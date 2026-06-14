Colombiano en México fue la sensación en medio del partido inaugural del Mundial 2026 con curioso reto: todo quedó en video

Un video grabado en Ciudad de México muestra el primer día de un reto de 30 días para conseguir besos de mujeres de distintas selecciones de la Copa Mundial - crédito @soymian_/Instagram

El 11 de junio de 2026 comenzó la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

Miles de aficionados al fútbol acudieron al Estadio Azteca de Ciudad de México en donde el equipo norteamericano debutó de la mejor manera en el certamen internacional, al derrotar por dos goles de diferencia a su similar de Sudáfrica.

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La alegría no solo se notó en el campo de juego sino en las tribunas y en las afueras del escenario deportivo. En el encuentro, estuvo presente un aficionado colombiano, en donde no solo disfrutó del cotejo mundialista sino que se atrevió a lanzar un reto muy particular.

El reto del colombiano generó múltiples reacciones en las redes sociales - crédito Captura de Video @soymian_ / Instagram

La prueba consiste en que, durante 30 días de su estadía en las sedes del campeonato del mundo, el influencer identificado como @soymian_ debe besar a mujeres de las 48 selecciones participantes en la Copa Mundial.

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“Para este primer día lo más fácil es una mexicana, pues estamos acá en Ciudad de México”, dijo el creador de contenido en el video difundido en su cuenta de Instagram.

Al principio, el colombiano estaba fallando en su intento, ya que solo era besado en las mejillas o se acercaban hombres, algo que le generó incomodidad al sudamericano.

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Sin embargo, su objetivo fue cumplido, luego de que encontrara una seguidora del equipo mexicano, y tras preguntarle si estaba soltera, decidió explicarle el reto, a lo que ella aceptó, acompañada del respaldo de los aficionados cercanos.

La grabación alterna reacciones de rechazo, aceptación y momentos espontáneos dentro de una dinámica amateur de tono humorístico - crédito @soymian_/Instagram

Posteriormente, buscó a demás mujeres aficionadas de otros seleccionados. En su búsqueda, encontró a una dama de Costa Rica que, aunque no clasificó a la cita futbolística, también participó en el reto del colombiano.

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A lo largo del día, también interactuó con mujeres de otras nacionalidades, incluyendo colombianas y brasileñas. A estas últimas, le tocó ser recursivo y les comunicó de forma lúdica frases en portugués para pedir un beso. Ante ello, una de las damas, sin dudarlo, aceptó la propuesta del colombiano.

Por último, interactuó con dos damas originarias de Asia, y ellas le dieron el beso de forma muy peculiar: las dos sacaron su mano y le dieron el beso en las mejillas del connacional. El influencer dejó entrever que su reto culminaría el día de la final de la Copa del Mundo (19 de julio), donde sostuvo que buscaría a colombianas para completar el reto.

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El video difundido por el influencer colombiano generó todo tipo de comentarios en las redes sociales, entre halagos y advertencias de salud.

“La cabra en mis libros”; “cuando sea grande quiero ser como tu”; “Compa espero que le hayas pedido el número a la brasileña”; “Lo más fácil es una mexicana”; “Brasil es clave”; “El VPH también se transmite en la saliva, cuidado”; “Yo quiero esperar a las de Irán Iraq Arabia Saudita y Qatar si logras eso te seguiré”; “Llenando el verdadero álbum”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en el video.

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Las redes sociales se llenaron de comentarios humorísticos debido a la bolsa de supermercado usada como equipaje - crédito captura de pantalla / RCN Fútbol

Integrante de la delegación de Colombia llegó con bolsa de supermercado

Además del curioso reto del colombiano en México, en redes sociales también se volvió tendencia un hecho particular que sucedió durante la llegada de la Selección Colombia a su sede de concentración en Guadalajara (México).

Uno de los integrantes del cuerpo técnico apareció con una bolsa del supermercado Ara como equipaje de mano, una imagen que concentró la atención en plena antesala de los partidos que el equipo disputará en México y Estados Unidos.

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El episodio se produjo cuando las cámaras registraron al integrante del cuerpo técnico mientras recogía su equipaje antes de abordar el bus hacia la concentración.

Una simple bolsa de supermercado se convierte en tema de conversación mundial durante el inicio del torneo - crédito captura de pantalla / TikTok

El video empezó a circular en redes sociales y activó una cadena de reacciones entre los aficionados. Frases como “yo el sábado, yendo a mercar con mi bolsa súper valorizada a nivel mundial” o “podrás salir del pueblo, pero el pueblo nunca saldrá de ti”, fueron algunas de las comentadas por los internautas en las redes sociales.

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La circulación del video también abrió una conversación sobre el peso cultural de ciertos objetos cotidianos fuera de Colombia, ya que la presencia de productos nacionales en el extranjero suele despertar interés por su carga identitaria y por el vínculo emocional que proyectan con tradiciones e historias locales.