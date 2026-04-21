Medellín se queda sin Karol G: alcaldía tiene listo el cronograma para la ampliación del Atanasio Girardot

Karol G comparte que se va de tour por el mundo tras el éxito de su álbum 'Tripicoqueta' - crédito @karolg/Instagram

Medellín le puso fechas a una de sus obras más esperadas y, al mismo tiempo, despejó una de las dudas que surgieron en el panorama musical paisa. El alcalde Federico “Fico” Gutiérrez confirmó el cronograma de ampliación del Estadio Atanasio Girardot, un proyecto que coincide con la ausencia de la ciudad en la nueva gira de Karol G.

La inquietud tomó fuerza tras el anuncio de la artista en el cierre de Coachella 2026, donde anunció su Tripotour; luego presentó oficialmente por medio de sus redes sociales su gira Viajando por el mundo y en el listado de fechas solo apareció Bogotá como parada en Colombia, lo que dejó por fuera a Medellín y abrió preguntas sobre las razones de esa decisión.

La explicación no tardó y desde el equipo de la cantante difundió una imagen en la que aclaró que el principal escenario de la ciudad atraviesa un proceso de remodelación. “Medellín es nuestra casa y siempre será una prioridad. Sin embargo, debido al proceso de remodelación que se iniciará en el estadio Atanasio Girardot, en este momento no es posible anunciar el show en la ciudad".

“Estamos trabajando para volver muy pronto y vivirlo como Medellín se lo merece”, se lee en el anuncio del equipo de la intérprete de Tusa, TQG, Mañana será bonito, Latina Foreva, entre otros.

El equipo de Karol G confirmó que la remodelación impide la realización de conciertos en Medellín por ahora - crédito @karolgtour/Instagram

Cronograma del Estadio Atanasio Girardot: fechas clave de la ampliación

Desde la administración distrital antioqueña, el cronograma confirmó ese escenario. Gutiérrez explicó que el proceso arranca en abril con la publicación de los pliegos de la licitación pública, un paso que formaliza la apertura del proyecto y permite la participación de empresas interesadas en ejecutar la obra.

Ese primer momento marca el inicio de una ruta que ya tiene fechas definidas; luego, en el calendario, establece que la adjudicación del contrato se dará entre junio y julio de 2026. En ese punto se conocerá el nombre del constructor y se firmará el acuerdo que dará paso a la fase de obra.

Con ese trámite resuelto, el inicio de los trabajos quedó previsto para julio de 2026. La administración local proyecta un periodo de ejecución cercano a 18 meses, lo que ubica la entrega del estadio ampliado en diciembre de 2027, siempre que se cumplan las condiciones técnicas, financieras y administrativas.

La Alcaldía de Medellín, en cabeza de Fico Gutiérrez, confirmó que el proceso inicia en abril de 2026 con la publicación de los pliegos de licitación - crédito Colprensa

El Estadio Atanasio Girardot tiene en la actualidad una capacidad cercana a 45.000 espectadores, por lo que la ampliación busca llevar esa cifra a 66.000, un cambio que ampliará su alcance y lo pondrá en línea con escenarios de mayor escala en el país. La obra no se limita a las graderías, también se articula con la renovación de la unidad deportiva que rodea el estadio.

El proyecto se organiza en cuatro hitos; el primero corresponde a abril de 2026 con la publicación de pliegos; el segundo se ubica entre junio y julio con la adjudicación; el tercero fija julio como punto de partida para las obras; el cuarto señala diciembre de 2027 como fecha estimada de entrega.

La Alcaldía de Medellín indicó que la transformación del complejo avanzará por fases y permitirá entregas parciales en algunos espacios, esa estrategia busca evitar una suspensión total de actividades, de modo que ciertos escenarios mantengan operación mientras el proyecto principal avanza.

Así está proyectado para verse el estadio Atanasio Girardot - crédito Alcaldía de Medellín

Fans de Karol G esperan que pueda estar en Medellín cuando finalice la remodelación del estadio

En paralelo, el nombre de Karol G, también conocida como “la Bichota”, sigue presente en la conversación. La artista lanzó su álbum Tripocoqueta y, tras meses de éxitos y trabajo internacional, definió una gira internacional que no incluye su ciudad natal en esta primera etapa. Sin embargo, su equipo dejó abierta la posibilidad de un regreso cuando el estadio tenga nuevas condiciones.

Esa expectativa no es menor, ya que Medellín es escenario clave en la carrera de la cantante, porque es su ciudad natal, y cada presentación en la ciudad tiene un componente simbólico, tal y como pasó en el anterior tour Mañana será bonito. La ausencia actual se entiende ahora como un efecto directo del proceso de obra y no como una decisión artística aislada.

El plazo de diciembre de 2027 aparece entonces como un punto de referencia. Algunos seguidores proyectan ese momento como una posible fecha para un evento de gran formato que coincida con la entrega del estadio. No existe confirmación, pero la idea circula con fuerza en redes y espacios de discusión.