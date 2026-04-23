Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy 23 de abril

Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de obras en el sistema de aguas que afectará el servicio en diferentes barrios de la capital.

Estos son los cortes de agua programados para este jueves 23 de abril.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: Toscana, Tibabuyes, San Pedro, Lisboa, Santa Rita De Suba, Santa Cecilia.Lugar: De la Carrera 129 a la Carrera 161, entre la Calle 129 a la Calle 140.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de medidor

Localidad: Usaquén.Barrios: La Cita, Santa Teresa.Lugar: De la Carrera 4 a la Carrera 8G, entre la Calle 164A a la Calle 170.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de hidrante

Localidad: Engativá.Barrios: Aeropuerto El Dorado.Lugar: De la Calle 26 a la Calle 51, entre la Carrera 93 a la Carrera 112.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: La Victoria, Guacamayas, Atenas, Villa de Los Alpes, San Martin Sur.Lugar: De la Transversal 4 Este a la Carrera 5A, entre la Calle 34 Sur a la Calle 43 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio, Villa Anny.Lugar: De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Barrios Unidos.Barrios: Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero, Belalcazar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Americas, Muequeta, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofia, Siete de Agosto.Lugar: De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento Correctivo

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.