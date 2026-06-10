Colombia

Dorado Mañana resultados de hoy miércoles 10 de junio: ganadores del último sorteo

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Guardar
Google icon
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)

El emocionante sorteo de la lotería El Dorado Mañana de este miércoles se llevó a cabo. Estos fueron los números ganadores de uno de los juegos más seguidos del país.

Lotería El Dorado se realiza cada semana, de lunes a sábado, a excepción de los días festivos y miles de personas están al pendiente de la oportunidad de ganar.

PUBLICIDAD

Si resultaste ganador del sorteo de este día no olvides guardar y cuidar tu boleto, pues este es tu documento oficial que te permite cobrar el dinero. A continuación te compartimos los resultados de hoy:

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 10 Junio 2026.

Resultados: 3364 - 2.

Cómo se juega El Dorado Mañana

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lotería El Dorado se juega todos los días y ofrece una forma única y emocionante de apostar, en la que los números y su orden son fundamentales. A diferencia de otras loterías con billetes predefinidos, aquí tienes la libertad de elegir un número de hasta cuatro dígitos, aumentando tus opciones de ganar.

PUBLICIDAD

Los premios están directamente ligados al monto apostado y se dividen en dos modalidades principales: apuesta directa y combinada. En la apuesta directa, el número que elijas debe coincidir exactamente con el número ganador del sorteo. Por otro lado, en la apuesta combinada, eliges el mismo número, pero no importa el orden en el que aparezca.

La Lotería El Dorado Mañana tiene seis premios diferentes, dependiendo del número de cifras que aciertes:

4 cifras (apuesta directa): 4.500 veces el valor apostado.4 cifras (apuesta combinada): 208 veces lo apostado.3 últimas cifras (apuesta directa): 400 veces el monto de la apuesta.3 últimas cifras (apuesta combinada): 83 veces tu apuesta.2 cifras acertadas: 50 veces lo apostado.Última cifra acertada: cinco veces lo apostado.

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las probabilidades de ganar El Dorado, según la IA

La probabilidad de ganar en el sorteo de El Dorado Mañana varía dependiendo de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras jugadas. Este juego permite apostar números de 2, 3 o 4 cifras, lo que genera diferentes combinaciones posibles y, por ende, diferentes probabilidades de acierto. Por ejemplo, si apuestas un número de 4 cifras, la probabilidad de acertar ese número exacto es de 1 entre 10,000 (desde 0000 hasta 9999), lo que muestra que es un juego con alta dificultad pero accesible para muchos jugadores.

La inteligencia artificial (IA), al analizar datos históricos de sorteos, puede identificar los números o combinaciones que han aparecido con mayor frecuencia en El Dorado, pero esto no cambia la naturaleza aleatoria del juego. La IA puede ayudar a los jugadores a elegir números que han tenido más presencia en sorteos pasados, aunque cada sorteo es independiente y la probabilidad real de ganar sigue siendo la misma para cada número. La ventaja de usar IA radica en optimizar la selección basándose en patrones observados, no en garantizar la victoria.

Este concurso ofrece sorteos diarios de lunes a sábado a las 11:00 a.m. (El Dorado Mañana) y 3:30 p.m. (El Dorado Tarde), lo que multiplica las oportunidades de participación. La clave para jugar está en apostar con responsabilidad, conocer bien las modalidades y números posibles y siempre verificar los resultados en fuentes oficiales. Aunque las probabilidades de acertar el número completo son bajas, la frecuencia de sorteos y diversas formas de premio aumentan las chances globales de ganar algún monto en este popular juego de azar colombiano.

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Dorado MañanaEl Dorado MañanaEl Dorado Mañana ColombiaLotería Dorado ColombiaResultado dorado mañanacolombia-loteriascolombia-noticiasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Gustavo Petro habló en el Consejo de Seguridad de la ONU: Crisis climática e Inteligencia Artificial los temas clave

El presidente colombiano inicia este miércoles 10 de junio de 2026 su agenda en el país norteamericano, donde asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

EN VIVO | Gustavo Petro habló en el Consejo de Seguridad de la ONU: Crisis climática e Inteligencia Artificial los temas clave

Gustavo Petro criticó a Abelardo de la Espriella por su propuesta de reincorporar a militares retirados y la eliminación de la JEP

Las declaraciones del presidente colombiano se dan luego de las críticas que tuvo el candidato presidencial contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez

Gustavo Petro criticó a Abelardo de la Espriella por su propuesta de reincorporar a militares retirados y la eliminación de la JEP

Shakira mostró cómo avanzan los ensayos para su nueva gira por Estados Unidos: “Ya quiero verlos”

La colombiana compartió con sus seguidoires un fragmento de los ensayos para las presentaciones adicionales que tendrá en territorio norteamericano y en las que incluyó ‘Dai Dai’ y ‘Zoo’ de ‘Zootopia 2′

Shakira mostró cómo avanzan los ensayos para su nueva gira por Estados Unidos: “Ya quiero verlos”

La Registraduría trasladó el puesto de votación San Diego, en Medellín, al primer piso para la segunda vuelta presidencial luego de denuncias

La medida reducirá esperas y facilitará la circulación de personas en uno de los puntos de mayor concurrencia en la capital antioqueña

La Registraduría trasladó el puesto de votación San Diego, en Medellín, al primer piso para la segunda vuelta presidencial luego de denuncias

Hombre de 66 años denunció que dos perros de raza pitbull lo atacaron en el sur de Bogotá: esto se sabe

La agresión ocurrió en la localidad de Usme mientras el residente hacía arreglos frente a su vivienda, y una vecina pasó con los caninos sin bozal ni control efectivo

Hombre de 66 años denunció que dos perros de raza pitbull lo atacaron en el sur de Bogotá: esto se sabe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Capturan a presunto asesino del periodista Cristian Herrera, en Norte de Santander

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

ENTRETENIMIENTO

Shakira mostró cómo avanzan los ensayos para su nueva gira por Estados Unidos: “Ya quiero verlos”

Shakira mostró cómo avanzan los ensayos para su nueva gira por Estados Unidos: “Ya quiero verlos”

Creadora de contenido colombiana contó que estuvo a punto de ser arrestada en Suiza: estos fueron los detalles de lo que vivió

Ryan Castro se suma a J Balvin para ‘encender’ la apertura del Mundial 2026 en Ciudad de México

Rafael Santos Díaz conmovió a sus seguidores al consolar con una canción a mujer que lloraba en un restaurante: el emotivo momento quedó en video

Yina Calderón reapareció en las redes sociales para confirmar el embarazo de su hermana: “Está esperando un Sayayin de raza pura”

Deportes

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

Colombia vs. Túnez - EN VIVO: siga el minuto a minuto del último partido de la Tricolor en el torneo Maurice Revello

El “Pibe” Valderrama habló sobre las nuevas reglas del fútbol a partir de la Copa Mundial de la FIFA: “Me agarraron los huevos y no pasó nada”

Junior confirmó la renovación del técnico Alfredo Arias hasta 2027 luego de conseguir en bicampeonato en la Liga BetPlay

Sebastián Vignolo, narrador argentino, dio como favorita a la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026: “A mí me gusta”