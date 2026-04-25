Colombia

Exfuncionarias del Fondo de Adaptación aseguran que fueron obligadas a firmar sus cartas de renuncia en reunión citada por Angie Rodríguez

Diana Marcela Ramírez y Verónica Villegas denunciaron que les quitaron sus objetos personales y que salieron de la entidad en plena Ley de Garantías

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Angie Lizeth Rodríguez fue ratificada como directora del Dapre. En días anteriores estuvo presente en reuniones oficiales - crédito @DapreCol/X
Angie Lizeth Rodríguez denunció irregularidades en el Fondo de Adaptación - crédito @DapreCol/X

Las presuntas anomalías en el Fondo de Adaptación siguen apareciendo. En medio de denuncias que hizo la actual gerente de la entidad, Angie Rodríguez, sobre el manejo de los recursos y la presencia de un “espía”, Caracol Radio reveló dos derechos de petición presentados por exfuncionarias del fondo que alegaron haber sido desvinculadas de manera irregular.

Se trata de Diana Marcela Ramírez, que fungía como líder del equipo de trabajo de Gestión Financiera, y de Verónica Villegas, exasesora de la dirección del Fondo de Adaptación. Las mujeres indicaron que en una reunión realizada el 16 de abril de 2026, les informaron sobre su salida de la entidad y les entregaron dos documentos de renuncia para que los firmaran, con el fin de oficializar su desvinculación.

Las quejas de Verónica Villegas y las irregularidaes que la salpican

Por un lado, Villegas indicó que en la reunión en cuestión le fue retirado su celular personal, pese a que no había ningún acto administrativo o algún procedimiento disciplinario que fundamentara esa medida. Además de eso, denunció que recibió la carta de renuncia, la cual firmó bajo presuntas condiciones de presión.

Hay denuncias sobre baja ejecución presupuestal en el Fondo de Adaptación, la existencia de "espías" y renuncias presuntamente irregulares - crédito Fondo de Adaptación/página web
Hay denuncias sobre baja ejecución presupuestal en el Fondo de Adaptación, la existencia de "espías" y renuncias presuntamente irregulares - crédito Fondo de Adaptación/página web

Me fue presentada una carta de renuncia que había sido redactada y preparada previamente por funcionarios de la entidad, sin mi intervención, consentimiento ni instrucción, siendo compelida a suscribirla bajo condiciones de presión que configuran constreñimiento ilegal en los términos del artículo 182 del Código Penal Colombiano, viciando de nulidad el acto de renuncia conforme al artículo 1508 y siguientes del Código Civil”, detalló la exfuncionaria en el derecho de petición que elevó a la gerente del Fondo de Adaptación.

Por eso, afirma que su renuncia en realidad no fue voluntaria ni libre y que, en consecuencia, no debe ser jurídicamente vinculante.

En virtud de eso, pidió que se le allegue una copia completa de su correo institucional, el registro de los accesos a su cuenta institucional y al Drive, una certificación de integridad que indique si hubo alteraciones en sus archivos, una copia de la carta de renuncia que firmó y metadatos de ese documento, para saber quién lo redactó. También pidió la grabación de la reunión en la que le entregaron la carta de renuncia, la cual, según advirtió, se hizo sin su consentimiento.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reaccionó de forma contundente a una publicación periodística que cuestionó la compra de lanchas ambulancia destinadas a La Guajira - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres denunció ante la Fiscalía un presunto hecho de corrupción en el que estaría involucrada Verónica Villegas - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Es de recordar que Verónica Villegas aparece mencionada en un escándalo de presunta corrupción dentro del Fondo de Adaptación, el cual denunció Carlos Carrillo, exgerente de la entidad y actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La exfuncionaria es señalada de haber exigido el pago de una coima por efectuar el pago de un contrato.

El caso de Diana Ramírez

Por otro lado, Ramírez alegó que en una reunión realizada ese mismo 16 de abril, le fueron retenidos sus objetos personales y también le fue entregada una carta de renuncia a su nombre, la cual firmó. Por eso, pidió que se le envíe una copia del documento de renuncia que, según advirtió, fue suscrito en plena la Ley de Garantías.

Indicó que también se le debe allegar un documento en el que se describa el procedimiento adminsitrativo qu aplica para el trámite de las renuncias, teniendo en cuenta que hay restricciones legales que se ajustan al periodo electoral actual en Colombia.

Nombramientos en la administración pública durante el periodo electoral pueden acarrear sanciones disciplinarias por incumplimiento normativo - crédito Procuraduría General de la Nación
La salida de las funcionarias del Fondo de Adaptación surgió en plena ley de garantías - crédito Procuraduría General de la Nación

Asimismo, solicitó una copia de la grabación de la reunión, que fue citada por Angie Rodríguez como gerente del Fondo de Adaptación. “Aclaración sobre el registro: el pronunciamiento por parte de la entidad sobre la existencia de una autorización previa para la grabación, así como el destino y uso que se le pretende dar a dicho material”, detalló.

La exfuncionaria también pidió que se le envíe un documento en el que se evidencie el sustento legal y el protocolo institucional para la retención de sus elementos personales.

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Renuncias en el Fondo de AdaptaciónAngie RodríguezCarlos CarrilloLey de GarantíasColombia-Noticias

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