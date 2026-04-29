Joven relató en TikTok cómo se enfrentó con delincuente y recuperó su celular: “Me le tiré sus primeras horas laborales”

María José relata en redes sociales su experiencia como víctima de robo y su reacción inmediata para recuperar el teléfono sustraído - crédito mdemajoooo/TikTok

La recuperación de un celular robado en el norte de Bogotá terminó sorprendiendo a quienes presenciaron la escena. María José, joven afectada por el hurto, narró su experiencia tras enfrentarse directamente a la presunta responsable y revertir el desenlace habitual de estos episodios urbanos.

En palabras de la afectada, los hechos se desarrollaron mientras caminaba por la zona de la calle 81 con carrera 9. “Resulta que estaba con una amiga haciendo una vuelta... yo tenía una gabardina sueltica del cuerpo. Entonces, yo muy inteligentemente me metí el celular en el bolsillo de la gabardina y me crucé un semáforo”, relató en un video publicado en su cuenta de TikTok.

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La joven describió cómo una mujer portando una sombrilla grande llamó su atención al caminar lentamente por un andén angosto. Al adelantarse y luego desviarse junto a su acompañante, el incidente se precipitó: “Pasó como tres minutos después que yo necesitaba revisar un mapa y yo... Me robaron. Me robaron, no encontré mi celular, me robaron...”

La decisión de perseguir a la presunta responsable surgió casi de inmediato. “Le dije a ella como: ‘Ya sé quién fue, me voy a devolver’. Me dijo: ‘La vamos a perseguir’ y yo: ‘Sí, vamos a perseguirla’”, dijo.

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Una joven en Bogotá logra recuperar su celular tras perseguir a la presunta ladrona en una transitada vía pública - crédito EFE/Captura video

Al ubicar a la mujer en un paradero de bus, la joven actuó sin dudar: “Yo ni corta ni perezosa fui y me le paré enfrente... Cuando se volvió a voltear, me tenía enfrente y yo le dije: ‘Usted me robó’ y le metí la mano al bolso y saqué el case del celular.”

Durante el forcejeo, María José logró recuperar tanto el estuche como el teléfono. Al percatarse de que estaba bloqueado, pidió a su amiga documentar la situación: “Le dije a mi amiga como: ‘Graba’, porque mi celular estaba superbloqueado. Estaba muy trabado porque ella estaba como tratando de desbloquearlo.”

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Mientras gritaban en la vía pública que la mujer era responsable de robos, la reacción de los transeúntes fue de sorpresa. “La gente como que se empezó a percatar y esta señora no supo qué hacer. O sea, ella quedó en shock”, relató la joven.

Este relato permite entender por qué algunas víctimas toman la decisión de enfrentar a los delincuentes ante la percepción de escaso control institucional. En el caso de María José, la recuperación del celular fue posible por su rápida reacción y la colaboración con su amiga, aunque el episodio dejó una sensación de vulnerabilidad.

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La sospecha de que existan grupos organizados de ladrones surgió tras observar a varias personas con sombrillas similares cerca del lugar del robo - crédito Captura video

En Bogotá, este tipo de hechos reaviva la discusión sobre la seguridad en la ciudad y las alternativas que tienen los ciudadanos frente a la delincuencia cotidiana.

Una vez recuperado el teléfono, la joven notó un detalle inquietante: “Ella se cruzó la calle y cruzando la calle había una señora como con el mismo porte, como también con una sombrilla grande. Y ahí como que nos percatamos de que probablemente iban juntas. Hicieron las que no se conocían. Entonces, una volteó para allá, la otra para el otro lado”.

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Aunque no hubo confirmación sobre la hipótesis de una operación en grupo, la coincidencia alimentó la sospecha de que puedan existir bandas coordinadas en puntos estratégicos de la ciudad.

La víctima concluyó su historia con una reflexión: “Ya nosotras nos fuimos superansiosas, pero afortunadamente es una historia con final feliz. Pero no está de más decir que Bogotá está terrible".

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El incidente ocurrió en la calle 81 con carrera novena, una zona del norte de Bogotá reconocida por su alta concurrencia peatonal - crédito Colprensa

Hurto de celulares en Bogotá

El hurto de celulares se ha consolidado como una de las mayores preocupaciones para los habitantes de Bogotá, según cifras entregadas por la concejal Diana Diago a partir de información oficial solicitada a la Secretaría de Seguridad.

Durante 2025, la ciudad registró más de 30.467 incidentes de robo de teléfonos móviles, lo que equivale a un promedio de 83 casos diarios.

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La distribución de estos delitos muestra que el problema afecta de forma desigual a las distintas zonas de la capital.

Las localidades con el mayor número de hurtos fueron Suba con 3.291 casos, seguida de Chapinero con 3.158. Otras áreas impactadas son Engativá (2.820), Teusaquillo (2.530) y Usaquén (2.314), de acuerdo con los datos oficiales.

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