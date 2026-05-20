La imagen de Colombia en los videojuegos internacionales evoluciona entre estereotipos y autenticidad

Una variedad de títulos recientes han elegido ciudades y acontecimientos colombianos como inspiración de escenarios y narrativas, impulsando la visualización de la historia nacional a través de plataformas digitales dirigidas a un público global - crédito eclecticoide

Colombia ha trascendido fronteras en la industria de videojuegos, consolidándose como escenario y fuente de inspiración para títulos internacionales.

El fenómeno de la presencia colombiana en videojuegos refleja la forma en que la cultura, la historia y la geografía nacionales son reinterpretadas en el entretenimiento digital, según la cuenta especializada en videojuegos @eclecticoide, en Instagram.

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En distintos lanzamientos, el país se muestra tanto mediante escenarios reales como referencias a la guerrilla de las Farc, campañas independentistas y localizaciones como Cartagena de Indias.

La presencia de Colombia en estos videojuegos aborda enfoques que van desde el conflicto hasta propuestas centradas en el patrimonio cultural.

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Colombia figura en cinco videojuegos destacados:

Metal Gear Solid (desarrollado por Konami).

Splinter Cell Essentials (desarrollado por Ubisoft).

Hitman (desarrollado por IO Interactive).

Age of Empires III (desarrollado por Ensemble Studios)

Uncharted 3 (desarrollado por Naughty Dog).

Estos títulos presentan un mosaico de visiones, algunas enfocadas en problemáticas como el crimen y la violencia, y otras en el legado histórico y cultural del país.

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Según la cuenta especializada, “en la saga Metal Gear Solid, Portable Ops sitúa la acción en la península ficticia de San Gerónimo, donde aparecen la guerrilla de las Farc y el interés ruso en suelo colombiano“.

En el título de este mismo video juego, Peace Walker, inicia en una playa de Barranquilla, incorporando paisajes caribeños y el contexto del conflicto nacional.

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Un tratamiento frecuente en ciertas franquicias ha sido la asociación del país con actividades ilícitas y violencia, presentando una imagen limitada sobre su cultura y sociedad - crédito captura de pantalla @eclecticoide / Instagram

En Splinter Cell Essentials, la misión principal se desarrolla en Norte de Santander: Sam Fisher, el personaje principal del juego, debe infiltrarse en un campamento de la guerrilla de las Rafc, una forma de referenciar a las Farc, para lograr la liberación de un comandante prisionero.

Hitman recurre a estereotipos, como la lucha contra narcotraficantes y referencias superficiales a culturas indígenas, estableciendo una imagen de Colombia asociada al crimen y el conflicto.

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En cambio, Age of Empires III introduce misiones en la revolución de la Gran Colombia, donde el jugador puede liderar la independencia junto a Simón Bolívar, resaltando el legado histórico del país.

Uncharted 3 se destaca al centrar su narrativa en Cartagena de Indias: el protagonista, Nathan Drake, explora la ciudad amurallada e ingresa al Museo Marítimo para recuperar una reliquia, evitando lugares comunes y dando relevancia a su valor patrimonial.

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El alcalde Carlos Fernando Galán impulsa el acceso gratuito a los videojuegos en la capital

En 2024, la apertura del primer gaming center en Bogotá representa un avance en el acceso gratuito a la infraestructura de videojuegos y e-sports, dirigido principalmente a los jóvenes de la capital y pensado para cerrar las brechas de conectividad en la ciudad.

Para asistir, basta llenar un formulario en la página de ETB - crédito ETB

El espacio, gestionado por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, funcionará desde el lunes 22 de abril de ese año, estará disponible de lunes a sábado y busca posicionarse como un escenario cultural que potencie la innovación y el entretenimiento, según informó el alcalde Carlos Fernando Galán.

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La iniciativa responde al rápido crecimiento del sector, que proyecta alcanzar más de diez millones de aficionados a los videojuegos en Colombia para 2027, según cifras de Statista.

El centro estará abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y aunque la entrada es gratuita, solo se permite el acceso bajo la condición de realizar una reserva en la web oficial de la ETB.

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El espacio fue diseñado específicamente para responder a la demanda de los exigentes aficionados al universo de los videojuegos, con un área de 329 metros cuadrados dentro de una tienda de 1.200 metros cuadrados, según detalló la ETB.

El alcalde Galán calificó este paso como un gran hito tecnológico en la ciudad - crédito Carlos Fernando Galán

Entre las zonas disponibles destacan la Arena de Batallas, áreas de simuladores, consolas de última generación y arcade, así como espacios para dispositivos móviles.

En la Zona de Consolas, los visitantes podrán acceder a dispositivos como Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox One, mientras que los usuarios de PC encontrarán equipos de alta gama y juegos actuales en la Arena de Batallas.