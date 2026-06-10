El Ideam anunció que seguirá lloviendo en Colombia, pese a alerta sobre el inicio del fenómeno de El Niño en junio

Colombia mantendrá lluvias entre el 10 y el 12 de junio de 2026, con precipitaciones sobre todo en la tarde y la noche, según el Ideam - crédito Minambiente

Colombia mantendrá lluvias entre el miércoles 10 y el viernes 12 de junio, con precipitaciones sobre todo en la tarde y la noche e intervalos secos en la mañana, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

El panorama, de acuerdo con la entidad, responde al transporte de humedad desde el océano Pacífico y la Amazonía, un patrón que seguirá afectando amplias zonas del país en una semana marcada por variaciones entre regiones.

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Sin embargo, el Ideam indicó que el viernes 12 de junio podría ser uno de los días con más lluvias en el territorio nacional, con mayores acumulados previstos en sectores de Cesar, Córdoba, Antioquia, Chocó, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Vichada, Meta, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

La entidad también anticipó lluvias generalizadas en el oriente y sur del Caribe, el norte de la región Pacífica, el centro y sur de la región Andina, el oriente de la Orinoquía y gran parte de la Amazonía.

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El Ideam atribuyó el pronóstico de lluvias en Colombia al transporte de humedad desde el océano Pacífico y la Amazonía - crédito Idiger

Para el miércoles 10 de junio, la entidad informó una disminución de las lluvias frente al martes 9 de junio, especialmente en el norte del país, donde predominarán condiciones secas.

El comunicado de la entidad señaló que los mayores acumulados de precipitación podrían registrarse en Antioquia y Caquetá, el sur de Santander, el occidente de Boyacá, el sur del Meta, el norte de Guaviare, el piedemonte de Putumayo y el occidente de Amazonas, principalmente durante la tarde.

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Ese mismo día, según el Ideam, en las regiones Caribe y Pacífica habrá predominio de tiempo seco, aunque durante la tarde y la noche podrían presentarse lluvias aisladas en la Sierra Nevada de Santa Marta y en el sur de Atlántico, Córdoba, Cauca y Nariño. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican lluvias ligeras ocasionales, sobre todo en la isla de San Andrés y el área marítima del sur del archipiélago.

El 11 de junio registrará otra reducción de lluvias en gran parte de Colombia, con incrementos previstos en Arauca, Casanare, Vichada, Cundinamarca y Nariño - crédito @ideamcolombia/Instagram

Para el jueves 11 de junio, el Ideam prevé otra disminución de las lluvias en gran parte del país respecto a días anteriores. Aun así, la entidad advirtió incrementos de las precipitaciones en sectores del oriente y suroccidente, con los mayores acumulados esperados en Arauca, Casanare, Vichada, el noroccidente de Cundinamarca y el suroccidente de Nariño.

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El pronóstico del jueves también incluye lluvias ligeras a moderadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar y Santander, zonas dispersas de Antioquia, el occidente de Boyacá y áreas montañosas de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, según el Ideam.

En gran parte del Caribe, la Amazonía y sectores de la cordillera Oriental y la costa Pacífica sur predominarán condiciones secas, mientras en el archipiélago se espera una reducción de las precipitaciones, con persistencia posible sobre el área marítima del sur.

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Así mismo, la entidad informó que as precipitaciones se concentrarán en buena parte del país, pero los mayores acumulados se esperan en sectores de las regiones Amazonía, Orinoquía y Pacífica, según el Ideam. La entidad explicó que allí las condiciones atmosféricas favorecen episodios de mayor intensidad.

En la región Andina se espera cielo con nubosidad variable, con mañanas de menor actividad lluviosa y precipitaciones en la tarde y la noche sobre zonas de montaña y áreas urbanas. Las lluvias pueden presentarse de forma dispersa en ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga.

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Las temperaturas seguirán dentro de los rangos habituales, pero el 12 de junio podría aumentar la temperatura del aire y la sensación térmica en el Caribe y la Amazonía, según el Ideam - crédito Colprensa

En la región Caribe, según el Ideam, habrá nubosidad combinada con intervalos despejados y lluvias en sectores del sur y centro, con mayor probabilidad en Córdoba, Sucre y Bolívar. En el norte, incluidos algunos puntos de La Guajira, la frecuencia de lluvias será menor, mientras los vientos mantendrán intensidad moderada y podrán modificar la temperatura y la sensación térmica durante el día.

La región Pacífica continuará con lluvias frecuentes en distintos momentos del día, con mayor intensidad en Chocó, Valle del Cauca y Cauca, según el Ideam. En la Amazonía se prevén precipitaciones continuas, en especial en Amazonas, Caquetá y Putumayo, con posibilidad de actividad eléctrica y cobertura nubosa constante durante buena parte de la jornada.

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En la Orinoquía, que incluye Meta, Casanare y Arauca, se esperan lluvias en la tarde y la noche y lapsos secos en la mañana, de acuerdo con el Ideam. La entidad indicó que esos eventos serán variables en extensión y duración y que en algunos sectores puede haber mayor acumulación de agua en periodos cortos.

Las temperaturas se mantendrán dentro de los rangos habituales para cada región, según el Ideam. En zonas de altitud como Bogotá persistirán registros moderados, mientras en regiones bajas como el Caribe y la Amazonía se esperan valores más altos, con aumento de la sensación térmica por la humedad y, para el 12 de junio, un probable incremento de la temperatura del aire frente a días anteriores.

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