El presidente Gustavo Petro viaja a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez: seguridad fronteriza y energía puntos clave en la agenda

El presidente de Colombia Gustavo Petro se reunirá el viernes 24 de abril 2026 - crédito Colprensa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aterriza este 24 de abril en Caracas para mantener una reunión con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, en un momento crucial para la región: tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, Caracas vive el mayor proceso de transformación política de las últimas décadas.

La agenda prioriza la cooperación en seguridad e inteligencia ante la actividad de grupos armados en la frontera y busca reactivar acuerdos energéticos entre ambos países en un contexto marcado por la creciente influencia de Estados Unidos en Venezuela.

El primer encuentro bilateral en la Venezuela pos-Maduro

La visita de Petro representa el primer viaje oficial de un jefe de Estado a Venezuela desde la caída de Maduro a inicios de 2026. La reunión de este viernes se da en medio de una purga política sin precedentes en Caracas: Delcy Rodríguez ha cambiado diecisiete ministros, detuvo a tres empresarios vinculados al chavismo y lidera una limpieza militar bajo la observación del gobierno de Donald Trump.

Nicolás Maduro, exmandatario venezolano, fue capturado en enero de 2026 en un operativo que marcó un punto de quiebre en la historia reciente del país - crédito Europa Press

La cita había sido prevista originalmente para el 13 de marzo en la ciudad fronteriza de Cúcuta, pero fue cancelada por razones de seguridad,. Tras aquella suspensión, una delegación colombiana de alto nivel viajó a Caracas para discutir asuntos de defensa y energía.

Esta reunión intenta inaugurar una nueva etapa en la relación bilateral, después de años marcados por la crisis migratoria, el contrabando y la presencia de organizaciones armadas ilegales en los 2.219 kilómetros de frontera compartida, según cifras recogidas por Semana.

Seguridad fronteriza, minería ilegal y cooperación militar

La zona fronteriza entre Colombia y Venezuela constituye uno de los focos de mayor inestabilidad de Sudamérica. En palabras del propio Gustavo Petro: “Si Mahoma no viene a mí, yo voy”, citó el mandatario en un foro de líderes de izquierda en España para explicar su desplazamiento a Caracas tras no obtener respuesta a una invitación previa a Rodríguez.

El eje de la cumbre será la coordinación en inteligencia militar para dotar de mayor eficiencia a la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, lidera la transición política tras la salida de Nicolás Maduro y la reconfiguración del poder en Caracas - crédito Europa Press

El Catatumbo—región que abarca parte de Norte de Santander y limita con el estado venezolano de Táchira—es señalado por el gobierno colombiano como una prioridad por su amplitud de cultivos ilícitos y como escenario de disputas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las Farc.

En esta área, la “operación Catatumbo” orquestada por las fuerzas armadas de Colombia y Venezuela tiene como objetivo la defensa de la soberanía nacional, la protección de campesinos y de comunidades indígenas, así como el resguardo de civiles frente a la escalada de violencia.

“Si no hay inteligencia, las bombas caen donde no es; si la inteligencia guía los disparos, si los disparos se dan sin inteligencia, terminan matando a la gente como ya ha pasado en Colombia”, advirtió Petro en un consejo de ministros.

La presencia de actores como el Tren de Aragua, además del ELN y las Farc, ha incrementado la presión sobre la frontera, un territorio donde las actividades delictivas han impactado el orden público de los departamentos de Norte de Santander, La Guajira y Arauca, según Semana.

Energía, sanciones estadounidenses y el nuevo papel internacional de Venezuela

En paralelo a la cuestión de seguridad, la agenda bilateral aborda la cooperación energética entre ambos países. Colombia, ante un déficit de gas natural, contempla la posibilidad de importar suministro venezolano.

Integrantes del ELN y disidencias de las FARC mantienen presencia en la frontera colombo-venezolana, donde disputan control territorial y economías ilegales - crédito Farc y Colprensa

El levantamiento parcial de las sanciones estadounidenses, la participación de Chevron en la Faja del Orinoco y la reanudación de relaciones entre el FMI y Caracas abren la puerta a una reconfiguración del sistema energético y financiero venezolano, según el análisis de Semana.

Las conversaciones entre Petro y Trump en febrero del año 2026 tuvieron como eje el papel estadounidense en la reinserción de Venezuela en la economía internacional y el posible levantamiento de sanciones, un punto que genera rechazo entre sectores de la oposición democrática venezolana, especialmente María Corina Machado.

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, subrayó la profundidad de los vínculos bilaterales al instalar la “III Reunión de la Comisión de Vecindad e Integración Colombia-Venezuela” en la Casa Amarilla de Caracas: “Colombia y Venezuela no son solo países vecinos. Son naciones hermanas, unidas por la historia, por la cultura, por la geografía y, sobre todo, por sus pueblos”, citó el medio citado.