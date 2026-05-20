Aida Quilcué cuestionó a Uribe tras polémica por mural de falsos positivos cerca a la casa del expresidente: “La memoria no se borra con un rodillo”

La candidata vicepresidencial se refirió al episodio en la residencia del expresidente y destacó la vigencia del reclamo de las víctimas y el papel del arte en la sociedad colombiana - crédito Sergio Acero/REUTERS/Colprensa

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, dirigió un mensaje directo al expresidente Álvaro Uribe Vélez tras los recientes hechos ocurridos en Llanogrande, Antioquia, donde se produjo una controversia por la intervención de un mural alusivo a los falsos positivos cerca de la entrada de la vivienda del exmandatario.

En su cuenta oficial de X, Quilcué escribió: “La memoria no se borra con un rodillo, señor Álvaro Uribe Vélez”. También señaló que, según su versión, persiste el recuerdo de los 7.837 jóvenes asesinados en los denominados falsos positivos.

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La cifra de 7.837 casos fue mencionada por el presidente Gustavo Petro, quien tomó como referencia la investigación adelantada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Macrocaso 03. El incremento en la cifra se explica por la ampliación del rango temporal analizado, que ahora va de 1990 a 2016.

Aida Quilcué destacó la persistencia del recuerdo de los 7.837 jóvenes asesinados en los llamados “falsos positivos” durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez - crédito Sergio Acero/REUTERS

Según Quilcué, la memoria permanece viva entre los familiares y comunidades, quienes continúan demandando verdad y justicia, así como la ubicación de los cuerpos de muchas víctimas, aún en fosas comunes.

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“La memoria de los 7.837 jóvenes asesinados en los falsos positivos durante su gobierno sigue viva en las madres, padres, hermanos, hijos, amigos y comunidades que aún esperan verdad, justicia y encontrar los cuerpos de sus seres queridos, muchos de ellos enterrados en fosas comunes”, señaló la candidata a la Vicepresidencia.

El origen de la polémica se remonta a la denuncia pública realizada por Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, quien informó sobre la llegada de un grupo de manifestantes a su residencia familiar en Llanogrande, municipio de Rionegro, Antioquia. Según su relato, los manifestantes arribaron en varios autobuses e intentaron intervenir un mural en la entrada de la vivienda con consignas y grafitis relacionados con los falsos positivos. Uribe atribuyó la coordinación de la acción al representante electo Hernán Muriel y al candidato presidencial Iván Cepeda.

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Durante el incidente, Uribe reportó que uno de sus acompañantes resultó herido superficialmente tras un forcejeo con manifestantes. Además, la presencia de autoridades locales y seguidores del exmandatario derivó en momentos de tensión en la entrada de la residencia.

El expresidente afirmó en X que la acción constituyó una provocación y denunció que la jornada fue planificada con fines políticos. “Suspendí la agenda de Medellín y voy de regreso a la casa porque un grupo numeroso se ha agolpado cerca de la puerta. Están dirigidos por un parlamentario electo de apellido Muriel”, escribió Uribe.

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En ese ambiente, Aida Quilcué respondió en X al exmandatario. Insistió en que el arte cumple una función de memoria y dignidad, rechazando la equiparación del mural con un acto de vandalismo. “El arte no es vandalismo; es memoria, dignidad y el grito colectivo de un país que se resiste al olvido. Intentar censurar un mural no tapa la verdad ni silencia el dolor de miles de familias colombianas”, afirmó Quilcué.

Aida Quilcué insistió en que el arte cumple una función de memoria y dignidad, rechazando la equiparación del mural con un acto de vandalismo - crédito @aida_quilcue/X

Uribe reiteró públicamente que el hecho no representó una expresión artística, sino un acto de hostigamiento hacia su familia.

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En declaraciones, sostuvo que la llegada de los manifestantes constituyó una amenaza directa y responsabilizó tanto a Iván Cepeda como al presidente Gustavo Petro de fomentar la polarización en el país. Según el relato del exmandatario, la situación se tornó más tensa tras una llamada telefónica entre los manifestantes y Cepeda, lo que interrumpió un intento de diálogo entre su equipo y los participantes en la protesta.

El expresidente Álvaro Uribe protagonizó un tenso momento con el representante electo de Antioquia, Hernán Muriel - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El mensaje de Aida Quilcué remarcó el papel de la memoria colectiva y la importancia de mantenerla viva frente a los hechos del pasado. “Por más pintura que se use, la verdad seguirá hablando, porque un pueblo que recuerda jamás permitirá que la memoria sea enterrada”, sostuvo la fórmula vicepresidencial. Añadió: “¡Las cuchas siempre tuvieron la razón y el pueblo NO olvida!”.

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Mientras tanto, el gobernador de Antioquia, Julian Andrés Rendón, y otras figuras públicas acudieron a la residencia de Uribe durante la jornada, en medio de un ambiente de confrontación verbal y física. La denuncia del expresidente incluyó la acusación de instrumentalización política de los jóvenes, así como la afirmación de que la intervención del mural respondió a una estrategia planificada desde sectores de la oposición.