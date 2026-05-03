Colombia

Joven colombiana de 15 años está desaparecida en Miami: autoridades temen que haya sido contactada por desconocidos en redes sociales

Lauryn Sofía Muñoz Tafur fue vista por última vez el 30 de abril en North Miami, Florida, Estados Unidos. Desde entonces, su familia y las autoridades mantienen un operativo de búsqueda

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Su familia detectó la ausencia alrededor de las 5:30 a. m., cuando intentaron despertarla y confirmaron que no se encontraba en la vivienda - crédito X y Visuales IA
Su familia detectó la ausencia alrededor de las 5:30 a. m., cuando intentaron despertarla y confirmaron que no se encontraba en la vivienda - crédito X y Visuales IA

La familia de Lauryn Sofía Muñoz Tafur, adolescente cartagenera de 15 años, reportó su desaparición luego de que fuera vista por última vez en North Miami, Florida, el 30 de abril a las 11:30 p. m.

La menor salió de su vivienda y no regresó, lo que activó la búsqueda de las autoridades y la difusión de una alerta oficial en el estado de Florida.

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El caso ha generado la intervención de cuerpos de investigación y el inicio de una búsqueda coordinada, mientras familiares y allegados mantienen la expectativa sobre su paradero. La situación se desarrolla en medio de la revisión de material digital y testimonios recogidos desde el entorno cercano de la adolescente.

Primeras verificaciones

De acuerdo con la información entregada por su madre, Vanessa Tafur, la familia notó la ausencia de Lauryn Sofía Muñoz Tafur alrededor de las 5:30 a. m. del viernes 1 de mayo, cuando se disponían a despertarla para iniciar la jornada diaria. Para ese momento, la adolescente ya no se encontraba en su habitación.

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Las verificaciones iniciales indicaron que el sistema interno de la residencia habría registrado su salida en horas de la noche, aunque las cámaras externas del lugar no estaban operativas, lo que ha limitado la reconstrucción de los hechos posteriores a su salida. Esta situación ha dificultado establecer si la menor abordó algún vehículo o si fue vista en compañía de terceros.

Las autoridades iniciaron una investigación formal y asignaron un detective al caso para recolectar información y analizar posibles pistas - crédito X
Las autoridades iniciaron una investigación formal y asignaron un detective al caso para recolectar información y analizar posibles pistas - crédito X

Tras el hallazgo de su ausencia, la familia presentó el reporte oficial ante la Policía. Un detective fue asignado al caso e inició la recolección de información, incluyendo datos provenientes del teléfono celular de la menor, el cual no fue llevado por ella al momento de salir de la vivienda.

Según el entorno familiar, Lauryn es descrita como una adolescente de comportamiento reservado, con interés en redes sociales, plataformas de entretenimiento y la práctica de la guitarra eléctrica. Su rutina diaria incluía la asistencia a un centro educativo cercano, desde donde regresaba caminando sola debido a la proximidad con su residencia.

Alerta oficial y avance en la búsqueda

Dentro del proceso investigativo, las autoridades han incorporado el análisis de posibles interacciones digitales previas a la desaparición. Según el padre de la menor, Fermín Muñoz Crespo, la familia revisa conversaciones sostenidas en plataformas como WhatsApp y el videojuego Roblox.

El padre señaló que la adolescente habría tenido contacto con una persona que se hacía pasar por un menor de edad, aunque existe la hipótesis de que podría tratarse de un adulto. Estas comunicaciones están siendo evaluadas como parte del proceso de investigación en curso.

El FDLE emitió una alerta oficial de menor desaparecida, difundiendo su descripción física y la última ubicación conocida en North Miami - crédito @fdlepio/X
El FDLE emitió una alerta oficial de menor desaparecida, difundiendo su descripción física y la última ubicación conocida en North Miami - crédito @fdlepio/X

En medio de las diligencias, el Florida Department of Law Enforcement (FDLE) publicó una alerta oficial sobre el caso en su cuenta de X. En ese comunicado, la entidad la descripción física de la adolescente, señalando que se trata de una joven de ascendencia afro-hispana, de aproximadamente 4 pies 8 pulgadas de estatura, 90 libras de peso, cabello castaño y ojos marrones. También indicó que fue vista por última vez en el área del bloque 1300 de Northeast 125th Street, en North Miami, Florida.

Asimismo, el FDLE señaló que al momento de su desaparición vestía una sudadera negra con capucha, pantalón negro y zapatillas Converse negras, y añadió que podría tener un piercing en el ombligo. La entidad solicitó la colaboración ciudadana para ubicarla y recordó los canales de contacto para reportar información al Departamento de Policía de North Miami o a la línea de emergencias 911.

Las autoridades confirmaron que Lauryn vestía sudadera negra con capucha, pantalón negro y zapatillas Converse negras al momento de su desaparición - crédito @fdlepio/X
Las autoridades confirmaron que Lauryn vestía sudadera negra con capucha, pantalón negro y zapatillas Converse negras al momento de su desaparición - crédito @fdlepio/X

Búsqueda activa y posible alerta AMBER

Las autoridades en Florida evalúan la posible activación de una Alerta AMBER, mecanismo utilizado en Estados Unidos para la localización urgente de menores de edad en situación de riesgo. Este sistema permite la difusión masiva de información a través de medios de comunicación, dispositivos móviles, plataformas digitales y vías públicas, con el fin de ampliar el alcance de la búsqueda.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el caso corresponde a una fuga voluntaria o a una posible situación de secuestro, por lo que las hipótesis continúan abiertas dentro del proceso investigativo.

En paralelo, la familia de la menor mantiene la búsqueda activa y la difusión del caso en redes sociales, con apoyo de contactos en distintos estados de Estados Unidos y en otros países; y ha habilitado líneas de contacto para recibir información que pueda contribuir a la localización de la menor: 305-333-6007, 786-326-8365 y 786-326-8886.

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