Mafe Carrascal denuncia acoso tras negarse a responder si hay o no dictaduras en Latinoamérica: "Están desatados"

La congresista arremetió contra los influenciadores de la derecha por la desinformación con el video que circuló en redes donde no pudo responder si Cuba era o no una democracia - crédito @mafecarrascalr/TikTok

La representante Mafe Carrascal justificó su negativa a responder si Cuba es una democracia con una denuncia de acoso y de edición manipulada del video que circuló en redes.

En un mensaje publicado por ella, sostuvo que la pregunta no formó parte de un ejercicio periodístico regular sino de una acción coordinada por “la derecha y la ultraderecha” para atacarla mientras, según afirmó, lidera una campaña en Bogotá.

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La congresista no centró su explicación en Cuba, sino en cómo se produjo el intercambio. “No voy a ir al vaivén y al juego de la derecha y de la ultraderecha, que es evidente que se han organizado todas sus cuentas, las fake y sus influenciadores para atacarme”, dijo Carrascal en el video difundido en sus redes.

La congresista fue abordada por una joven que quiso saber la opinión de la representante del Pacto Histórico - crédito @diegocaricatura/X

En ese mensaje, la legisladora afirmó que ya ha fijado posición sobre la isla y trasladó el foco hacia Estados Unidos. “Todo el mundo sabe qué opino sobre Cuba. Todo el mundo sabe qué opino sobre el infame e inhumano bloqueo que Estados Unidos hoy está ejerciendo sobre un pueblo, que no puede ser que lo estén matando de hambre”, dijo.

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El video viral y la denuncia sobre la grabación

Al explicar el episodio, la representante situó la escena en un evento en el que participaban Aída Quilcué e Iván Cepeda. Según su versión, el acercamiento ocurrió cuando estaba ocupada y sin un contacto previo que, a su juicio, correspondiera a una práctica periodística.

“Cuando se acercaron a mí, me vieron lo más ocupada que me pudieron ver en medio de un evento con Aída Quilcué y con Iván Cepeda. Y además de eso, llegaron con la cámara encendida a grabarme”, dijo Carrascal.

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La congresista se defendió argumentando que se trataba de un caso de acoso al estar ocupada y grabada sin contexto - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook

Luego cuestionó ese procedimiento: “¿Cuándo en un ejercicio periodístico, sea del medio que sea, sea prensa escrita o sea televisada o radial, el periodista llega grabando inmediatamente? Eso no ocurre, eso no es ético”.

La acusación de hostigamiento y manipulación

La congresista sostuvo que el objetivo no era informar ni contrastar. “No están buscando realmente hacer un ejercicio periodístico de información, de contraste o incluso de debate”, afirmó.

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En su defensa pública, Carrascal presentó lo ocurrido como parte de una práctica más amplia contra figuras de su sector político. “No puede ser que esté haciendo carrera en este grupo de influenciadores que se creen periodistas, ejercicios de acoso, ejercicios de persecución, ejercicios de manipulación y de edición de material a su antojo”, dijo.

La representante Mafe Carrascal negó en redes sociales consumir sustancias psicoactivas, tras recibir múltiples insultos en redes - crédito @MafeCarrascal/X

La legisladora también aseguró que el material fue alterado después de la grabación. “Editaron, recortaron e hicieron lo que se les dio la gana con un material que obtuvieron de una manera poco ética”, afirmó.

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La mención a Abelardo y los temas internacionales

En el tramo final de su mensaje, Carrascal planteó que si el debate electoral iba a incluir temas internacionales, otras candidaturas debían responder por asuntos que, según ella, también merecen escrutinio. La referencia la dirigió a Abelardo, al que mencionó en varias preguntas encadenadas.

“Si vamos a preguntarle a candidatos en estas elecciones sobre temas internacionales, ¿por qué mejor no le preguntamos a Abelardo sobre la injerencia de congresistas estadounidenses en las elecciones colombianas?”, dijo.

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Carrascal aseguró que Cuba ha sido duramente sancionado y con restricciones económicas - crédito Europa Press

Enseguida añadió otra acusación: “¿Por qué no le preguntamos a Abelardo sobre la publicidad que tiene en España y quién se la está financiando, cuando es irregular tener financiación extranjera en campañas en este país?”.

La representante cerró esa serie con un señalamiento sobre la relación con Ecuador y los aranceles.

“¿Por qué no le preguntamos también a Abelardo por qué ha extorsionado al pueblo colombiano de la mano del presidente Noboa de Ecuador, cuando la Comunidad Andina ya le ha dicho que tiene que eliminar los aranceles, pero han condicionado la eliminación de estos al voto de los colombianos por Abelardo?”, dijo.

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