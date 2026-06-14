Medellín, clasificada entre las 20 ciudades con la mejor oferta gastronómica del mundo según la revista ‘Time Out’

La inclusión de Medellín en el ranking de Time Out refleja la transformación de su escena gastronómica durante la última década - Alcaldía de Medellín

Medellín fue incluida en el puesto 20 del ranking global de las mejores ciudades para comer, elaborado por la revista Time Out en alianza con Intrepid Travel.

Este escalafón, que se construyó con la participación de más de 24.000.000 personas de 150 ciudades, solo integró a la urbe mejor valorada de cada país, lo que convirtió a Medellín en la única ciudad colombiana presente en la lista.

PUBLICIDAD

Según los resultados del estudio, la ciudad fue reconocida por una oferta culinaria que ha experimentado una transformación significativa en la última década, combinando tradición, innovación y una diversidad de propuestas que van desde la cocina paisa hasta restaurantes de autor. Esta evolución fue destacada por la propia publicación: “Esta ciudad, tradicionalmente conservadora en gastronomía, ha ampliado su paladar y disfruta de una mayor variedad e innovación culinaria que nunca”.

La capital antioqueña obtuvo una de las mayores valoraciones en calidad gastronómica y acceso a alimentos frescos, según la encuesta global - crédito elcielorestaurant / Instagram

El ranking elaborado por Time Out evaluó factores como la calidad y variedad de la comida, los precios y la cultura gastronómica local. Posteriormente, un panel de editores y expertos culinarios seleccionó las ciudades para el top 20 global, basándose en las percepciones de los residentes locales y la opinión de críticos especializados.

PUBLICIDAD

La gastronomía como motor turístico

En los últimos años, Medellín ha logrado posicionarse como un destino turístico integral, donde la gastronomía se ha convertido en uno de los grandes atractivos para viajeros nacionales e internacionales. Más allá de sus montañas y su clima, la ciudad destaca hoy por una escena culinaria vibrante que fusiona la identidad regional con las tendencias globales.

El auge de zonas como El Poblado, Laureles, Envigado y Sabaneta ha jugado un papel clave en la consolidación de nuevas propuestas. La presencia de la ciudad en el ranking internacional responde a un contexto más amplio de crecimiento del turismo gastronómico en Colombia. Cada vez más visitantes buscan conocer la cultura local a través de la comida, lo que ha impulsado el desarrollo de recorridos especializados, festivales y experiencias que conectan a los viajeros con cocineros, productores y tradiciones regionales.

PUBLICIDAD

Restaurantes como Idílico, Test Kitchen Lab y Salón Centro lideran la reinterpretación de la cocina colombiana en la ciudad - crédito test.klab / Instagram

Evaluación y cifras destacadas

Uno de los indicadores más sobresalientes del estudio fue la calificación de la oferta culinaria de Medellín: el 94% de los residentes encuestados valoró positivamente la calidad gastronómica de la ciudad, solo por detrás de Londres. Además, la capital antioqueña fue considerada la mejor ciudad del listado para comprar productos frescos, con un 95% de aprobación. En cuanto a la accesibilidad, obtuvo un índice del 79%, uno de los más altos entre las veinte ciudades seleccionadas.

Platos y restaurantes recomendados

La publicación destacó el trabajo de varios establecimientos locales en la reinterpretación de la cocina tradicional. Nombres como Idílico, Test Kitchen Lab y Salón Centro recibieron mención especial por “su trabajo de reinterpretación de recetas tradicionales colombianas”. Además, restaurantes como El Cielo y Carmen fueron destacados como referentes por sus propuestas basadas en productos nacionales y por haber apostado por reinventar la gastronomía local.

PUBLICIDAD

Para quienes buscan experiencias más informales, Time Out recomendó los sándwiches de inspiración colombiana de All Day Café, liderado por el chef Pedro Fernández, así como las opciones vegetarianas de Oh! Food en Envigado, que ofrece almuerzos económicos y originales.

Zonas como El Poblado y Laureles concentran una oferta culinaria que combina tradición paisa e innovación internacional - crédito alldaycafe___ / Instagram

Como recomendación imperdible, la revista señaló: “Apóyate en el mostrador de Empanadas El Machetico de Nico y disfruta de la empanada de carne y papa más crujiente de Colombia. Es la mejor comida callejera colombiana”.

PUBLICIDAD

La llegada de figuras como el chef Jaime Rodríguez, reconocido por su trabajo en Celele (Cartagena), también fue resaltada como evidencia del atractivo de Medellín para los grandes exponentes de la alta cocina.

Un reconocimiento que trasciende fronteras

El reconocimiento a Medellín cobra aún más valor al considerar el contexto internacional del ranking. Lima encabezó la clasificación global, seguida de Bangkok y Ciudad de México. Londres, Barcelona, Ho Chi Minh, Melbourne, Beijing, Atenas y Lisboa completaron los primeros diez lugares. Dentro de América Latina, además de la capital antioqueña, solo Buenos Aires logró ingresar al listado, impulsada por la tendencia de los neo-bodegones.

PUBLICIDAD

Según Virginia Gil, editora de Time Out en Estados Unidos, el elemento común en las ciudades seleccionadas es que “la gastronomía forma parte de la identidad cultural y las tradiciones culinarias han logrado trascender generaciones”.