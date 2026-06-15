Mauricio Gaona envió mensaje a las Fuerzas Armadas de cara a la segunda vuelta: “El deber supremo no pertenece a una persona o a un Gobierno”

Para el constitucionalista Mauricio Gaona las Fuerzas Armadas jugarán un papel clave tras efectuarse la segunda vuelta presidencial - crédito @mauriciogaona25/Instagram - Fuerzas Militares

A seis días de que se lleve a cabo en el país la segunda vuelta presidencial, y justo en el día en el que se abrieron los puestos en el exterior, el reconocido constitucionalista Mauricio Gaona pidió el lunes 15 de junio a las Fuerzas Armadas que garanticen la transferencia pacífica del poder, en caso de que -como indican las encuestas- la victoria sea del ultraderechista Abelardo de la Espriella, sobre el oficialista Iván Cepeda.

Gaona, Oppenheimer Scholar, O’Brien Fellow y doctor en derechos humanos de la Universidad de McGill, y autor de La constitución soy yo, sostuvo que su deber “no pertenece a una persona o a un Gobierno”, sino a la República y al orden democrático una vez el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficialice el resultado de la contienda: para la cual están convocados, según la Registraduría, un total de 41.421.973 ciudadanos.

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A través de sus redes sociales, el jurista Mauricio Gaona habló sobre el papel de las Fuerzas Armadas tras la segunda vuelta - crédito @mauriciogaona25/Instagram

El mensaje, publicado en sus redes sociales, hizo énfasis en honrar la voluntad del pueblo. “En Colombia, la validez y eficacia de los resultados electorales no dependen del reconocimiento o desconocimiento de los actores políticos o del Presidente de la República”, expresó Gaona, que reiteró el momento que, a su juicio, activa la obligación de la fuerza pública, que es la de custodia de la democracia frente a amenazas externas.

En su mensaje, Gaona dejó en claro cuál debe ser la actuación militar al cierre formal del proceso. “Una vez el CNE certifique el ganador, las Fuerzas Armadas tendrán la responsabilidad institucional de preservar el orden constitucional que hace posible la transferencia pacífica y democrática del poder ejecutivo conforme al mandato popular expresado en las urnas y certificado por las autoridades electorales”, expresó el experto.

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Mauricio Gaona insistió en respetar el mandato constitucional, ante amenazas de impugnación a los resultados

Del mismo modo, Gaona respaldó su mensaje en una referencia explícita a los artículos 4, 91, 121 y 214 de la Carta Magna de 1991. Según expuso, esas disposiciones obligan a recordar que “ningún funcionario público está por encima de la Constitución ni puede ordenar su desconocimiento”, en caso de que la intención, por lo que avizora, sea la del desconocimiento de la voluntad popular por parte del Gobierno de turno.

El constitucionalista Mauricio Gaona ha señalado en diferentes ocasiones lo que serían comportamientos autoritarios del presidente Gustavo Petro - crédito @mauriciomatri/X - @DNP_Colombia/X

Este apartado aparece junto a mención a los símbolos patrios, que merecen ser honrados. “Desde el escudo de armas que conserva impresos los valores republicanos de nuestra historia –libertad y orden– hasta la Constitución que deposita en ustedes la defensa de la soberanía nacional y del orden constitucional”, agregó el también académico, antes de recordar el límite de cualquier orden frente a la norma de normas del país.

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En consecuencia, para Gaona es claro que “el deber supremo” de las Fuerzas Armadas está ligado a la República y no al gobierno de turno, por ello, el pronunciamiento del constitucionalista concluyó con la tesis central de su mensaje. “Pertenece a la República, a su Constitución y al orden democrático que juraron defender”, expresó el experto, voz autorizada para hacer un diagnóstico jurídico del momento político.

Por quinta vez consecutiva los colombianos elegirán su presidente en la segunda vuelta, como sucedió en 2010, 2014, 2018 y 2022 crédito Mario Caicedo/EFE

A su vez, en su libro, Gaona ya había hecho una advertencia sobre cómo el uso de ciertas leyes puede erosionar la democracia desde adentro y una crítica al modo en que algunos gobiernos pueden manipular herramientas para transformar sistemas democráticos en regímenes autoritarios. Además de hacer un homenaje a su padre Manuel Gaona Cruz, magistrado que murió en la toma del Palacio de Justicia en 1985.

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Y en lo que respecta a Petro, el abogado ha cuestionado al presidente por sus intentos de reducir los mecanismos de control institucional. Para el jurista, resultaría evidente que el jefe de Estado pretende modificar la Constitución de 1991, ya sea a través de una asamblea constituyente o mediante presión política, con el objetivo de instaurar una “dictadura constitucional” y ejercer el poder por fuera del marco legal.