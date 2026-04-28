Colombia

Congresistas debaten el futuro de la expedición de pasaportes ante advertencias de la Contraloría: “Pone en riesgo el patrimonio de los colombianos”

Las recientes alertas sobre posibles riesgos en la continuidad del trámite ponen la prestación del servicio en el centro del debate legislativo, mientras sectores políticos expresan dudas sobre la claridad en los procesos de contratación y transición de operadores

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La expiración del contrato para la expedición de pasaportes en Colombia genera preocupación por la continuidad del servicio según lo advirtió la Contraloría - crédito Presidencia de la República de Colombia
La expiración del contrato para la expedición de pasaportes en Colombia genera preocupación por la continuidad del servicio según lo advirtió la Contraloría - crédito Presidencia de la República de Colombia

La advertencia de la Contraloría sobre el riesgo asociado a la proximidad de la expiración del contrato para la expedición de pasaportes en Colombia —prevista para el jueves 30 de abril— ha intensificado el debate en el Senado sobre la transparencia y solidez de este servicio esencial.

Aunque la Cancillería sostiene que el trámite continuará sin interrupciones por mandato legal, la falta de definiciones claras respecto a los nuevos operadores y al proceso de contratación alimenta la incertidumbre política y ciudadana.

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El senador Nicolás Echeverri, del Partido Conservador, señaló que el panorama actual pone en evidencia deficiencias persistentes en la gestión de los pasaportes. En declaraciones a Caracol Radio, Echeverri afirmó: “Este es un debate recurrente, fastidioso, maluco”, y cuestionó la falta de claridad oficial, atribuyendo la situación a lo que calificó como improvisación gubernamental.

A su juicio, “el interés de un presidente que, en su afán de pasar por encima de la ley, de la Constitución, pone en riesgo el patrimonio de los colombianos y un servicio esencial que venía funcionando bien, que tenía reconocimiento internacional, sin problemas técnicos, que había madurado y que hoy enfrenta grandes quejas, dudas y reclamos, como lo han señalado diversos medios de comunicación en repetidas oportunidades”.

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El senador Nicolás Echeverri dijo: "“el interés de un presidente que en su afán de pasar por encima de la ley, de la Constitución, pone en riesgo el patrimonio de los colombianos" - crédito Colprensa
04 de marzo del 2013/Medellín El senador Nicolás Echeverri dijo: "“el interés de un presidente que en su afán de pasar por encima de la ley, de la Constitución, pone en riesgo el patrimonio de los colombianos" - crédito Colprensa

En la actualidad, la inminente expiración del contrato y el señalamiento de la Contraloría sobre riesgos de interrupción sitúan a la expedición de pasaportes como un tema central en la agenda nacional.

Diversas voces, incluyendo a la Procuraduría, coinciden en advertir sobre falencias administrativas y exigen a la Cancillería mayor transparencia en los detalles de la futura contratación y la identidad de los operadores.

Ante este escenario, Echeverri puntualizó su desconfianza en la promesa gubernamental de ininterrupción del servicio. Señaló que, “la Cancillería anuncia que el servicio es ininterrumpido, pero los hechos y las denuncias ciudadanas muestran todo lo contrario”, haciendo referencia directa a los señalamientos realizados por la Procuraduría y otras entidades de control.

El senador también criticó la dependencia de terceros en la prestación del servicio: “La entidad encargada de ejecutar, que lo hace a través de una externalización, a través de un tercero... y todo eso es lo que queremos que la canciller de cara a la ciudadanía explique”.

Antonio Correa pidió unsar poligrafo para verificar si los acusados en el escandalos de la Ungrd - crédito
“Los procesos de contratación, elaboración y logística y cualquier transición operativa de los derechos del ciudadano no van a ser afectados por parálisis e ineficiencias del servicio”, dijo el senador Antonio Correa - crédito

Por su parte, el senador Antonio Correa, del Partido de la U, defendió la gestión oficial y afirmó a Caracol Radio que la Cancillería se comprometió legal e institucionalmente a mantener la prestación ininterrumpida del servicio, subrayando: “La Cancillería nos ha certificado de que la garantía de prestación ininterrumpida no es solamente un compromiso administrativo, es una respuesta y una obligación legal de garantizar el funcionamiento de un servicio público esencial para el ejercicio de derechos constitucionales fundamentales de los colombianos”.

Según Correa, los procesos de contratación, logística y cualquier transición operativa no sufrirán interrupciones ni deficiencias: “Los procesos de contratación, elaboración y logística y cualquier transición operativa de los derechos del ciudadano no van a ser afectados por parálisis e ineficiencias del servicio”.

La discusión también se centró en los niveles de transparencia exigidos por el Congreso. Correa consideró indispensable que la ciudadanía acceda a información detallada sobre el proceso precontractual y contractual.

En la misma entrevista, resaltó la necesidad de claridad ante la eventual participación de la Casa de la Moneda de Portugal y una empresa francesa no identificada, citando las inquietudes sobre la apertura a compañías extranjeras.

La Cancillería garantiza la continuidad ininterrumpida del servicio de pasaportes como una obligación legal y constitucional para los ciudadanos - crédito Cancillería de Colombia
La Cancillería garantiza la continuidad ininterrumpida del servicio de pasaportes como una obligación legal y constitucional para los ciudadanos - crédito Cancillería de Colombia

En respuesta a las preguntas sobre el futuro documento y sus especificaciones técnicas, Correa insistió en que el nuevo pasaporte colombiano debe cumplir con los más altos estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).

Detalló que el pasaporte incluiría un componente de policarbonato híbrido y un microchip de última generación, conforme a las normas de la Oaci, en un esquema que se desarrollará bajo cooperación internacional entre el fondo rotatorio de la Cancillería, la Imprenta Nacional, y socios extranjeros.

Correa hizo énfasis en el compromiso de eliminación de cualquier opacidad en el proceso: “Aquí no debe haber nada oculto y esa invitación la Cancillería, sobre todo si se quiere mejorar el servicio”.

El debate en el Senado configura la transición hacia un nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia como una oportunidad para incorporar innovaciones tecnológicas y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la seguridad y validez del documento, en un contexto de vigilancia por parte de los organismos de control y exigencia de transparencia institucional.

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