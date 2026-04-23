Colombia

Policía capturó al presunto asesino de los familiares del un reconocido cantante en Cali

Tras meses de seguimiento, la conmoción ciudadana alrededor del caso dio pie a nuevas demandas sobre políticas de seguridad en barrios populares

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- crédito BIG POPA/Facebook y @elbigpopa1/IG
La captura del presunto implicado fue posible tras una investigación de doce meses, impulsada por el refuerzo de la lucha contra la violencia armada que afecta a varios sectores vulnerables de la ciudad - crédito BIG POPA/Facebook y @elbigpopa1/IG

La captura del presunto asesino del padre y la madrastra del cantante urbano Big Popa en Cali representa un avance clave en un caso que impactó al barrio El Vergel y a la comunidad musical.

Un hombre identificado como Jhordan Andrés C. V., alias Chimbolín o ‘Rulos’, fue detenido por su presunta participación en el asesinato de Luis Eduardo Prado y Aura Dalila Moreno, padre y madrastra del artista Big Popa, ocurrido la noche del 13 de marzo de 2025 en la zona de La Tatabrera, barrio El Vergel.

La detención fue confirmada por la Policía Metropolitana de Cali y atribuida a una labor policial de un año.

El capturado, señalado como principal implicado por las autoridades, presenta antecedentes por obstrucción de vía pública, violencia intrafamiliar y asonada, cometidos en Cali en 2021. Su localización fue posible a raíz de una ofensiva ampliada contra el homicidio impulsada en la ciudad, informaron ambos medios.

¿Cómo ocurrió el asesinato de los familiares de Big Popa?

La noche del crimen, Luis Eduardo Prado y Aura Dalila Moreno estaban en su residencia cuando hombres armados ingresaron violentamente y les dispararon.

Esta fue una de las historias que dejó el artista en su perfil de Instagram luego de que se conocieron los detalles de doble homicidio - crédito @elbigpopa1/IG
Esta fue una de las historias que dejó el artista en su perfil de Instagram luego de que se conocieron los detalles de doble homicidio - crédito @elbigpopa1/IG

Prado murió en el lugar y Moreno falleció poco después en un centro asistencial, según lo reportaron en su momento las autoridades.

Las autoridades atribuyeron el doble homicidio a disputas violentas que afectan históricamente a sectores vulnerables como El Vergel. La identificación y ubicación de los responsables demoró aproximadamente un año, según Caracol Radio.

Operativo en Cali y resultados recientes contra el crimen

La operación en la que fue capturado ‘Chimbolín’ derivó en la detención de más sospechosos relacionados con homicidios recientes en Cali.

Entre ellos, alias Brando, parte del cartel de los más buscados en el barrio Floralia, así como ‘Chéchere’ y ‘Timmy’, investigados por hechos violentos en la Comuna 15, informaron las fuentes judiciales.

En las últimas siete semanas, la Policía Metropolitana reportó 103 capturas por porte ilegal de armas de fuego e incautó 180 armas, incluidas varias de largo alcance, como parte del mismo despliegue estratégico.

- crédito BIG POPA/Facebook
- crédito BIG POPA/Facebook

El general Herbert Benavídez subrayó que estas acciones buscan desarticular redes criminales responsables de graves delitos en la capital del Valle del Cauca.

La voz de Big Popa tras la tragedia

Luego del asesinato, Big Popa rindió homenaje a su padre con un video publicado en redes sociales, donde se observa a Luis Eduardo Prado celebrando un momento familiar,.

El mensaje acompañante expresaba dolor y admiración, describiéndolo como una persona alegre.

El artista compartió también una fotografía en la que aparecen su padre y su madrastra durante una celebración, y repudió que personas “que no le hacían daño a nadie” fueran víctimas de violencia. Los mensajes y gestos de Big Popa reflejaron el profundo impacto emocional y el vacío que dejó esta tragedia en su vida personal y profesional.

El recuerdo y las palabras del cantante enfatizaron la esperanza y la búsqueda de significado frente a la pérdida, resaltando el valor de la memoria familiar en medio del duelo.

La funcionaria ambiental Loren Osorio Mera murió tras ser atacada en Cali

La funcionaria ambiental Loren Liseth Osorio Mera fue asesinada el sábado 18 de abril de 2026 mientras cuidaba el negocio familiar en el barrio Antonio Nariño, oriente de Cali.

La funcionaria, al parecer, no recibió ayuda de nadie luego del atraco, en el barrio Antonio Nariño de Cali - crédito Google Maps y Parques Nacionales Naturales de Colombia
La funcionaria, al parecer, no recibió ayuda de nadie luego del atraco, en el barrio Antonio Nariño de Cali - crédito Google Maps y Parques Nacionales Naturales de Colombia

El hecho ocurrió cuando un hombre ingresó al lugar en bicicleta y la atacó con un arma blanca, una acción que terminó con su muerte por desangramiento. Las autoridades de la ciudad descartaron de manera preliminar la hipótesis de un robo y analizan si el crimen tuvo motivaciones personales, al tiempo que la ciudadanía exige respuestas sobre la seguridad en la urbe.

La víctima, reconocida guardaparques de Parques Nacionales Naturales de Colombia, dejó a un hijo de cinco años huérfano;

El suceso se produjo mientras la funcionaria, de 36 años, se encontraba en su día de descanso y atendía el local de su madre. Según relató su hermano Daniel Osorio Mera al medio Caracol Radio, “mi hermana forcejeó y el hombre, con un arma cortopunzante, la hirió en el tórax. Fue una sola herida. Se desangró y nadie la auxilió”.

En sus declaraciones recogidas por el diario El País, Ramosla afirmó: “La institución ha orientado las indagaciones hacia el esclarecimiento de posibles circunstancias personales que pudieron rodear este lamentable suceso”. Además, añadió: “No permitiremos que este crimen quede impune y reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la vida de todas las mujeres en nuestra ciudad”.

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