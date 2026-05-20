Colombia

Aida Quilcué cuestionó a Uribe tras polémica por mural de falsos positivos cerca a la casa del expresidente: “La memoria no se borra con un rodillo”

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda expresó en redes sociales su posición tras el incidente en Llanogrande, centrando su mensaje en la importancia de la memoria colectiva

Guardar
Google icon
Aida Quilcué - crédito Sergio Acero/REUTERS/Colprensa
La candidata vicepresidencial se refirió al episodio en la residencia del expresidente y destacó la vigencia del reclamo de las víctimas y el papel del arte en la sociedad colombiana - crédito Sergio Acero/REUTERS/Colprensa

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, dirigió un mensaje directo al expresidente Álvaro Uribe Vélez tras los recientes hechos ocurridos en Llanogrande, Antioquia, donde se produjo una controversia por la intervención de un mural alusivo a los falsos positivos cerca de la entrada de la vivienda del exmandatario.

En su cuenta oficial de X, Quilcué escribió: “La memoria no se borra con un rodillo, señor Álvaro Uribe Vélez”. También señaló que, según su versión, persiste el recuerdo de los 7.837 jóvenes asesinados en los denominados falsos positivos.

PUBLICIDAD

La cifra de 7.837 casos fue mencionada por el presidente Gustavo Petro, quien tomó como referencia la investigación adelantada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Macrocaso 03. El incremento en la cifra se explica por la ampliación del rango temporal analizado, que ahora va de 1990 a 2016.

Aida Quilcué destacó la persistencia del recuerdo de los 7.837 jóvenes asesinados en los llamados “falsos positivos” durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez - crédito Sergio Acero/REUTERS
Aida Quilcué destacó la persistencia del recuerdo de los 7.837 jóvenes asesinados en los llamados “falsos positivos” durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez - crédito Sergio Acero/REUTERS

Según Quilcué, la memoria permanece viva entre los familiares y comunidades, quienes continúan demandando verdad y justicia, así como la ubicación de los cuerpos de muchas víctimas, aún en fosas comunes.

PUBLICIDAD

“La memoria de los 7.837 jóvenes asesinados en los falsos positivos durante su gobierno sigue viva en las madres, padres, hermanos, hijos, amigos y comunidades que aún esperan verdad, justicia y encontrar los cuerpos de sus seres queridos, muchos de ellos enterrados en fosas comunes”, señaló la candidata a la Vicepresidencia.

El origen de la polémica se remonta a la denuncia pública realizada por Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, quien informó sobre la llegada de un grupo de manifestantes a su residencia familiar en Llanogrande, municipio de Rionegro, Antioquia. Según su relato, los manifestantes arribaron en varios autobuses e intentaron intervenir un mural en la entrada de la vivienda con consignas y grafitis relacionados con los falsos positivos. Uribe atribuyó la coordinación de la acción al representante electo Hernán Muriel y al candidato presidencial Iván Cepeda.

Durante el incidente, Uribe reportó que uno de sus acompañantes resultó herido superficialmente tras un forcejeo con manifestantes. Además, la presencia de autoridades locales y seguidores del exmandatario derivó en momentos de tensión en la entrada de la residencia.

El expresidente afirmó en X que la acción constituyó una provocación y denunció que la jornada fue planificada con fines políticos. “Suspendí la agenda de Medellín y voy de regreso a la casa porque un grupo numeroso se ha agolpado cerca de la puerta. Están dirigidos por un parlamentario electo de apellido Muriel”, escribió Uribe.

En ese ambiente, Aida Quilcué respondió en X al exmandatario. Insistió en que el arte cumple una función de memoria y dignidad, rechazando la equiparación del mural con un acto de vandalismo. “El arte no es vandalismo; es memoria, dignidad y el grito colectivo de un país que se resiste al olvido. Intentar censurar un mural no tapa la verdad ni silencia el dolor de miles de familias colombianas”, afirmó Quilcué.

Aida Quilcué - crédito @aida_quilcue/X
Aida Quilcué insistió en que el arte cumple una función de memoria y dignidad, rechazando la equiparación del mural con un acto de vandalismo - crédito @aida_quilcue/X

Uribe reiteró públicamente que el hecho no representó una expresión artística, sino un acto de hostigamiento hacia su familia.

En declaraciones, sostuvo que la llegada de los manifestantes constituyó una amenaza directa y responsabilizó tanto a Iván Cepeda como al presidente Gustavo Petro de fomentar la polarización en el país. Según el relato del exmandatario, la situación se tornó más tensa tras una llamada telefónica entre los manifestantes y Cepeda, lo que interrumpió un intento de diálogo entre su equipo y los participantes en la protesta.

Álvaro Uribe - Hernán Muriel
El expresidente Álvaro Uribe protagonizó un tenso momento con el representante electo de Antioquia, Hernán Muriel - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El mensaje de Aida Quilcué remarcó el papel de la memoria colectiva y la importancia de mantenerla viva frente a los hechos del pasado. “Por más pintura que se use, la verdad seguirá hablando, porque un pueblo que recuerda jamás permitirá que la memoria sea enterrada”, sostuvo la fórmula vicepresidencial. Añadió: “¡Las cuchas siempre tuvieron la razón y el pueblo NO olvida!”.

Mientras tanto, el gobernador de Antioquia, Julian Andrés Rendón, y otras figuras públicas acudieron a la residencia de Uribe durante la jornada, en medio de un ambiente de confrontación verbal y física. La denuncia del expresidente incluyó la acusación de instrumentalización política de los jóvenes, así como la afirmación de que la intervención del mural respondió a una estrategia planificada desde sectores de la oposición.

Temas Relacionados

Aida QuilcuéÁlvaro UribeMural 'falsos positivos'Iván CepedaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 20 de mayo

La moneda europea experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 20 de mayo

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 20 de mayo

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 20 de mayo

Congreso activó la carrera para elegir al nuevo contralor, en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez: estos son los 10 aspirantes

La elección por parte de los legisladores definirá quién dirigirá durante cuatro años la entidad encargada de vigilar los recursos públicos del país

Congreso activó la carrera para elegir al nuevo contralor, en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez: estos son los 10 aspirantes

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

El cuadro barranquillero es último en su grupo y está obligado a ganar los dos partidos que le restan para tener chances de seguir con vida en torneos internacionales

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

Colombia en alerta por posible apagón: crisis de Air-e y llegada de El Niño aumentan el riesgo energético

En medio de advertencias oficiales y cálculos de déficit, crece la presión sobre las decisiones que debe tomar el Gobierno para sostener la operación del sistema eléctrico

Colombia en alerta por posible apagón: crisis de Air-e y llegada de El Niño aumentan el riesgo energético
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ENTRETENIMIENTO

Desde Hip Hop hasta electrónica: las canciones de Totó la Momposina que fueron sampleadas y se ‘pegaron’ por el mundo

Desde Hip Hop hasta electrónica: las canciones de Totó la Momposina que fueron sampleadas y se ‘pegaron’ por el mundo

Esperanza Gómez habló de su romance con el cantante Jean Carlos Centeno: “Le estaba poniendo los cachos a mi novio”

Sheila Gándara publicó el resultado de la intervención estética a la que se sometió tras polémica con Juanda Caribe y Mariana Zapata: así quedó

Así reaccionaron los niños de fundación en Uganda al saber que estarán con Shakira en la final del Mundial 2026: “Vengan a bailar conmigo”

Mariana Zapata habló sobre la relación de Juanda Caribe y Sheila tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Me cuentan que dañé un hogar”

Deportes

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

Franco Armani podría llegar a Millonarios tras su paso por el fútbol argentino: “Dispuestos a escuchar”

Qué pasará con figuras de jugadores como Neymar, que fueron convocados a última hora para el Mundial: gerente de Panini en Colombia explicó cómo agregarlas al álbum

Jefferson Lerma en el radar del fútbol español: estos son los equipos que buscan al volante de la selección Colombia