Colombia

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy 23 de abril

Que los cortes de agua en Bogotá no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

Guardar
Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)
Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de obras en el sistema de aguas que afectará el servicio en diferentes barrios de la capital.

Estos son los cortes de agua programados para este jueves 23 de abril.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: Toscana, Tibabuyes, San Pedro, Lisboa, Santa Rita De Suba, Santa Cecilia.Lugar: De la Carrera 129 a la Carrera 161, entre la Calle 129 a la Calle 140.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de medidor

Localidad: Usaquén.Barrios: La Cita, Santa Teresa.Lugar: De la Carrera 4 a la Carrera 8G, entre la Calle 164A a la Calle 170.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de hidrante

Localidad: Engativá.Barrios: Aeropuerto El Dorado.Lugar: De la Calle 26 a la Calle 51, entre la Carrera 93 a la Carrera 112.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: La Victoria, Guacamayas, Atenas, Villa de Los Alpes, San Martin Sur.Lugar: De la Transversal 4 Este a la Carrera 5A, entre la Calle 34 Sur a la Calle 43 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio, Villa Anny.Lugar: De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Barrios Unidos.Barrios: Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero, Belalcazar, Benjamín Herrera, Campin, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Americas, Muequeta, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofia, Siete de Agosto.Lugar: De la Carrera 14 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 24 a la Calle 80.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento Correctivo

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCortes de agua en ColombiaTurno Racionamiento De Agua HoyCortes de agua en Bogotá

Más Noticias

Resultados Lotería de Meta 22 de abril: números ganadores del premio mayor de $1.800 millones

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Meta

Resultados Lotería de Meta 22 de abril: números ganadores del premio mayor de $1.800 millones

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 23 de abril

Conoce con antelación los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 23 de abril

Pico y placa en Cartagena hoy 23 de abril de 2026, así regirá la medida

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Cartagena hoy jueves

Pico y placa en Cartagena hoy 23 de abril de 2026, así regirá la medida

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Villavicencio este jueves

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Villavicencio

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Villavicencio este jueves

Resultado Sinuano Noche hoy 22 de abril

La última combinación ganadora del sorteo nocturno fue difundida tras concluir la jornada, cuando las autoridades publicaron los números premiados correspondientes a la edición más reciente

Resultado Sinuano Noche hoy 22 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

ENTRETENIMIENTO

La Liendra intentó infiltrarse a una zona de tolerancia en Medellín para un nuevo documental: así le fue

La Liendra intentó infiltrarse a una zona de tolerancia en Medellín para un nuevo documental: así le fue

Ana del Castillo habló de James Rodríguez y de un jugador de la selección Colombia que le obsesiona: “Ni siquiera me sigue”

Flow, la banda japonesa de Naruto y Dragon Ball, encabezará la programación internacional en la Comic Con Colombia con un concierto exclusivo

Bacilos rehizo “Perderme Contigo” junto a Gilberto Santa Rosa e incursionó en el formato sinfónico

Daniela Ospina aclaró el misterio detrás de sus bodas y reveló el emotivo papel de Salomé en su gran día junto a Gabriel Coronel

Deportes

Samuel Martínez, joya de la selección Colombia sub-17, va camino a Europa: el representante reveló su próximo equipo

Samuel Martínez, joya de la selección Colombia sub-17, va camino a Europa: el representante reveló su próximo equipo

Andrés Gómez no deja de brillar con el Vasco da Gama: líder de asistencias en el fútbol brasileño

Freddy Hurtado, técnico de la selección Colombia sub-17 reveló el partido más importante del campeonato: no fue la final

Delantero del fútbol argentino pide pista en Atlético Nacional: “Tengo ese sueño por cumplir”

Dura crítica a los directivos del fútbol colombiano por el despido masivo de técnicos: “Son bichos raros todos”