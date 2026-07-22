Colombia

Capturaron a ‘Dallana’, clave financiera del Clan del Golfo en Antioquia: recibía hasta 600 millones mensuales de extorsiones

De acuerdo con las autoridades, la mujer llevaba un año recibiendo el dinero de campesinos y comerciantes, mientras los cobros eran ejecutados por hombres armados

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Alias Dallana - Clan del Golfo
Ninguna de las víctimas tenía conocimiento de la mujer a la que le enviaban el dinero que exigían los hombres del Clan del Golfo - crédito Policía Nacional

A pesar de que se mantiene el diálogo de paz entre el Clan del Golfo y el Estado colombiano en Qatar, este grupo paramilitar sigue delinquiendo en varias zonas del territorio nacional.

Muestra de ello es que las autoridades en Antioquia informaron que fue capturada alias Dallana, mujer que prestaba sus cuentas bancarias para que en ellas fueran depositadas las cifras que el Clan del Golfo exigía a comerciantes y campesinos en el norte del departamento.

De acuerdo con la Policía Nacional, esta mujer recibía hasta 600 millones de pesos al mes. Esos movimientos bancarios provocaron que comenzara una investigación para identificar el origen del dinero.

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Alias Dallana - Clan del Golfo
La mujer recibía más de 600 millones de pesos al mes - crédito Policía Nacional

El comandante de la Policía de Antioquia, el coronel Luis Fernando Muñoz, reveló que la mujer pertenecía a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcers, que tiene presencia en el norte y nordeste del departamento. El operativo de captura se llevó a cabo en el municipio de Santa Rosa de Osos, y “Dallana” será imputada por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir con fines de extorsión.

El coronel informó que “Dallana” llevaba alrededor de un año recibiendo el dinero de las extorsiones, pero ninguna de las víctimas sabía nada sobre la mujer, puesto que hombres armados eran los que se encargaban de hacer las exigencias de manera presencial.

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“Esta estructura criminal obtenía rentas ilícitas, aproximadamente entre 50 y 600 millones de pesos mensuales. Con este resultado se afectan las finanzas criminales de estas organizaciones y también se da un parte de tranquilidad a las personas que, de una u otra manera, venían siendo afectadas por temas de extorsión”, declaró el comandante de la Policía de Antioquia, que aseguró que el efectivo que ingresaba a las cuentas bancarias de la capturada era utilizado para financiar las actividades criminales del Clan del Golfo en la región.

Alias Dallana - Clan del Golfo
'Dallana' llevaba un año recibiendo el dinero de las extorsiones - crédito Policía Nacional

Coordinador de cobros extorsivos fue capturado en Antioquia

Al operativo mencionado se suma la captura, por parte del Ejército Nacional, de alias Andrés, señalado como presunto coordinador del cobro de extorsiones del Clan del Golfo en Antioquia. Según las autoridades, la operación se llevó a cabo gracias a labores de inteligencia y seguimiento en la vereda El Brasil, municipio de Cáceres, donde “Andrés” fue ubicado y capturado por tropas de la Décima Primera Brigada en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Para las autoridades, alias Andrés es considerado uno de los principales responsables de la estructura financiera del Clan del Golfo en la región del Bajo Cauca antioqueño, donde, de acuerdo con la investigación, coordinaba la exigencia de pagos extorsivos a comerciantes, ganaderos, transportadores y mineros. Además, es señalado de intimidar y amenazar a la población civil y a empresarios para forzar el pago de cuotas ilegales, afectando la economía local y generando un clima de temor en las comunidades.

Alias Andrés - Clan del Golfo
El operativo se llevó a cabo en la vereda El Brasil - crédito Ejército Nacional

Durante la captura, las autoridades incautaron material de interés para las investigaciones, incluyendo celulares y documentos que serán analizados para ampliar el alcance de la red criminal y determinar la participación de otros integrantes.

Mediante un comunicado, el Ejército destacó que este golpe debilita la capacidad financiera del Clan del Golfo en Antioquia y hace parte de una estrategia de presión militar para frenar las actividades ilegales de esa organización. Alias Andrés fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y amenazas.

“Con este resultado operacional se afecta de manera directa la estructura financiera de la subestructura Pacíficadores de Samaná del Clan del Golfo, al neutralizar a uno de sus principales dinamizadores económicos en la región. Asimismo, se debilita su capacidad para obtener recursos ilícitos mediante la extorsión y se reducen los factores de intimidación que esta organización ejercía sobre la población civil”, es como termina el comunicado.

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