Colombia

Contraloría pone bajo la lupa a la Aerocivil por incidentes aéreos: exigió pruebas para decidir si abre una investigación

El requerimiento se produce luego de una solicitud del Ministerio de Transporte y abarca contratos ejecutados desde 2025, procesos en curso y documentación interna de la entidad aeronáutica

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La entidad de control aclaró que no realiza acompañamientos a procesos contractuales, ya que no puede coadministrar, pero sí puede intervenir mediante auditorías cuando lo considere pertinente - crédito Colprensa y Aerocivil
La entidad de control aclaró que no realiza acompañamientos a procesos contractuales, ya que no puede coadministrar, pero sí puede intervenir mediante auditorías cuando lo considere pertinente - crédito Colprensa y Aerocivil

La Contraloría General de la República solicitó a la Aeronáutica Civil la entrega de información detallada sobre sus procesos contractuales, con el fin de determinar si procede la apertura de una actuación de vigilancia o control fiscal. La medida se adopta tras una solicitud formulada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla.

En un oficio fechado el 20 de abril de 2026, el despacho del contralor delegado para el sector de infraestructura, Luis Fernando Mejía Gómez, informó que la entidad inició una revisión preliminar que incluye el requerimiento formal de documentos a la Aerocivil. “Estamos requiriendo información a la AEROCIVIL, la cual, una vez revisada, analizada y evaluada, nos permitirá definir si procede o no el inicio de una actuación de vigilancia fiscal”, señala el documento oficial.

Solicitud de información contractual

Entre los documentos exigidos se incluyen informes técnicos, cronogramas, valores contractuales, metodologías de adjudicación y enlaces al Secop de cada proceso - crédito Contraloría General de la República
Entre los documentos exigidos se incluyen informes técnicos, cronogramas, valores contractuales, metodologías de adjudicación y enlaces al Secop de cada proceso - crédito Contraloría General de la República

El requerimiento de la Contraloría incluye un informe detallado de todos los procesos contractuales en curso, así como aquellos adjudicados durante 2025 y lo corrido de 2026. También solicita información sobre los contratos próximos a iniciarse hasta el 31 de mayo del mismo año.

Entre los datos exigidos se encuentran el objeto de los contratos, valores estimados, cronogramas, modalidades de contratación, metodología de evaluación y estado actual de cada proceso, además de los enlaces correspondientes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).

Adicionalmente, la entidad de control pidió certificaciones sobre el uso de pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente y reportes de seguimiento elaborados por la Oficina de Control Interno de la Aerocivil. El oficio advierte que el cumplimiento de este requerimiento “es una obligación legal” y que su incumplimiento puede acarrear sanciones conforme a la normativa vigente.

El documento también establece un plazo de siete días hábiles para la entrega de la información solicitada, la cual deberá remitirse de manera organizada y completa mediante herramientas digitales.

Documentación sobre exfuncionario

La Contraloría también pidió actas de comités de contratación, comunicaciones y la carta de renuncia del exjefe jurídico Farid Stemberg Parra Cano - crédito Contraloría General de la República
La Contraloría también pidió actas de comités de contratación, comunicaciones y la carta de renuncia del exjefe jurídico Farid Stemberg Parra Cano - crédito Contraloría General de la República

Dentro de los requerimientos específicos, la Contraloría incluyó la solicitud de documentos relacionados con el exjefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Aerocivil, Farid Stemberg Parra Cano, que presentó su renuncia mediante la Resolución 01222 del 13 de abril de 2026.

Se pidieron las actas de los comités de contratación en los que participó el exfuncionario, así como los correos electrónicos, informes y oficios en los que haya intervenido en relación con procesos contractuales. Igualmente, se solicitó la carta de renuncia y la documentación oficial asociada a su salida de la entidad.

La Contraloría también remitió copia del oficio a la jefatura de control interno de la Aerocivil para su conocimiento y las actuaciones correspondientes dentro de sus competencias.

Contexto de incidentes aéreos recientes

Dos vuelos comerciales experimentaron un incidente de proximidad en la capital colombiana, cuando un diálogo de la torre confirmó que ambos descendían hacia el mismo punto antes de que uno abortara el aterrizaje - crédito @flightradar24/X

El requerimiento se da en un contexto en el que se han registrado varios incidentes operacionales en el aeropuerto internacional El Dorado en los últimos meses. Uno de los casos más recientes ocurrió el lunes 20 de abril, cuando dos aeronaves —un Boeing 787 de Lufthansa y un Boeing 777 de Qatar Airways Cargo— registraron una cercanía aproximada de 200 metros durante la fase de aterrizaje.

La Aerocivil informó que el evento se debió a un cambio de pista ocasionado por la indisponibilidad temporal de la pista 32 derecha. Este ajuste generó una reducción de velocidad que disminuyó la distancia horizontal entre las aeronaves. “El análisis técnico confirma que se trató de un evento operacional gestionado bajo control, y en ningún momento representó una situación crítica”, indicó la entidad en un comunicado.

De acuerdo con la información oficial, uno de los pilotos ejecutó un procedimiento de aproximación frustrada, descrito como una maniobra estándar dentro de los protocolos de seguridad aérea. La Aerocivil reiteró que se mantuvo en todo momento una separación vertical segura entre las aeronaves.

Este episodio se suma a otros dos registrados previamente en el mismo aeropuerto: uno el 20 de febrero, cuando un avión abortó el despegue por la presencia de un helicóptero militar, y otro el 17 de marzo, cuando una aeronave del Ejército cruzó sin autorización una pista activa.

En respuesta a la difusión de estos eventos, la Aerocivil reiteró que es la única fuente oficial para la divulgación de información técnica y operativa, e hizo un llamado a no sobredimensionar este tipo de situaciones.

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