Abelardo de la Espriella reaccionó a la decisión de la Comisión de Acusaciones de ‘suspender’ al presidente Petro: “Prevaricato monumental”

Las declaraciones de Abelardo de la Espriella se dieron en su cuenta oficial de X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El miércoles 10 de junio de 2026, la Comisión de Acusaciones, que lidera la congresista del Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta, publicó el auto que contempla la suspensión del presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio de 2026 por presunta participación en política.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó a esta decisión y cuestionó la competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para tomar este tipo de determinaciones. Señaló que solo el Senado de la República tiene las facultades para suspender a un jefe de Estado.

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“Hoy, el país amanece con un nuevo entuerto jurídico, producto de un entramado cocinado en las entrañas del gobierno, del petrismo. La Cámara de Representantes no tiene ninguna competencia legal o constitucional para suspender al presidente de la república, mucho menos la comisión. Esa facultad es exclusiva del Senado”, indicó Abelardo de la Espriella.

Abelardo de la Espriella reaccionó a esta decisión y cuestionó la competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para tomar este tipo de determinaciones - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El abogado y candidato presidencial calificó la decisión como un “prevaricato monumental” y afirmó que se trata de un supuesto atentado autolegislativo que, según Abelardo de la Espriella, le permitiría al presidente Petro hacer campaña presidencial.

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“Es un prevaricato monumental, un autoatentado legislativo diseñado a la medida para Gustavo Petro y para que, por supuesto, él pueda hacer campaña, salir tranquilo mientras se victimiza y le prende fuego al país”, indicó el candidato presidencial.

Abelardo de la Espriella afirmó que detrás de la decisión existiría una supuesta estrategia para que el presidente Gustavo Petro supuestamente participe en la campaña presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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“Petro anunció su renuncia para salir a hacer campaña en favor de su heredero, pero sabía que el Senado, donde no tiene mayorías, debía aceptársela. Entonces, armó, junto con el bandido de Roy Barreras y su exesposa, este mecanismo fraudulento, ilegal, inconstitucional, precisamente para burlar la carta magna y salirse con la suya, combinación de todas las formas de lucha”, aseveró el abogado.

Abelardo de la Espriella insistió en que Gustavo Petro estaría utilizando el Gobierno para supuestamente favorecer al candidato Iván Cepeda, acusándolo de utilizar recursos públicos para supuestamente intervenir en las elecciones.

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Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Mientras tanto, vemos día a día cómo Petro destruye descaradamente el equilibrio electoral. Ha puesto a todo el gobierno en función de eso, para entregar contratos, recursos públicos, y poner el aparato estatal, hacerle propaganda a su candidato, el señor Iván Cepeda. Y Petro lo ha hecho en plaza pública todos los días desde su cuenta de x, y ahora abiertamente viola la constitución con un parapeto, como el que estamos viendo, para victimizarse y radicalizar a sus seguidores. Esto no es improvisación, queridos compatriotas, es un golpe de estado tejido paso a paso ante la pasividad de los órganos de control y de los medios tradicionales de comunicación, hay que decirlo. No han leído a Petro, él sigue siendo un guerrillero, un subversivo, y no quiere entregar el poder”, aseveró Abelardo de la Espriella.

El abogado y candidato presidencial le solicitó a las instituciones del país pronunciarse tras la decisión de la Comisión de Acusaciones. También dirigió su mensaje a las Fuerzas Militares y a la comunidad internacional.

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Abelardo de la Espriella le solicitó a las instituciones del país pronunciarse tras la decisión de la Comisión de Acusaciones - crédito Fernando Vergara/AP

“Le pido a la comunidad internacional que ponga sus ojos y oídos sobre el proceso electoral colombiano, porque aquí se está montando, se está fraguando un golpe anunciado contra la voluntad popular. Colombianos, mantengamos la calma, la unidad y la cabeza fría. La Constitución se defiende con firmeza, con cada acto, con cada símbolo, con cada bandera, con cada firme por la patria, con cada grito de libertad. No nos vamos a dejar esclavizar bajo ninguna circunstancia”, puntualizó De la Espriella.

En medio del revuelo político que generó la posible suspensión temporal del presidente Gustavo Petro, se conoció que la autora de la petición detuvo su trámite en el legislativo.

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La representante Gloria Arizabaleta, que actualmente preside la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia, trasladó la decisión a la plenaria de la Cámara de Representantes para que la revise en grado de consulta, según información revelada por El Colombiano.