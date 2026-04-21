Paloma Valencia arremetió contra Iván Cepeda por ‘borrar’ a candidatos de centro del debate: “Un demócrata no escoge a sus contradictores”

Paloma Valencia le salió al paso a las declaraciones de Iván Cepeda y defendió el espacio de confrontación abierta, sin restricciones - crédito @SenadoGovCo/X - Paloma Valencia/Facebook

La controversia por los requisitos que, según el candidato presidencial Iván Cepeda, deberán cumplirse para que se dé su participación en los debates presidenciales en Colombia, entre ellas la de la exclusión de los denominados aspirantes de centro, ameritó una dura respuesta de la aspirante Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, que defendió el derecho a que otros perfiles.

A través de su perfil de X, Valencia criticó de forma abierta la postura de Iván Cepeda, por limitar la participación a los representantes de la autodenominada “extrema derecha”. La congresista caucana cuestionó la decisión de excluir a figuras de centro como Sergio Fajardo y Claudia López del ciclo de debates propuesto por Cepeda y acusó a su contendor de no ser un “demócrata” por tenerle miedo a la confrontación.

Con este comentario en la red social X, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia le salió al paso a las recientes declaraciones de Iván Cepeda - crédito @PalomaValenciaL/X

“Un demócrata no escoge a sus contradictores. Los enfrenta a todos. Silenciar a @sergio_fajardo y a @ClaudiaLopez es tan grave como huir del debate. Si @IvanCepedaCast insiste en esta posición, será el debate y la democracia los que lo encuentren. Invito a Fajardo, a Claudia y a @ABDELAESPRIELLA a venir al Congreso a debatir sin mordazas", expresó la candidata presidencial en sus plataformas digitales.

Solicitó a los diferentes espacios informativos a que no retrasen más este tipo de escenarios. “A los medios de comunicación les pido que inicien el ciclo de debates”, agregó la congresista, que de acuerdo con las diferentes mediciones está en el Top-3 de candidatos que lideran la intención de voto de cara a la primera vuelta, con un promedio del 22%; en contraste con De la Espriella, con un 27%, y Cepeda, con un 38%.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Iván Cepeda que causaron el enojo de Paloma Valencia?

Las más recientes declaraciones del senador oficialista, en las que condicionó su presencia a una serie de reglas específicas, generó críticas entre sus opositores y diversos medios; aunque en principio había expresado su intención de no participar en ningún tipo de discusiones, pues no quería convertirse en blanco de críticas contra el actual Gobierno, al que ha sido ligado por defensa de algunos de sus postulados.

“Está muy claramente establecido con quién es el debate en este caso. Son con los candidatos de la extrema derecha. Con otros candidatos podemos tener diálogos, conversaciones, pero aquí hay que mostrarle al país dos posiciones claramente opuestas que representan una visión radicalmente distinta del país", indicó Cepeda, que se refirió a su propuesta a la defensa de lo social y la intención de entregar “bienestar”.

Ante su renuencia a asistir a los debates, al senador Iván Cepeda le ha tocado defenderse de los señalamientos en su contra en la plenaria del legislativo - crédito @SenadoGovCo/X

Según el parlamentario, “la otra posición es la posición neoliberal, la de seguir en la concentración de la riqueza, la militarización del país, el incremento de la violencia. Entonces, la ciudadanía tiene el derecho a conocer claramente las propuestas y a confrontarlas en un debate con los dos candidatos de la extrema derecha”. Con esto, descartó de tajo la participación de más actores en estos espacios de intercambio.

A su vez, Cepeda tendría otra serie de condiciones, como la de prohibición de contrapreguntas por parte del moderador, una medida que ha sido vista por sectores críticos como una restricción a la libertad periodística y al escrutinio público. “El intercambio debe ser estrictamente entre candidatos”, remarcó el candidato de izquierda, que también pidió que los temas sean acordados previamente, bajo formatos establecidos.

En sus redes sociales, la representante Katherine Miranda salió en respaldo a la senadora y candidata del Centro Paloma Valencia, que pidió una participación plural en los debates - crédito @KatheMirandaP/X

La respuesta de Valencia tuvo un respaldo casi que inmediato en las redes sociales y fue el de la representante a la Cámara Katherine Miranda, que en su cuenta de X destacó su posición: al querer que la discusión se haga sin restricciones, con los demás aspirantes en esta contienda, que definirá a los dos que, según proyecciones, disputarán la jornada decisiva el 21 de junio, en la segunda vuelta.

“Es de admirar la posición de @PalomaValenciaL, pudiendo sacar ventaja excluyendo a otros, eligió lo correcto: respetar a @sergio_fajardo y @ClaudiaLopez. La democracia no es eliminar contradictores, es enfrentarlos con argumentos. Así se honra el debate”, refirió la congresista, que tras la decisión de la dirección de su partido de apoyar a Cepeda, adhirió a la aspirante ganadora de La Gran Consulta por Colombia.