Colombia

Registraduría trasladó puesto de votación que habían puesto en el séptimo piso del centro comercial San Diego en Medellín: dónde quedará para la segunda vuelta

La medida reducirá esperas y facilitará la circulación de personas en uno de los puntos de mayor concurrencia en la capital antioqueña

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El alcalde Federico Gutiérrez solicita a la Registraduría reubicar el puesto de votación del Centro Comercial San Diego para la segunda vuelta presidencial en Medellín crédito Alcaldía de Medellín/Captura video
El alcalde Federico Gutiérrez solicita a la Registraduría reubicar el puesto de votación del Centro Comercial San Diego para la segunda vuelta presidencial en Medellín crédito Alcaldía de Medellín/Captura video

La Registraduría Nacional del Estado Civil determinó trasladar el puesto de votación San Diego en Medellín al primer piso para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, tras las dificultades de acceso y las largas filas registradas en la primera ronda electoral.

El cambio responde a que, durante la votación del 31 de mayo, numerosas personas, entre ellas adultos mayores y ciudadanos con movilidad reducida, afrontaron congestiones y demoras debido a que las mesas se situaron en un piso alto del centro comercial.

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El traslado al primer nivel busca garantizar condiciones de acceso y facilitar la participación para todos los votantes en Medellín.

Las dificultades durante la primera vuelta en San Diego

Durante la jornada electoral de la primera vuelta, la afluencia de votantes superó la capacidad del puesto de San Diego y el punto fue instalado en un piso elevado. Los ascensores fueron insuficientes: de ocho existentes, solo cinco estaban habilitados, lo que complicó el acceso para ciudadanos vulnerables.

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La alta afluencia del 31 de mayo desbordó la capacidad del lugar y provocó demoras por la ubicación en un nivel superior, por lo que las autoridades moverán las mesas para agilizar el ingreso - crédito captura de pantalla @FicoGutierrez / X
La alta afluencia del 31 de mayo desbordó la capacidad del lugar y provocó demoras por la ubicación en un nivel superior, por lo que las autoridades moverán las mesas para agilizar el ingreso - crédito captura de pantalla @FicoGutierrez / X

Se desplegó personal adicional de la administración del centro comercial y de la entidad electoral durante el día para hacer frente a los inconvenientes registrados.

El tema generó conversación pública tras viralizarse imágenes en redes sociales sobre las condiciones de acceso al voto en ese sector de Medellín.

La solicitud para reubicar el puesto de votación

La Alcaldía de Medellín, encabezada por Federico Gutiérrez, envió una solicitud formal al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo. En la carta, “Desde la Alcaldía de Medellín reiteramos toda nuestra disposición para apoyar, acompañar y articular las acciones que sean necesarias para que la jornada electoral transcurra de la mejor manera posible (…) y para que ningún ciudadano encuentre barreras a la hora de ejercer su derecho al voto”, expresó Gutiérrez, en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

La petición enfatizaba el regreso del puesto de votación al primer piso, su lugar tradicional, o incluso habilitarlo en la calle si era necesario, con el fin de garantizar mejor circulación y acceso para la ciudadanía. La intención era evitar la repetición de las dificultades de la primera jornada.

Las medidas para garantizar el acceso en la segunda vuelta

Tras analizar la petición local, la Registraduría Nacional confirmó que el puesto del Centro Comercial San Diego será reinstalado en el primer piso para la jornada del 21 de junio.

La circulación de videos y fotografías en redes abrió conversación pública sobre las condiciones de ingreso al punto electoral de ese sector de Medellín, en medio de las demoras registradas en la primera jornada - crédito @FicoGutierrez / X
La circulación de videos y fotografías en redes abrió conversación pública sobre las condiciones de ingreso al punto electoral de ese sector de Medellín, en medio de las demoras registradas en la primera jornada - crédito @FicoGutierrez / X

Esta decisión permitirá que uno de los lugares con mayor afluencia en Medellín funcione con condiciones logísticas. Adolfo Fernández, delegado regional de la Registraduría, informó a Blu Radio que durante la primera vuelta se desplegó un equipo especial y que las complicaciones se resolvieron ese mismo 31 de mayo.

Añadió que el proceso “terminó sin ningún tipo de inconveniente”, aunque la alcaldía insistió en la importancia de la reubicación para evitar futuras barreras.

La reincorporación del puesto en el primer piso busca reducir esperas y simplificar el acceso; así, las autoridades esperan proteger el derecho al voto y fomentar la participación amplia, según recogió Semana.

La autoridad electoral advierte que no habrá horarios de votación según el candidato en Colombia

La Registraduría de Colombia desmintió que exista un “pico y placa” para votar en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 y advirtió que la desinformación también circula por correo electrónico con supuestos cambios de puesto de votación, en una jornada que, según la autoridad electoral, se cumplirá para todos entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., como fija la ley.

La entidad precisó que para la segunda vuelta no habrá nuevas inscripciones para modificar el lugar de votación, porque ese periodo cerró el 31 de marzo de 2026. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el censo electoral será el mismo de la primera vuelta y los ciudadanos deberán sufragar el 21 de junio en el mismo puesto donde votaron el 31 de mayo.

La jornada electoral de la segunda vuelta presidencial será entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. para todos los ciudadanos, según la Registraduría - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
La jornada electoral de la segunda vuelta presidencial será entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. para todos los ciudadanos, según la Registraduría - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

La información falsa que circula en redes sociales atribuye horarios distintos según el candidato.

Según la Registraduría, la imagen asegura que quienes votarían por Iván Cepeda podrían hacerlo entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., mientras que quienes apoyarían a Abelardo de la Espriella tendrían un supuesto turno de 4:30 p.m. a 11:30 p.m., un esquema que la entidad calificó como completamente falso.

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