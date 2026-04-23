Colombia

Claudia López lanzó una pulla a la fórmula uribista de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “La derecha quiere posar de centro”

La aspirante presidencial cuestionó el intento de los candidatos de mostrarse como centristas, al destacar que el centro político representa valores de inclusión y moderación, no giros estratégicos de última hora

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- crédito @JDOviedoAr - @ClaudiaLopez/X
Claudia López acusa a Juan Daniel Oviedo de intentar posicionarse como centrista para atraer votantes - crédito @JDOviedoAr - @ClaudiaLopez/X

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial, lanzó un mensaje velado contra Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, representante del uribismo con clara orientación de derecha.

La lideresa sugirió que el exdirector del Dane ahora intenta mostrarse como centrista, al igual que ella, porque ese perfil resulta más atractivo para los votantes, a menos de un mes de la primera vuelta electoral.

Por medio de su cuenta en la red social X, Claudia López escribió: “¡El centro está de moda! Hoy hasta la derecha quiere posar de centro, de LGBTIQ+ y de defensora de derechos. Y es claro por qué: ahí está la gente decente, trabajadora, que nunca ha empuñado un arma y no cree en los extremos”.

Claudia López critica a Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia por “centrismo oportunista" - crédito @ClaudiaLopez/X
Claudia López critica a Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia por “centrismo oportunista" - crédito @ClaudiaLopez/X

El polémico mensaje de la aspirante presidencial proviene de la constante crítica de todos los sectores hacia Juan Daniel Oviedo, conocido por su perfil técnico y sus años al frente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), al anunciar su fórmula vicepresidencial con Paloma Valencia, figura influyente dentro del uribismo.

La decisión generó sorpresa, pues Oviedo había mantenido hasta ahora una imagen de independencia técnica y política, lejos de las disputas partidistas. Sin embargo, su decisión de aliarse con Paloma Valencia fue interpretada por sectores del centro y la izquierda como un giro estratégico hacia la derecha, situación que Claudia López aprovechó para posicionar su narrativa.

El post de la alcaldesa hace énfasis en la inclusión y la diversidad, al mencionar explícitamente a la comunidad Lgbti+, debido a que tanto ella como Juan Daniel Oviedo hacen parte de ella; lo crítico es que desde el Centro Democrático hay cierto recelo frente a los derechos del colectivo.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo generaron polémica no solo por su unión, sino por sus diferencias ideológicas - crédito Juan Daniel Oviedo/Facebook
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo generaron polémica no solo por su unión, sino por sus diferencias ideológicas - crédito Juan Daniel Oviedo/Facebook

Claudia López refuerza su perfil centrista y su defensa de los derechos Lgbti+

Claudia López, reconocida como la primera mujer lesbiana en liderar una capital latinoamericana, fortaleció durante su gestión de alcaldesa la Política Pública Lgbti y los “Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros” (Caidsg), promoviendo la igualdad legal y la seguridad para la población diversa.

Su enfoque se orienta a garantizar igualdad ante la ley, al promover el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo y el cupo laboral trans. Además, impulsó protocolos específicos para que la policía y los entes de salud puedan atender casos de discriminación y violencia de género con un enfoque diferencial, buscando mayor seguridad y protección para quienes más lo necesitan.

En materia política, López se define como centro-izquierda, o “verde” por el partido al que perteneció muchos años, aunque renunció, combinando pragmatismo y activismo. Su centro político se refleja en la defensa de un libre mercado regulado, la implementación de redes de protección social y la lucha contra la corrupción por encima de las ideologías de clase, de acuerdo con sus declaraciones en debates.

La exalcaldesa enfatiza que el centro político representa a la mayoría de colombianos, no a quienes cambian de bando por conveniencia - crédito Lina Gasca/Colprensa
La exalcaldesa enfatiza que el centro político representa a la mayoría de colombianos, no a quienes cambian de bando por conveniencia - crédito Lina Gasca/Colprensa

López se alejó de la política izquierdista de Gustavo Petro

Un aspecto clave de su narrativa reciente es la redefinición de su relación con Gustavo Petro. Aunque López apoyó estratégicamente al presidente en la segunda vuelta de 2022 frente a Rodolfo Hernández, hoy mantiene una posición crítica y de oposición, señalando falencias en la gestión y riesgos para proyectos como el metro de Bogotá.

“La relación con Petro fue táctica y temporal; mi prioridad sigue siendo la defensa de la institucionalidad y los derechos de los ciudadanos”, señaló frente a medios de comunicación en 2024.

Actualmente, Claudia López mantiene un enfoque de centro y continúa criticando de manera firme al uribismo. La alcaldesa señala que no podría establecer alianzas con este sector, dado que durante su carrera como congresista fue una de sus principales denunciantes en casos de corrupción y otras irregularidades.

Esta postura explica sus críticas a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, que, tras pertenecer al partido de derecha liderado por Álvaro Uribe Vélez, ahora se presentan como centristas luego de la Gran Consulta por Colombia.

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