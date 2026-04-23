Colombia

Congresista uribista entregó balance de visita a Washington y pidió garantías para Paloma Valencia: “Ojalá lleguen a todos los rincones”

El representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, habló para Infobae Colombia de la visita que adelantan junto a la senadora María Angélica Guerra y la también congresista Marelen Castillo, que ya completó su tercera jornada en la capital norteamericana

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Desde la capital de Estados Unidos, el representante a la Cámara informó a Infobae Colombia sobre las gestiones realizadas para visibilizar las amenazas contra líderes de la oposición y la necesidad de monitoreo internacional para el proceso electoral - crédito Infobae Colombia

La delegación encabezada por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, completó en la jornada del miércoles 22 de abril tres días de intensas reuniones en Washington (Estados Unidos), en donde solicitó a organismos y autoridades del país norteamericano y la comunidad internacional la intervención y el monitoreo del proceso electoral, cuya primera vuelta será el 31 de mayo.

Según Uscátegui, en diálogo con Infobae Colombia, la visita se ha centrado en exponer la falta de garantías para la oposición, además de las amenazas de muerte contra la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, denunciadas por la aspirante opositora ante las autoridades, y que encendieron las alarmas no solo en su equipo, sino en el espectro político nacional; teniendo en cuenta lo sucedido en la actual contienda.

Delegación del Centro Democrático está presente en Washington
La delegación del Centro Democrático está presente en Washington, con la presencia de los representantes José Jaime Uscátegui y Marelen Castillo y la senadora María Angélica Guerra - crédito @JJUscategui/X

“Completamos una semana en la ciudad de Washington. Tuvimos cita con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Edgar Stuardo Ralón Orellana); con el jefe de misión de la observación electoral de la OEA (Leonel Fernández) y con integrantes del Congreso, del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia“, expresó Uscátegui a esta redacción, en relación con la visita.

De acuerdo con el congresista del partido de derecha, el jueves 23 de abril tiene pactada una reunión con el senador Rick Scott, del Partido Republicano, y posteriormente el encuentro sería con el también congresista oficialista Bernie Moreno, colombo-estadounidense, al que esperan exponerle en detalle cómo avanza la contienda en Colombia. “La falta de garantías para la oposición y las amenazas de muerte que hay contra Paloma”.

En la delegación también están la senadora María Angélica Guerra, que asumió la curul del asesinado senador Miguel Uribe Turbay; la representante Marelen Castillo, exfórmula vicepresidencial del fallecido Rodolfo Hernández; y el abogado Víctor Mosquera, representante legal de la familia Uribe Turbay, que han acompañado este clamor para solicitar garantías para la oposición y, en consecuencia, mayor transparencia en la elección.

Agenda de la oposición en Washington
La agenda de los congresistas de oposición inició en el American First Policy Institute (AFPI), en el que recibieron el aporte de expertos y académicos en la construcción de políticas públicas que promuevan el buen gobierno - crédito @JJUscategui/X

Oposición presentó pruebas sobre cómo se estarían vulnerando los derechos políticos

Durante los encuentros, la delegación entregó documentos y pruebas sobre las amenazas recibidas por la senadora Valencia y la situación de riesgo para los opositores. Según Uscátegui, la falta de identificación de los autores intelectuales del homicidio de Uribe Turbay y la presencia de estructuras criminales en municipios donde el partido de Gobierno obtiene mayorías absolutas, agravan sin duda el panorama electoral.

Aún no se han identificado a los autores intelectuales del homicidio de Miguel Uribe y en todos los municipios donde hay cocaína y estructuras criminales, gana el Pacto Histórico con inmensas mayorías”, advirtió el representante a la Cámara del Centro Democrático. Además, explicó que en algunos territorios la oposición no puede llevar a cabo una actividad política, lo que limita la pluralidad democrática.

Uno de los avances destacados fue la confirmación de una comisión internacional de observadores para seguir de cerca el proceso. “Ya está confirmada una gran comisión de observadores internacionales, no solamente de OEA, sino también de la Embajada de Estados Unidos, para que ojalá lleguen a todos esos rincones donde se está amenazando a la gente para que vote por el Pacto Histórico”, aseguró Uscátegui.

Visita de la oposición a la sede de la Cidh Washignton
La visita de los miembros de la oposición a la sede de la Cidh en Washignton buscó el apoyo del organismo internacional en sus reclamos de pedir garantías para la oposición - crédito @JJUscategui/X

En ese sentido, la presencia del abogado Mosquera busca fortalecer los mecanismos legales para la protección de la familia del senador asesinado y de otros dirigentes en riesgo. De esta manera, lo que se refleja con esta presencia de los integrantes del Centro Democrático es un llamado a la comunidad internacional para que acompañe el proceso democrático colombiano y respalde la labor de la oposición.

Hay municipios donde no podemos hacer política mientras el Pacto Histórico concentra todos los votos. Buscamos presionar para que existan garantías reales de cara a las elecciones de mayo”, expresó el representante Uscátegui, que advirtió sobre la necesidad de que los organismos internacionales sigan de cerca la agenda de los espacios manejados por el Estado, en pro de velar por la imparcialidad informativa.

Vamos a seguir reportando, además de solicitar un monitoreo al sistema de medios en Colombia, Rtvc. Así que completamos esta agenda buscando más garantías y más transparencia para la elección presidencial que se debe realizar el próximo 31 de mayo”, puntualizó el congresista a Infobae Colombia, en su propósito de que se lleve una vigilancia especial a los comicios, que empezarán a definir al reemplazante de Gustavo Petro.

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