo.

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Esto ha originado que se presenten solicitudes formales de guías turísticos, gremios y del propio escultor, quienes reclaman inspecciones, refuerzos estructurales y trabajos urgentes de restauración para proteger el monumento, elemento clave para la identidad y el turismo de Santa Marta y Colombia.

- crédito Captura de Pantalla X/El Tiempo

Daños estructurales

La preocupación por el monumento ha pasado del aspecto estético a una amenaza para la seguridad.

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Algunas fisuras en las piernas, los ruidos y el desplazamiento de la estructura con el viento han despertado alarma entre los operadores turísticos.

“Cuando sopla el viento la estructura tiene movimiento y ahora se escucha un ruido estático que nos preocupa porque indica que la estructura interna podría estar cediendo”, indicó Darío Mosquera, presidente de la Federación de Guías Turísticos del Magdalena.

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El vocero turístico, en declaraciones al diario local Hoy Diario de Magdalena, advirtió que el pedestal “tampoco es macizo” y el movimiento detectado en el ferroconcreto compromete aún más la estabilidad.

- crédito Captura de Pantalla X/El Tiempo

Otros factores como el ambiente salitroso característico de la ciudad y la falta de mantenimiento técnico, así como el robo de partes metálicas, agravan el estado de la escultura. Esta combinación eleva el riesgo de un colapso repentino y, por tanto, de accidentes durante los periodos de alta concurrencia de visitantes.

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Exigencia del gremio turístico

Según estimaciones del gremio turístico samario, citado por el diario local, a diario, entre 25 y 30 chivas turísticas (vehículos tipo camión), recorren la zona donde está el monumento, concentrando a miles de personas cada mes.

“Estamos muy preocupados porque este es uno de los símbolos más importantes del turismo de Santa Marta. Aquí vienen turistas nacionales e internacionales todos los días”, declaró Darío Mosquera a El Tiempo.

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- crédito Captura de Pantalla Facebook

El gremio ha comunicado oficialmente su preocupación a la Alcaldía de Santa Marta y a dependencias responsables, solicitando inspecciones especializadas, reparaciones inmediatas y medidas preventivas.

La alta afluencia —más de 25.000 visitantes al mes— refuerza la urgencia, al aumentar el riesgo potencial en una zona crucial para el turismo y el comercio de la ciudad.

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Escultor también mostró su preocupación

El escultor Amílkar Ariza, autor de la obra que homenajea al exfutbolista colombiano, sostuvo que la situación exige responsabilidad institucional más allá del plano artístico.

“A la Alcaldía de Santa Marta le corresponde poner ingenieros, expertos en soldadura y el personal que se requiera para estudiar cuáles son los problemas que tiene el monumento y cómo se puede restaurar”, señaló el artista a Hoy Diario del Magdalena.

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Amilcar Ariza, autor de la escultura del Pibe Valderrama - crédito Instagram

Ariza explicó que la estatua fue concebida con un sistema de anclaje interno, no como una estructura sólida, y enfatizó la importancia de realizar mantenimientos periódicos y estudios técnicos para prolongar su conservación.

El escultor también solicitó la implicación activa de las autoridades para asegurar la protección de la obra, que ya es parte fundamental del patrimonio simbólico de la ciudad y del país.

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El pedido de preservar y restaurar la escultura refleja el sentir de los samarios y de distintos sectores que valoran la figura del ‘Pibe’ Valderrama como un símbolo conjunto. La continuidad del monumento dependerá de una acción eficaz y coordinada de las autoridades, avalada por los gremios y el propio autor.

- crédito @amilcarariza/Instagram

Detalles de la estatua del ‘Pibe’

Inaugurada en 2002 frente al antiguo estadio Eduardo Santos, la escultura es considerada un ícono de identidad local.

El monumento, que fue elaborado por el maestro Amílkar Ariza, tiene 6,5 metros de altura y alcanza cerca de nueve metros con el pedestal. Se fabricó íntegramente en bronce y pesa más de ocho toneladas.

La construcción demandó diez meses y el traslado desde Bogotá requirió maniobras complejas. Esta obra rinde homenaje a uno de los futbolistas más representativos de Colombia.

Tanto turistas nacionales como extranjeros convierten la visita en una parada obligada durante sus recorridos en Santa Marta, lo que la ha consolidado como un referente patrimonial para la ciudad.