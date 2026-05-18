Colombia

Se hizo una lipo y llegó al banco pidiendo turno prioritario, porque seguía en recuperación: “Enferma, pero grosera”

El episodio encendió el debate sobre los límites y requisitos para acceder a la atención preferente en bancos

Guardar
Google icon

El momento se dio cuando presuntamente la mujer pidió ser atendida antes al encontrarse en recuperación de una liposucción - crédito @ruidiaz_ddhh / X

El incidente, presuntamente ocurrido en una sucursal de Bancolombia captó la atención masiva en plataformas digitales tras la difusión de un video en el que una mujer reclamó atención prioritaria por estar, aparentemente, en proceso de recuperación de una liposucción.

Las imágenes muestran cómo la mujer, con dificultad para caminar, responde con enojo ante las burlas de otros presentes, generando un debate encendido sobre los alcances de la atención preferente en espacios bancarios.

PUBLICIDAD

La protagonista del video expuso su argumento en voz alta, afirmando: “Sapos, simplemente es de lógica que tenemos prioridad, por eso el país está como está. Si no sabe defender sus derechos yo sí. Si una persona está enferma la atienden de primera, por lógica”.

La mujer exigía ser atendida al encontrarse adolorida por haberse hecho una liposucción - crédito @ruidiaz_ddhh / X
La mujer exigía ser atendida al encontrarse adolorida por haberse hecho una liposucción - crédito @ruidiaz_ddhh / X

Al escucharla, varios clientes reaccionaron con frases como: “Quién le manda a hacerse la lipo, tómese una valeriana. Enferma, pero grosera.” El clima en la sala de espera se tornó tenso mientras la discusión se viraliza rápidamente en redes sociales.

PUBLICIDAD

El caso ha impulsado una oleada de comentarios, muchos de los cuales cuestionaron tanto el proceder de la mujer como la interpretación de las normas bancarias. Entre las opiniones más replicadas, varios usuarios sugirieron que existen alternativas para evitar largas esperas: “Se puede sacar turno por la app. Y faltando unos 5 minutos. Les gusta la pendejada”, escribió un internauta.

Otro agregó: “No entiendo, cuando entras y tomas el turno hay una opción y es turnos prioritarios, listo. Igual sea cuál sea el turno debes esperar los tiempos que el sistema establezca, porque es con el banco con quién te debes entender, cada cliente va con su tiempo y sus necesidades” afirmó.

Un usuario expuso: “Turno prioritario para mayores de 60 o con alguna discapacidad. Los que están operados están incapacitados.” Otro matizó: “Una cosa es incapacidad y la otra discapacidad, esta última hace parte de una atención que sí es prioritaria”.

Una mano sostiene un smartphone mostrando la pantalla de una aplicación bancaria con un turno digital, un cajero automático y clientes borrosos en el fondo.
El uso de canales digitales permite programar turnos prioritarios y reducir los tiempos de espera en sucursales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bancolombia cuenta con un sistema de atención prioritaria destinado a grupos específicos: personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con movilidad reducida y personas de baja estatura.

Para optimizar el tiempo de espera, la entidad permite programar la visita de manera digital a través de la App Personas o desde la web, donde es posible elegir la opción de atención prioritaria si se cumplen los requisitos. El proceso implica ingresar a la plataforma de reserva de turnos, seleccionar tipo y número de documento, registrar el número de celular y activar el turno en la sucursal mediante un código QR.

Según la ley, las entidades están obligadas a ofrecer un servicio diligente y seguro a quienes se encuentren en condición de vulnerabilidad. Esto incluye a adultos mayores, mujeres en embarazo, personas con discapacidad y, en algunos casos, personas con movilidad reducida, ya sea de forma permanente o temporal.

Qué dice la ley sobre atención prioritaria en bancos

La Ley 1328 de 2009 y los lineamientos de la Superintendencia Financiera exigen a los bancos implementar mecanismos de atención para personas en debilidad manifiesta. La normativa define a este grupo como adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad. Algunas entidades, han ampliado en su política interna la prioridad a quienes presentan movilidad limitada, aunque sea de manera transitoria.

Pantalla azul de turno digital en un banco, con kiosco para obtener ticket y varios clientes sentados esperando ser atendidos.
La normativa colombiana exige a los bancos mecanismos para atender a personas en condición de vulnerabilidad - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el caso de personas recién operadas o con incapacidades temporales no figura expresamente en la ley como un grupo con derecho automático a atención preferente. Esto ha generado diversas interpretaciones sobre el alcance real de estos derechos en el ámbito bancario.

Un comentario en redes resume esta perspectiva: “Pues si está incapacitada sea de lipo o de lo que sea , el banco debe darle atención prioritaria. La rabia que les da es que se haya la hecho la lipo y ustedes no”.

El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia establece el principio de igualdad, indicando que el Estado debe proteger de modo especial a quienes se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. La Corte Constitucional ha interpretado este mandato como una obligación de implementar medidas diferenciadas para colectivos vulnerables, incluidas acciones en servicios financieros.

Temas Relacionados

BancolombiaAtención prioritariaLiposucciónAtención bancariaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Con 10 jugadores nacionalizados, rival de Colombia presentó la lista de 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La República Democrática del Congo jugará por segunda vez en su historia la Copa del Mundo, luego de eliminar a Jamaica en el repechaje internacional de marzo

Con 10 jugadores nacionalizados, rival de Colombia presentó la lista de 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Concejal de Medellín rechazó señalamientos de cuenta relacionada con Abelardo de la Espriella: “Hechos de extrema gravedad”

Andrés ‘Gury’ Rodríguez solicitó públicamente a la campaña del aspirante a la Casa de Nariño esclarecer la administración del perfil ‘De La Espriella Presidente’

Concejal de Medellín rechazó señalamientos de cuenta relacionada con Abelardo de la Espriella: “Hechos de extrema gravedad”

Cronología del caso Shakira y Hacienda española: La reconstrucción fiscal, las pruebas clave y el desenlace judicial tras casi una década de investigación en España

La Agencia Tributaria logró demostrar que gran parte de las actividades personales, familiares y profesionales de Shakira giraban alrededor de Barcelona gracias a un exhaustivo rastreo de movimientos y gastos

Cronología del caso Shakira y Hacienda española: La reconstrucción fiscal, las pruebas clave y el desenlace judicial tras casi una década de investigación en España

Cuatro exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia fueron condenados por tortura, homicidio y secuestro

Las víctimas corresponderían en su mayoría a pobladores que se oponían al actuar ilegal de los grupos paramilitares o eran señalados de auxiliar a otras estructuras criminales que tenían injerencia en el departamento

Cuatro exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia fueron condenados por tortura, homicidio y secuestro

Joven se atrevió a tocar en acordeón uno de los temas más famosos de Michael Jackson y se viralizó en redes: “Pa’mi compadre”

Las canciones del rey del pop viven una nueva vida con sabor colombiano, sorprendiendo a fans y conquistando las redes sociales

Joven se atrevió a tocar en acordeón uno de los temas más famosos de Michael Jackson y se viralizó en redes: “Pa’mi compadre”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

ENTRETENIMIENTO

Cronología del caso Shakira y Hacienda española: La reconstrucción fiscal, las pruebas clave y el desenlace judicial tras casi una década de investigación en España

Cronología del caso Shakira y Hacienda española: La reconstrucción fiscal, las pruebas clave y el desenlace judicial tras casi una década de investigación en España

Daramola, productor de ‘Choka Choka’, desmintió a las artistas argentinas que acusaron de plagio a Shakira y Anitta

La Segura se desató contra Mariana Zapata por su cercanía con Juanda Caribe: “Lávate la c...”

‘Dai Dai’ de Shakira: Las redes explotaron tras encontrar indirectazo a Piqué en adelanto del video musical, usó a Ronaldo

Shakira mostró un adelanto del video oficial de ‘Dai Dai’: aparecen Messi, el Pibe Valderrama y otras figuras del fútbol

Deportes

Estos son los departamentos que más talentos aportan a la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026

Estos son los departamentos que más talentos aportan a la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026

Con Luka Modric a la cabeza, la selección de Croacia presentó la lista de 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Así funciona la Fundación Carlos Cuesta, jugador de la selección Colombia, del Chocó a la Copa del Mundo 2026

Avanzan las obras del Alfonso Galvis de cara al Panamericano de Atletismo: así fue la llegada del tapete para el estadio

Richard Ríos podría ir al Real Madrid: los jugadores de la selección Colombia que cambiarían de club tras el Mundial 2026