Arrestan a taxista en Bogotá por conducir en estado de embriaguez: tenía 17 anotaciones judiciales por hurto y otros delitos

El conductor investigado deberá responder por conducir bajo los efectos del alcohol y por su historial de delitos, mientras el taxi fue inmovilizado - crédito Mebog

Un operativo preventivo en la reconocida Zona T de la localidad de Chapinero permitió a la Policía Nacional sorprender a un conductor de taxi en estado de embriaguez, quien además registraba 17 anotaciones judiciales por hurto y otros delitos.

El caso, que pone en evidencia los riesgos a los que se exponen los usuarios del transporte público individual en Bogotá, se conoció durante una intervención coordinada por el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gual), enfocada en contrarrestar el conocido “paseo millonario” y fortalecer la seguridad ciudadana en uno de los corredores nocturnos y turísticos más concurridos de la ciudad.

Operativo y hallazgos

La intervención incluyó la verificación de antecedentes de más de 200 personas y 100 taxis, así como la revisión del tarjetón físico de los conductores, comprobando que la identidad correspondiera con la persona al volante. En ese proceso, los agentes detectaron a un taxista en aparente estado de alicoramiento, que no solo incumplía la normatividad de tránsito, sino que además figuraba con una extensa hoja de antecedentes judiciales, la mayoría por hurtos cometidos en años recientes.

La Policía Nacional sorprendió a un taxista en estado de embriaguez con 17 anotaciones judiciales durante un operativo en la Zona T de Chapinero - crédito Mebog

La policía informó que el conductor fue puesto a disposición de las autoridades competentes, donde deberá responder tanto por la infracción de conducir bajo los efectos del alcohol como por los delitos acumulados en su historial. Además, el taxi fue inmovilizado y se abrió un proceso de investigación para determinar si el vehículo ha sido utilizado en la comisión de otros delitos.

Este hallazgo se suma a una problemática recurrente en Bogotá: el uso de taxis para cometer delitos, en especial en zonas de rumba y alta afluencia de turistas y residentes. Esta situación continúa representando un desafío para la seguridad urbana, como lo evidenció el caso reciente de Diana Ospina.

Estrategias y zonas seguras: cerrar el paso al delito

Como parte de la estrategia para reducir los riesgos asociados al uso de taxis y fortalecer la confianza en el transporte público, el distrito implementó Zonas Seguras de Taxi en tres puntos estratégicos de la ciudad:

Zona T: calle 85 con carrera 13-15 Distrito Diverso

Chapinero: calle 58 con carrera 13 Modelia

Fontibón: carrera 75 en la zona de bares

El distrito implementó Zonas Seguras de Taxi en puntos estratégicos como Zona T, Distrito Diverso y Modelia para prevenir delitos como el paseo millonario - crédito Secretaría de Seguridad

En estos lugares, los Gestores del Orden y Gestores de Convivencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, en articulación con la Policía y la Secretaría de Movilidad, registran los datos del pasajero y conductor, validan antecedentes en tiempo real y supervisan la seguridad del servicio.

El proceso incluye la toma de información del destino y el contacto del pasajero, así como la verificación de la placa y autorización del taxi, para prevenir delitos como el “paseo millonario”, extorsiones o robos durante el trayecto.

Estas zonas seguras, habilitadas especialmente en corredores nocturnos y turísticos, ofrecen a bogotanos, turistas y visitantes la posibilidad de abordar transporte verificado y monitoreado por las autoridades, reduciendo la exposición a riesgos y promoviendo un ambiente de confianza al salir de establecimientos nocturnos.

Recomendaciones de autoprotección

La Policía Nacional y el distrito reiteraron una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de ser víctima de delitos en taxis:

Solicitar el servicio por aplicaciones reguladas y oficiales. Tomar fotografías del vehículo, registrar la placa y compartir ubicación en tiempo real con familiares o amigos. Observar el entorno y la ruta tomada; si nota desvíos sospechosos, pedir al conductor detenerse en un lugar público y buscar ayuda. Ante cualquier situación irregular, denunciar de inmediato a la línea 165 o a través de la Línea 195 y el portal Bogotá te Escucha (sdqs), proporcionando placa, empresa y detalles del incidente.

La aplicación 'Mi Movilidad a un Clic' permite a los usuarios verificar la placa y autorización del taxi en tiempo real, fortaleciendo la seguridad y la confianza en el servicio - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La Secretaría de Movilidad y la Policía de Bogotá también han desarrollado la aplicación “Mi Movilidad a un Clic”, que permite verificar en tiempo real la placa y autorización del taxi, garantizando mayor seguridad para los usuarios.