Colombia

Gustavo Petro habló de cómo es su relación con Laura Sarabia: “Te alejaron del poder”

El mandatario volvió a referirse a la embajadora de Colombia en el Reino Unido, y también habló de supuestas irregularidades en nombramientos y la presencia de “mafias” en el sistema notarial

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Gustavo Petro señaló a Laura Sarabia por presunta “codicia” y cuestionó su influencia en nombramientos - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Alex Brandon/AP
Gustavo Petro señaló a Laura Sarabia por presunta “codicia” y cuestionó su influencia en nombramientos - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Alex Brandon/AP

El presidente Gustavo Petro emitió nuevos señalamientos hacia Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual embajadora de Colombia en el Reino Unido.

Durante una entrevista con Caracol Radio, el mandatario se refirió a la “codicia” como un factor que ha influido en la gestión de algunos funcionarios de su entorno, y mencionó el caso de Sarabia al responder preguntas sobre el nombramiento de Daniela Andrade, cercana a la diplomática, en una notaría relevante del país.

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Petro explicó que el acceso y permanencia en notarías responde a una carrera administrativa. “No puedo sacar a los notarios. Las notarías tienen una carrera administrativa. Un notario sale por edad; la mayoría tienen bastante; renuncian y se van copando por personas en provisionalidad que solo salen cuando se realiza un concurso”, afirmó.

El presidente subrayó que evitó convocar concursos durante el periodo electoral, alegando que “venden a 700 millones de pesos cada cupo de una notaría. Esa es otra mafia, pero más chiquita que la Fiduprevisora”.

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Gustavo Petro denunció irregularidades y “mafias” en el acceso a notarías en Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia
Gustavo Petro denunció irregularidades y “mafias” en el acceso a notarías en Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El mandatario insistió en que las notarías no dependen del Ejecutivo. “Las notarías no son del Gobierno. Hay una norma que dice que, en caso de que renuncie un notario, el presidente lo reemplace. No conozco a los notarios de Colombia. No tengo ni idea. Están en todo el país. No me interesa echarlos”, señaló Petro, quien añadió que denunció un proceso de concurso que, según él, estaba viciado.

“Había unos funcionarios en la Superintendencia de Notaría con gente en las universidades que adelantan la evaluación de los concursos, que le entregan las respuestas a quien entrega la plata”, denunció.

Sobre el vínculo entre Andrade y Sarabia, Petro sostuvo: “La señora Daniela Andrade era amiga de la señora Laura Sarabia; Laura la propuso para una notaría porque era su amiga y solo supimos las cosas después. Yo, de verdad, creo que quien firma no es el culpable”.

El presidente reconoció que no conocía a Sarabia antes de su llegada al poder. “Yo no conocía a Laura Sarabia antes de las elecciones. A Angie Rodríguez, quien la sucede en el Dapre, tampoco la conocía antes. Y he conocido a las personas en medio de su ejercicio como funcionarios públicos. No puedo conocer a un millón de personas que son las que integran el Estado. Es un imposible”, reflexionó.

Laura Sarabia y Gustavo Petro
Gustavo Petro habló sobre Laura Sarabia - crédito @laurisarabia/X - Presidencia

Petro defendió la necesidad de renovar los equipos de gobierno: “Uno confía en ciertas personas y no en todas; cuando pasan por el poder, siguen siendo las mismas de antes. Por eso, lo mejor es ir cambiando los círculos que te rodean paulatinamente”.

Respecto a la designación de Sarabia como embajadora, el presidente consideró que no representa un premio, sino un alejamiento del poder.

“Depende de cómo entiendan la vida. Si a mí me mandan a una embajada, yo siento que me castigaron. Simplemente te alejaron del poder”, dijo. Petro enfatizó que sobre Sarabia “no hay nada que hoy podamos decir que sea un delito”.

Por último, el presidente también la vinculó con la selección de interventores en las EPS. “Lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño, y se tiró como un año la intervención y la reforma a la salud”, concluyó el mandatario.

- crédito Ovidio González/Presidencia
Gustavo Petro defendió que la embajada de Sarabia no es un premio y expuso tensiones internas - crédito Ovidio González/Presidencia

Gustavo Petro afirmó que sino gana el progresismo las elecciones lo perseguirán

El presidente Gustavo Petro expresó inquietud sobre el futuro del progresismo en Colombia si su movimiento pierde las próximas elecciones. En la misma entrevista, afirmó: “Tenga usted la seguridad que si el progresismo pierde las elecciones, a mí me van a perseguir”.

Petro aseguró haber enfrentado persecución política antes y después de ser alcalde de Bogotá, y advirtió que la alternancia democrática no garantiza protección para la oposición.

Me toca defender mi existencia, la personal y la existencia de un proyecto político que podría ser, lo han dicho por ahí en campaña, exterminado”, señaló el mandatario.

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