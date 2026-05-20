Colombia

La Corte Constitucional le puso freno a los padres que no quieren vacunar a sus hijos: “No pueden comprometer la vida, la salud o el desarrollo integral de los niños”

La decisión destacó que la legalidad vigente respalda la intervención de entidades estatales en casos donde se vulnera el bienestar de la niñez, asegurando valoraciones médicas previas antes de proceder a inmunizaciones

Guardar
Google icon
Una mano sostiene una jeringa insertada en un vial de vacuna, con la señal dorada de "CORTE CONSTITUCIONAL" visible al fondo.
La legalidad vigente respalda la intervención de entidades estatales en casos donde se vulnera el bienestar de la niñez - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Corte Constitucional determinó que el interés superior de los niños debe prevalecer sobre la negativa de los padres a autorizar el esquema de vacunación infantil obligatorio contemplado en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

El alto tribunal estableció que la patria potestad, la libertad de conciencia y el libre desarrollo de la personalidad de los padres encuentran límites cuando la salud y el bienestar de las niñas y niños están en juego. En su fallo, la Sala Segunda de Revisión, presidida por el magistrado Carlos Camargo Assis e integrada por los magistrados Juan Carlos Cortés González y Héctor Alfonso Carvajal Londoño, negó el amparo solicitado por una madre que objetó la vacunación para su hijo de dos años.

PUBLICIDAD

Ilustración acuarelada de una enfermera con un estetoscopio administrando una inyección en el brazo de un niño pequeño, quien es abrazado por una mujer.
La sentencia obedeció a una tutela de una madre de familia sobre los datos del fabricante y el desconocimiento de la vacuna - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con la sentencia, la mujer presentó una tutela contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) al considerar que una funcionaria de la entidad ejerció presión indebida y que el inicio de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos vulneraba sus derechos fundamentales.

La madre basó su negativa de autorizar la vacunación en “la información oficial del fabricante de las vacunas, en atención a los factores de riesgo y los efectos adversos descritos en las contraindicaciones, precauciones y advertencias” que identificó en las fichas técnicas suministradas por su EPS.

PUBLICIDAD

La Corte concluyó que este argumento no justifica poner en riesgo el interés superior del menor ni limita la capacidad del Estado para garantizar la inmunización colectiva.

La decisión de la Corte precisó que “la patria potestad y el consentimiento sustituto no confieren a los padres una facultad absoluta para adoptar decisiones que comprometan la vida, la salud o el desarrollo integral de sus hijos”, criterio que, según la Sala, se ajusta al Código de la Infancia y la Adolescencia.

El alto tribunal aseguró que debe primar el bienestar de los menores en cuanto a su salud - crédito Corte Constitucional
El alto tribunal aseguró que debe primar el bienestar de los menores en cuanto a su salud - crédito Corte Constitucional

Así, el tribunal afirmó que el Icbf actuó bajo parámetros constitucionalmente legítimos al abrir un proceso de verificación de derechos ante la negativa parental, destacando que “no constituye por sí misma una vulneración de los derechos fundamentales de los padres”.

El Programa Ampliado de Inmunizaciones fue reconocido por la Sala como una política pública de salud sustentada en una “evidencia científica robusta” y cuyo propósito es la protección individual de los menores y la garantía de la inmunidad colectiva.

La Corte sostuvo, de manera expresa, que “la aplicación del PAI en la primera infancia no solo protege la salud de los niños, niñas y adolescentes a quienes se les aplica la vacuna, sino que protege también el derecho a la salud de quienes, por su condición médica, no tienen la posibilidad de obtener los beneficios directos biológicos”.

Según la decisión, la Sala reconoció que las vacunas pueden conllevar “riesgos y efectos secundarios”, pero resaltó que la inmunización de las poblaciones constituye “un fin constitucional imperioso”, fundamental en la prevención de enfermedades evitables.

La Corte Constitucional invitó a los padres a realizar una valoración médica para establecer la importancia de las vacunas en los niños -crédito EFE/HOTLI SIMANJUNTAK
La Corte Constitucional invitó a los padres a realizar una valoración médica para establecer la importancia de las vacunas en los niños -crédito EFE/HOTLI SIMANJUNTAK

En ese sentido, enfatizó los límites de los derechos parentales cuando colisionan con la protección de los derechos fundamentales prevalentes de niñas, niños y adolescentes.

La Corte ordenó a la EPS a la que está afiliado el menor realizar una valoración médica integral para determinar la viabilidad de aplicar el esquema de vacunación, con el objetivo de contar con un dictamen técnico idóneo para avanzar en la inmunización. Según el fallo, se deberá aplicar “las vacunas correspondientes al PAI que resulten medicamente viables”.

En un pronunciamiento final, la Sala solicitó a la madre cumplir con “sus deberes consignados en el Código de la Infancia y la Adolescencia consistentes en garantizar los controles periódicos de salud y vacunación” del niño. La Corte remarcó que la protección de la infancia es prioritaria, incluso frente a la objeción de conciencia de los padres.

Temas Relacionados

Vacunación InfantilAntivacunasCorte ConstitucionalPlan Ampliado de InmunizaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno de Rusia propuso reubicar en zoológicos extranjeros a los hipopótamos que Pablo Escobar llevó a Colombia

Un comunicado oficial informó que existe una solicitud formal para trasladar a los ejemplares a otros países, mientras instituciones de varias regiones ya manifestaron interés en participar en la reubicación de los mamíferos

Gobierno de Rusia propuso reubicar en zoológicos extranjeros a los hipopótamos que Pablo Escobar llevó a Colombia

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

El cuadro barranquillero es último en su grupo y está obligado a ganar los dos partidos que le restan para tener chances de seguir con vida en torneos internacionales

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

Camila Osorio eliminó a la favorita al título en el WTA 250 de Rabat en Marruecos: su próxima rival fue finalista en Bogotá

La colombiana superó en tres sets a la indonesia Janice Tjen, con parciales 6-0, 3-6 y 6-0

Camila Osorio eliminó a la favorita al título en el WTA 250 de Rabat en Marruecos: su próxima rival fue finalista en Bogotá

Gobernador de Antioquia cuestionó a Petro por respaldar a quienes pintaron mural de falsos positivos cerca a la casa de Álvaro Uribe: “Normalizado el odio”

El mandatario departamental señaló que el Presidente ha permitido discursos que profundizan la división social, tras el apoyo a una ‘expresión artística’

Gobernador de Antioquia cuestionó a Petro por respaldar a quienes pintaron mural de falsos positivos cerca a la casa de Álvaro Uribe: “Normalizado el odio”

Servicio militar implementará un nuevo modelo para satisfacer la obligación de los jóvenes: de qué trata

La nueva normativa permitirá a jóvenes entre 18 y 24 años cumplir con la obligación constitucional a través de proyectos comunitarios. El Ministerio de Educación diseñó esta alternativa con alcance nacional y priorización en zonas afectadas por la violencia

Servicio militar implementará un nuevo modelo para satisfacer la obligación de los jóvenes: de qué trata
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Desde Hip Hop hasta electrónica: las canciones de Totó la Momposina que fueron sampleadas y se ‘pegaron’ por el mundo

Desde Hip Hop hasta electrónica: las canciones de Totó la Momposina que fueron sampleadas y se ‘pegaron’ por el mundo

Esperanza Gómez habló del romance fugaz que sostuvo con el cantante Jean Carlos Centeno: “Le estaba poniendo los cachos a mi novio”

Sheila Gándara publicó el resultado de su intervención estética tras polémica con Juanda Caribe y Mariana Zapata: así quedó

Así reaccionaron los niños de fundación en Uganda al saber que estarán con Shakira en la final del Mundial 2026: “Vengan a bailar conmigo”

Mariana Zapata habló sobre la realidad de Juanda Caribe y Sheila tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Me cuentan que dañé un hogar”

Deportes

Llenar el álbum Panini será más costoso tras la convocatoria de Neymar a la selección brasileña: así se puede conseguir su lámina

Llenar el álbum Panini será más costoso tras la convocatoria de Neymar a la selección brasileña: así se puede conseguir su lámina

Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Jefferson Lerma en el radar del fútbol español: estos son los equipos que buscan al volante de la selección Colombia

República Democrática del Congo confirmó su primera baja por lesión antes de enfrentarse a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar