Por imputación de cargos contra el general (r) Eduardo Zapateiro por acoso sexual, reaccionó Gustavo Petro: “Redes criminales dentro del Ejército”

Petro reaccionó a solicitud de audiencia de imputación contra el general (r) Eduardo Zapateiro por la presunta comisión del delito de acoso sexual - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación presentará cargos por acoso sexual contra el general (r) Eduardo Zapateiro, que se desempeñó como comandante del Ejército Nacional de Colombia durante la administración de Iván Duque Márquez.

La imputación se refiere a hechos presuntamente ocurridos cuando Zapateiro se encontraba en servicio activo, en los que habría ejercido conductas de asedio e intimidación sexual sobre funcionarias de la institución, según informó el ente investigador.

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“Los hechos investigados están relacionados con conductas de posible asedio e intimidación de tipo sexual hacia funcionarias de las Fuerzas Militares, mientras se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional”.

La decisión se conoció desde la Fiscalía General de la Nación la mañana del jueves 30 de abril de 2026 - créditos archivo Álvaro Tavera/Colprensa | Cristian Bayona/Colprensa

El proceso judicial avanzará ante el Tribunal Superior de Bogotá, autoridad que asumirá el control de garantías durante la audiencia de imputación. La solicitud formal de la diligencia ya fue radicada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que precisó que el delito invocado corresponde a acoso sexual, según el artículo 210A del Código Penal colombiano.

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La Judicatura anunciará en los próximos días la fecha exacta de la audiencia en la que Zapateiro deberá responder por los cargos formulados.

El mensaje del presidente Petro al general (r) Eduardo Zapateiro

El presidente de la República, Gustavo Petro reaccionó a la decisión de la Fiscalía de imputar cargos contra el general (r) Eduardo Zapateiro. En su criterio, el episodio refleja la corrupción e irregularidades en las instituciones públicas.

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Petro criticó la gestión del general en retiro Eduardo Zapateiro en el Ejército - crédito @petrogustavo/X

A la par, señaló que durante la gestión de Zapataiero, el Ejército Nacional protagonizó escándalos relacionados con el narcotráfico.

“Muchas redes criminales dentro del ejército que se pagan con oro de la mafia y vanta de armas a los grupos armados narcotraficantes se desarrollaron bajo el periodo de mando del general Zapateiro (sic)”, escribió en X.

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Esta no es la primera critica del jefe de Estado en contra del excomandante del Ejército Nacional. En 2025, tras la difusión de chats de Zapateiro con la pareja sentimental del coronel José Luis Esparza, según reveló Cambio, Petro cuestionó en una serie de publicaciones en su cuenta de X la conducta del funcionario e hizo énfasis en la gravedad de la deslealtad al interior de las Fuerzas Armadas.

Petro fue uno de los políticos más críticos con Zapateiro mientras estaba vinculado a las Fuerzas Armadas - crédito Europa Press

Al referirse al impacto de estas acciones, Petro sostuvo que “un militar no puede ser desleal, porque si lo fuera con su compañero de armas, traicionaría no solo a él, sino a su mujer amada, a la parte más querida y amada de su ser; y a la bandera que dices defender, la Patria, el uniforme, el grado de general, y, sobretodo, a ti mismo, y a tus compañeros de armas, que se pueden matar por honor, como tú te puedes matar por honor, pero no sabes que es eso, porque ayudaste a matar inocentes de tu pueblo (sic)”, según sus declaraciones en la red social.

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Y agregó: “Hoy eres desleal, poco oficial de Bolívar, te empequeñeces, no porque seas uribista, golpista y algo delincuente y sedicioso contra el orden constitucional, sino, porque irrespetas al compañero, que al lado tuyo, en la trinchera y bajo tus órdenes, te puede salvar y tú salvar a él, pero querías traicionarlo, en el propio corazón, y eso no lo hace un hombre de verdad, y menos un oficial de Bolívar (sic)”.

En su análisis, expuso que el excomandante habría abandonado el Ejército porque, a su juicio, “un oficial de Bolívar entregaría todas sus condecoraciones ante mí, porque odias a Bolívar y sus oficiales, y no los sabes entender, porque no eres de los mismos, y te gana la codicia y la pequeñez, y porque no fuiste capaz de recibir mis órdenes, de un hombre sano y demócrata y sincero y leal (…) solo sabes matar por matar, y le llamas a eso seguridad, y es falso, porque la seguridad es cuidar la vida, la mujer amada, y los hijos, y la cueva y la patria (sic)”.

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