Abelardo de la Espriella señaló a Cuba como “cabeza de la serpiente” del comunismo en América Latina: “Iván Cepeda sabe que ese momento ya llegó”

Abelardo de la Espriella cuestionó sobre influencia comunista desde Cuba y mencionó a Iván Cepeda - crédito Colprensa

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó un mensaje en sus redes sociales en el que planteó que la única forma efectiva de reconstruir Cuba es convertirla en un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, al estilo de Puerto Rico.

“Estados Unidos va a liberar a Cuba, y la mejor manera de hacerlo es convertirla en un Estado Libre Asociado, como Puerto Rico”, expresó.

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Para De la Espriella, el sistema vigente en la isla ha provocado un “desastre de más de 60 años de comunismo”, que solo podría revertirse bajo “un esquema de estabilidad, institucionalidad y libertad real”.

En su texto, el candidato sostuvo que Cuba ha sido “la cabeza de la serpiente: el cerebro del comunismo en América Latina durante décadas”.

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Abelardo de la Espriella instó a transformar el futuro de Cuba bajo modelo similar al de Puerto Rico - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Según su análisis, desde la isla se ha proyectado una ideología que ha causado pobreza y sometimiento en distintos países. De la Espriella sostuvo que Venezuela, “que era parte del cuerpo de esa serpiente”, ya cayó bajo ese influjo, pero advirtió que “la cabeza sigue viva: es Cuba”.

El mensaje, que circula ampliamente en plataformas digitales, agregó una advertencia sobre el rol de actores políticos regionales.

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De la Espriella mencionó al senador y candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda, a quien atribuyó el interés de transformar a Colombia en el nuevo centro de esa corriente ideológica. “Iván Cepeda sabe que ese momento ya llegó, y por eso pretende convertir a Colombia en la nueva cabeza de la serpiente del comunismo en la región”, señala el trino.

El abogado finalizó su publicación con una pregunta dirigida a los ciudadanos: “¿lo vamos a permitir?”. Además, utiliza consignas de campaña como “¡Firme por la Patria!” y “¡Ganemos en Primera!”.

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Las declaraciones del jurista ocurren en medio de una campaña marcada por debates en torno al rumbo político de América Latina y la influencia de gobiernos de corte socialista.

Abelardo de la Espriella propone que Cuba sea Estado Libre Asociado de Estados Unidos - crédito Luisa González/Reuters

Fracasa en el Senado de EE.UU. el intento demócrata de limitar el poder militar de Donald Trump sobre Cuba

El Senado estadounidense bloqueó este martes 28 de abril de 2026 un proyecto promovido por legisladores demócratas que buscaba restringir la capacidad del presidente Donald Trump para ordenar acciones militares en Cuba.

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La iniciativa, que pretendía condicionar cualquier intervención sobre La Habana a la aprobación legislativa, obtuvo 47 apoyos y 51 rechazos, con la bancada republicana votando casi en su totalidad en contra.

La propuesta no logró superar el umbral necesario debido al voto en bloque del partido oficialista, aunque dos senadores republicanos, Susan Collins (Maine) y Rand Paul (Kentucky), se alinearon con los demócratas.

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Este nuevo intento frustrado se suma a otros fallidos para frenar decisiones unilaterales del mandatario en materia de política exterior, como las resoluciones que buscaban impedir ataques contra Irán o limitar sus acciones previas a la ofensiva contra Nicolás Maduro en Venezuela.

El Senado de EE.UU. rechazó limitar el poder de Donald Trump para intervenir militarmente en Cuba - crédito Evan Vucci/Reuters

Previo a la votación, el líder demócrata Chuck Schumer advirtió sobre el peligro de una escalada en la región. “Los republicanos deben adelantarse a la inminente catástrofe en Cuba antes de que empeore aún más, como debieron haber hecho con la guerra de Trump en Irán”, sostuvo Schumer, subrayando la necesidad de establecer controles efectivos sobre el poder presidencial en cuestiones bélicas.

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Por el lado republicano, la respuesta consistió en negar cualquier plan inmediato de intervención y en acusar a sus adversarios de eludir la discusión sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos en la isla.

Los oficialistas defendieron la presión ejercida desde la Casa Blanca sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel y argumentaron que la administración Trump solo busca restablecer la democracia y frenar los abusos del régimen cubano.

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Desde enero, el Ejecutivo estadounidense ha agudizado el embargo petrolero a Cuba y el propio Trump ha reiterado en varias ocasiones la posibilidad de impulsar un cambio de régimen, aunque hasta el momento no se ha producido ninguna acción militar directa. El desenlace de la votación refleja la profunda división existente en el Congreso respecto al manejo de la política hacia la isla.