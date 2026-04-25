Petro atribuyó a las disidencias ataques en Cauca y Valle del Cauca y ordenó intensificar ofensiva: “Quiero la máxima persecución mundial”

El mandatario calificó estos hechos como terrorismo y afirmó que buscan generar miedo masivo en la población a través de la violencia - crédito captura de pantalla Video aficionado y Presidencia de la República

En medio de una nueva jornada de violencia en el suroccidente del país, el presidente Gustavo Petro responsabilizó a las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco por la reciente ola de atentados en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, particularmente el ocurrido en el municipio de Cajibío el sábado 25 de abril.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el jefe de Estado señaló directamente a estructuras armadas ilegales y ordenó intensificar las operaciones contra estos grupos.

El pronunciamiento del presidente se conoció luego de que un cilindro bomba impactara una buseta que transitaba por la vía Panamericana, en el sector conocido como El Túnel, entre Piendamó y Popayán. Según reportes preliminares, el ataque dejó 12 personas muertas y al menos 20 más heridas, en un hecho que también generó daños en otros vehículos y en un tramo de la carretera.

Reacción del presidente Petro

Según el presidente, los grupos armados ilegales tendrían interés en influir en el escenario político del país mediante la generación de भय y desestabilización - crédito@petrogustavo/X

En su mensaje, el mandatario afirmó: “¿Qué es terrorismo? Es producir miedo masivo en la población a través de la violencia. El miedo es el instrumento del fascismo para acceder al poder y del narco para controlar la población”. En esa misma declaración, vinculó a los responsables del ataque con estructuras narcotraficantes y los calificó como actores que buscan generar temor en la ciudadanía.

El jefe de Estado también indicó: “Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío, muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Su jefe se llama alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar”. Asimismo, aseguró que los frentes bajo el mando de alias Iván Mordisco en el Cauca deben ser tratados como “delincuentes criminales contra la humanidad”.

En el mismo mensaje, Petro agregó: “Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista. Quiero la Uiaf encima de sus finanzas, quiero los mejores soldados para enfrentarlos”, e indicó su intención de avanzar en acciones judiciales internacionales contra los jefes de estas estructuras.

Ataque en la vía Panamericana

Este video muestra un incidente vial con múltiples vehículos afectados en una carretera. Se observan daños en varias vans, incluyendo una identificada como Sotracauca y otra como ambulancia. La vía y sus alrededores están cubiertos por rocas, tierra y escombros, producto de un deslizamiento de tierra. Una ladera empinada y vegetada se extiende junto a la carretera. Se visualizan personas en el área del suceso. Las imágenes cubren las consecuencias de un evento en una zona montañosa - crédito Red de Difusión

El atentado registrado en Cajibío ocurrió en una de las principales arterias viales del suroccidente colombiano. De acuerdo con la información preliminar, el explosivo cayó sobre una buseta en movimiento, provocando la muerte de 12 personas y dejando múltiples heridos. Videos difundidos por la comunidad en redes sociales evidencian daños en el techo y las ventanas del vehículo, así como afectaciones en otros automotores que transitaban por la zona.

El estallido también causó daños en la infraestructura vial. Parte de la carretera resultó destruida, lo que podría generar restricciones en la movilidad entre Piendamó y Popayán.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial consolidado de víctimas, aunque se ha señalado que este hecho hace parte de una serie de al menos 11 ataques registrados en menos de 24 horas en la región, incluyendo acciones violentas en el Valle del Cauca.

Medidas del Gobierno

El ministro de Defensa anunció millonaria recompensa por información que permita la captura de alias Marlon - crédito Ministerio de Defensa

En respuesta a la escalada de violencia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta $5.000 millones por información que permita la captura de alias Marlon, señalado como jefe de las disidencias en el suroccidente del país.

“Esta es una muestra cobarde de debilidad de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente, alias Marlón. Por el grave daño que está haciendo a Colombia, se eleva su recompensa hasta cinco mil millones de pesos”, declaró el funcionario.

Según el ministro, “Marlon”, junto con otros integrantes identificados como alias Max Max y alias Oso Yogui, estarían detrás de los recientes atentados. Las autoridades señalaron que estas acciones hacen parte de una ofensiva coordinada de estructuras armadas ilegales en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

El anuncio se produjo en el marco de un Consejo Extraordinario de Seguridad realizado en Palmira, tras otro ataque ocurrido la noche anterior contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en el que no se reportaron víctimas. Este hecho marcó el segundo ataque contra instalaciones militares en la misma jornada en el suroccidente del país.

Las autoridades continúan adelantando operativos en la región para dar con los responsables de los atentados y restablecer las condiciones de seguridad en los municipios afectados. Mientras tanto, se mantiene el monitoreo de la situación ante la posibilidad de nuevas acciones violentas en dichas zonas del país.