Icbf afirmó que no hay señales de violencia física en las valoraciones preliminares en presunto caso de abuso infantil en Bogotá

La directora del Icbf, Astrid Cáceres, afirmó que las valoraciones preliminares descartaron violencia física, aunque la investigación por presunto abuso sexual sigue abierta - crédito Composición fotográfica

La Fiscalía General de la Nación mantiene bajo investigación un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad en el norte de Bogotá, que involucra a un ciudadano estadounidense que permanece capturado.

Según información confirmada por la propia entidad, el proceso se centra en tres hermanos, de 15, 7 y 4 años, que estaban bajo protección estatal y formaban parte de un proceso de adopción internacional gestionado por Instituciones Autorizadas para adelantar el Programa de Adopción (Iapa).

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El caso activó protocolos de urgencia y una intervención institucional de alto nivel, generando alerta en organismos de protección de la infancia y la familia.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. recibió a los menores el 14 de junio y coordinó su atención médica y psicológica de emergencia - crédito @SubRedNorte / X

De acuerdo con lo reportado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., los menores ingresaron a la unidad hospitalaria el 14 de junio tras coordinarse su traslado de emergencia, acompañados por personal asistencial y una profesional en psicología de una entidad de adopciones internacionales.

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La activación del Código Blanco –protocolo especializado para posibles situaciones de violencia sexual en menores– permitió la valoración clínica inmediata, así como la notificación a las autoridades competentes y la presencia de la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Policía de Infancia y Adolescencia y la Procuraduría General de la Nación.

Exámenes forenses y protocolos de atención a los menores

Según el comunicado oficial, los tres hermanos recibieron valoración interdisciplinaria integral por parte de especialistas en pediatría, psiquiatría y trabajo social, junto con exámenes médico-legales iniciales y entrevistas forenses coordinadas con la Fiscalía. Las autoridades priorizaron la protección integral y la confidencialidad, asegurando que toda actuación siguiera lineamientos técnicos que evitan la revictimización.

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La directora del Icbf, Astrid Cáceres, afirmó que las valoraciones preliminares descartaron violencia física, aunque la investigación por presunto abuso sexual sigue abierta - crédito Icbf

La directora del Icbf, Astrid Cáceres, señaló en entrevista con Noticias Caracol que, en las valoraciones preliminares, se descartó la existencia de violencia física. “En medio de lo preliminar que encontramos en el hospital y en la conversación, se descarta el tema de violencia física. Por supuesto, hay muchos otros factores que toca revisar en un presunto abuso sexual, pero se descarta un escenario de violencia física”, afirmó.

No obstante, la funcionaria precisó que la investigación sigue abierta y que los resultados definitivos dependen de los dictámenes de Medicina Legal.

Actuación de la Procuraduría y verificación del proceso de adopción

La Procuraduría General de la Nación intervino designando una agencia especial en materia de familia y un procurador penal para realizar las diligencias y el seguimiento de las actuaciones derivadas de este caso.

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Además, el Ministerio Público revisa el proceso de adopción de los tres menores y verifica si las Iapa cumplieron los protocolos y mecanismos de seguimiento requeridos, junto con la actuación de los defensores de familia y otros funcionarios encargados de restablecer derechos.

La Procuraduría revisa el proceso de adopción internacional y verifica si las Iapa, el Icbf y los defensores de familia cumplieron los protocolos de protección - crédito @PGN_COL / X

En su comunicado, la Procuraduría indicó que la verificación se extiende al cumplimiento de los protocolos institucionales y a la supervisión que ejerce el Icbf sobre las Iapa y los procesos de protección.

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Detención del ciudadano estadounidense y situación migratoria

El ciudadano estadounidense, procedente de Texas, permanece privado de la libertad en las instalaciones del bunker de la Fiscalía y no ha entregado declaración formal ante los investigadores.

Migración Colombia confirmó que, a solicitud de la Dijín, verificó la identidad y el estatus migratorio del hombre, estableciendo que ingresó al país el 6 de junio de 2026 por el aeropuerto internacional El Dorado sin que existiera alerta o anotación que impidiera su entrada.

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Migración Colombia confirmó que el ciudadano estadounidense, procedente de Texas, ingresó a Colombia el 6 de junio de 2026 por El Dorado sin alerta migratoria - crédito X

Salud y protección de los menores: traslado y atención integral

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. informó que los menores ingresaron en ambulancia y recibieron atención integral, incluyendo valoración médica y psicológica, habilitación de espacios seguros para las entrevistas forenses y garantía de acompañamiento institucional permanente. Los resultados de las atenciones, de carácter reservado, fueron remitidos al Icbf, Medicina Legal y la Fiscalía.

Cumplida la atención médica inicial, los hermanos fueron remitidos nuevamente a la protección del Icbf, que analiza la información y adopta las medidas pertinentes, mientras los dictámenes periciales de Medicina Legal avanzan en articulación con la Fiscalía. La Subred precisó que todas las actuaciones cumplieron los protocolos institucionales y legales para proteger los derechos de los menores.

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