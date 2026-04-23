Gustavo Petro afirmó que el sistema de salud colombiano marcha “superbien”, pese a informe que advierte aumento de quejas

Presidente Petro afirmó que el sistema de salud colmbiano marcha “superbien” - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En medio de las denuncias de usuarios por la escasez de medicamentos y la dificultad para acceder a citas médicas, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió la gestión de su gobierno en el sector de la salud, asegurando que el sistema preventivo implementado avanza con sólidos resultados tanto en cobertura como en indicadores sanitarios.

Según sus consideraciones, bajo su administración se logró reducir a la mitad la tasa de mortalidad infantil y ampliar significativamente el acceso al agua potable en el país, reafirmando el compromiso con la mejora de la atención y la prevención de enfermedades.

Sin embargo, un informe del observatorio Así Vamos en Salud, reveló que en los últimos cinco años cerraron más de 4.000 consultorios clínicos en Colombia, una cifra que evidencia el deterioro de la infraestructura sanitaria al margen de las declaraciones presidenciales. El mismo documento muestra que hay un aumento sostenido en las quejas de los ciudadanos, que demandan mayor eficiencia en la prestación de los servicios médicos.

Según el observatorio Así Vamos en Salud, más de 4.100 IPS han cerrado en Colombia en los últimos cinco años, con Bogotá liderando los casos - crédito Así Vamos

Las dificultades que enfrenta el modelo de salud actual también se reflejan en la caída de clínicas, hospitales y unidades médicas en Bogotá, situación que, según el primer mandatario, tienen su origen en el manejo de los recursos por parte de las entidades promotoras de salud (EPS).

En palabras de Petro, “en Bogotá caen IPS, es decir, consultorios, clínicas y hospitales, porque no les pagan las EPS, porque las EPS concentran los recursos en las clínicas de sus dueños privados”.

El jefe de Estado también denunció prácticas que, a su juicio, buscan obstruir el avance de la reforma a la salud - crédito @petrogustavo/X

Al analizar los datos de PQRS —peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios—, Petro señaló: “Por cada 10.000 afiliados, que la prensa no muestra, las peores no son las públicas, no es la Nueva EPS; entre las ocho peores de las 17 existentes, solo dos son EPS privadas intervenidas”, según expresó en su declaración pública.

El jefe de Estado también denunció prácticas que, a su juicio, buscan obstruir el avance de la reforma a la salud: “Acaparan los medicamentos para que no haya apoyo a la reforma a la salud, mientras el dueño de una EPS compra congresistas para frenar la reforma”, comentó en la misma publicación.

En contraposición, reiteró los logros de su administración en materia de salud preventiva: “En el sistema preventivo vamos superbién, ya cubrimos la mitad del país y hemos reducido la tasa de mortalidad infantil a la mitad, y ha caído la tasa de mortalidad materna; hemos reducido la desnutrición y la mortalidad infantil por desnutrición; hemos aumentado la cobertura del agua potable y se mantiene estable la tasa de mortalidad entre los 30 y los 70 años por enfermedades crónicas. El personal dedicado a la salud de los colombianos sigue creciendo (sic)”.

Las críticas a la defensa del modelo de salud de Petro no se hicieron esperar. El exministro de Educación, Alejandro Gaviria, calificó como “datos falsos, inventados, fraudulentos, sin sentido para esconder la catástrofe causada por la corrupción y el desgreño del Gobierno”, declaración que subrayó la disputa sobre la realidad de los datos sanitarios presentados por el Ejecutivo.

El cierre de consultorios y el aumento de quejas delinean un panorama complejo en el sector

El cierre de más de 4.000 consultorios clínicos en cinco años, según el observatorio Así Vamos en Salud constituye una de las señales más claras de los desafíos estructurales que enfrenta la atención médica en Colombia - crédito Hospital San Vicente Fundación

El cierre de más de 4.000 consultorios clínicos en cinco años, según el observatorio Así Vamos en Salud constituye una de las señales más claras de los desafíos estructurales que enfrenta la atención médica en Colombia. A este fenómeno se suma el incremento de quejas registradas por los usuarios, que exigen respuestas frente a la disminución de la capacidad instalada y el acceso a los servicios.

De acuerdo con datos compartidos por el observatorio, las principales causas de insatisfacción de los ciudadanos se relacionan con la oportunidad en la asignación de citas, la disponibilidad de medicamentos y la calidad de la atención en clínicas y hospitales, afectando tanto a instituciones públicas como privadas.

La confrontación pública entre el Gobierno nacional y críticos como Alejandro Gaviria pone de relieve el debate en torno a la precisión de los indicadores oficiales y el balance real de los resultados en el sistema de salud preventivo que promueve el presidente Petro.