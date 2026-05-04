Colombia

Qué está pasando en el Congreso: elecciones presidenciales y falta de quórum frenan la agenda legislativa

El trámite de varios proyectos se ha detenido porque las sesiones no alcanzan a desarrollar los debates programados y terminan suspendidas sin votaciones. Esta situación ha generado retrasos en decisiones clave y ha intensificado los cruces políticos entre las diferentes bancadas

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El estancamiento legislativo se ha profundizado en las últimas sesiones, con varias iniciativas detenidas por falta de consenso y asistencia. - crédito Congreso
El estancamiento legislativo se ha profundizado en las últimas sesiones, con varias iniciativas detenidas por falta de consenso y asistencia. - crédito Congreso

El Congreso de la República atraviesa un periodo de baja actividad legislativa, en un contexto marcado por el ambiente electoral previo a las elecciones presidenciales. Esta situación ha impactado el avance de varias iniciativas que permanecen en discusión.

De acuerdo con información recogida por El Tiempo, las sesiones en la Cámara de Representantes han avanzado lentamente, mientras que en la plenaria del Senado el panorama es más crítico. Hace más de seis sesiones la corporación no logra avanzar más allá del primer punto del orden del día debido a la ruptura reiterada del quórum durante los debates iniciales.

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Uno de los proyectos más afectados es la propuesta de bono escolar, impulsada por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático.

El proyecto plantea la creación de un sistema para que niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad puedan escoger entre instituciones públicas o privadas para su educación. Mientras sus defensores señalan que busca ampliar el acceso educativo, sectores afines al gobierno del presidente Gustavo Petro lo consideran contrario al fortalecimiento de la educación pública, lo que ha profundizado las diferencias dentro del Congreso.

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Según el mismo medio, el desarrollo de las sesiones ha seguido un patrón constante con inicios tardíos, extensos debates previos mientras se espera completar el quórum y posteriores interrupciones que impiden la votación de los proyectos. En varios casos, las sesiones se suspenden al agotarse el tiempo reglamentario sin que se logre avanzar en el trámite legislativo.

Los enfrentamientos entre Paloma Valencia e Iván Cepeda ilustran la polarización política en torno al proyecto de bono escolar. - crédito Colprensa
Los enfrentamientos entre Paloma Valencia e Iván Cepeda ilustran la polarización política en torno al proyecto de bono escolar. - crédito Colprensa

Tensiones políticas y cruces entre congresistas

En este escenario, las diferencias políticas se han intensificado. La senadora Paloma Valencia y el senador Iván Cepeda han protagonizado constantes intercambios en la plenaria, en un contexto donde los debates formales han perdido espacio frente a las confrontaciones políticas.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, señaló a congresistas de otros partidos por presuntamente contribuir a la ruptura del quórum o votar en contra de iniciativas de la oposición, lo que ha generado nuevas tensiones entre bancadas.

Petro cuestiona la inasistencia en el Congreso

Ante este escenario, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde pidió acciones frente a la inasistencia de los congresistas.

“Les solicito a los presidentes de Senado y Cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos Cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencias. El Gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo con las normas”, escribió el mandatario.

El pronunciamiento generó una respuesta inmediata desde el Legislativo.

Las declaraciones públicas de Gustavo Petro y Lidio García revelan la disputa sobre las competencias en el control de la asistencia legislativa. - crédito X
Las declaraciones públicas de Gustavo Petro y Lidio García revelan la disputa sobre las competencias en el control de la asistencia legislativa. - crédito X

Respuesta del presidente del Senado

El presidente del Senado, Lidio García, respondió al mensaje del jefe de Estado señalando que el Ejecutivo no tiene competencias para intervenir en el control interno del Congreso, al tratarse de una rama independiente del poder público.

“He leído su trino, señor Presidente @petrogustavo. Con el respeto debido, le recuerdo que usted no tiene competencia para verificar quórum ni fiscalizar las asistencias de los congresistas. El Congreso es una rama autónoma e independiente del poder público, y el control de sus miembros corresponde exclusivamente a cada Cámara. El Gobierno puede enviar mensajes de urgencia, y los tramitaremos conforme a la ley. Pero la vigilancia de las asistencias es asunto interno nuestro. Reitero nuestra disposición a debatir los proyectos prioritarios dentro del marco constitucional”, señaló García.

El intercambio evidenció la tensión institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo en medio del estancamiento de la agenda legislativa.

Otros proyectos también sin avance

La situación no se limita al bono escolar. Iniciativas del Gobierno nacional también permanecen sin avances significativos. Entre ellas se encuentra la jurisdicción agraria, que requiere una ley ordinaria para su implementación y que aún no ha sido debatida en plenarias, pese a acuerdos previos en comisiones.

De no tramitarse en el actual periodo legislativo, este proyecto podría hundirse. Algo similar ocurre con la reforma a la ley de competencias, relacionada con la distribución de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), que enfrenta dudas sobre su viabilidad política en el corto plazo.

Controversia por asistencia y presión del Ejecutivo

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también solicitó a las mesas directivas del Congreso la adopción de medidas disciplinarias frente a las ausencias reiteradas de congresistas, lo que generó nuevas críticas desde la oposición.

La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la posición del Gobierno al afirmar que el Ministerio del Interior no tiene facultades para intervenir en la organización interna del Legislativo, en referencia a las competencias establecidas por la Constitución.

El bajo ritmo de trabajo y la ausencia reiterada de congresistas han generado preocupación por el futuro de las reformas en curso. - crédito REUTERS/Luisa González
El bajo ritmo de trabajo y la ausencia reiterada de congresistas han generado preocupación por el futuro de las reformas en curso. - crédito REUTERS/Luisa González

Proyectos estratégicos en riesgo

El Gobierno ha advertido que el estancamiento legislativo afecta iniciativas consideradas clave, como la reforma a la salud, la jurisdicción agraria y la reforma tributaria enfocada en capitales especulativos. Estas propuestas hacen parte de la agenda prioritaria en la recta final del mandato presidencial.

A pocos meses del cierre del periodo legislativo, varias de estas iniciativas siguen sin avances sustanciales, en un escenario marcado por la falta de consensos y la polarización política.

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