Claudia López no le perdonó a Carlos Fernando Galán la caída de una nueva cárcel de Bogotá: “También les dejamos el lote”

Claudia López sacó en cara que ella dejó avanzado el proyecto de construcción de una cárcel en Bogotá - crédito Jesús Aviles/Infobae

La disputa por el futuro de la nueva Cárcel Distrital II de Bogotá abrió un nuevo conflicto político entre Claudia López, exalcaldesa de la capital y candidata presidencial, y el actual mandatario del Distrito, Carlos Fernando Galán. La lideresa cuestionó con dureza la caída del proyecto tras el rompimiento del esquema contractual que sostenía su estructuración.

Las críticas se concentraron en la interrupción de una obra considerada clave para aliviar el hacinamiento en estaciones de la Policía Nacional y Unidades de Reacción Inmediata (URI). El proyecto, previsto en el sector de Rafael Uribe Uribe, cerca de La Picota, quedó sin continuidad luego de desacuerdos administrativos que terminaron por frenar su avance, de acuerdo con un informe del portal Las2Orillas.

Este era el ambicioso proyecto carcelario que se frenó

El origen del tropiezo se remonta al contrato interadministrativo #1991, firmado el 30 de diciembre de 2024 entre la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, Renobo. El acuerdo, por $5.196 millones, buscaba definir estudios, diseños, interventoría y trámites para la futura construcción del centro penitenciario.

El contrato sobre la cárcel tenía como fin estructurar estudios, diseños e interventoría para la obra; el valor del acuerdo superaba los 5.000 millones de pesos - crédito Colprensa

La estructura del proyecto contemplaba una cárcel con capacidad para 2.000 personas privadas de la libertad, con un costo estimado de $283.000 millones y entrega proyectada para 2027. El terreno, ubicado junto a La Picota, ya había sido entregado por el Gobierno nacional en abril de 2024 mediante una resolución del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, durante la ejecución del contrato, Renobo —entidad pública encargada de revitalizar zonas estratégicas de la ciudad— pidió una adición presupuestal que la Secretaría de Seguridad consideró sin viabilidad jurídica. Esa diferencia derivó en la terminación del acuerdo por decisión conjunta.

Los recursos entregados regresaron a la Secretaría de Hacienda y el proceso quedó sin operador; desde el inicio de su administración en enero de 2024, el alcalde Carlos Fernando Galán incluyó la construcción de este nuevo centro de reclusión dentro de su estrategia de seguridad, con el propósito de reducir la presión sobre los espacios de detención transitoria en la ciudad.

El plan contemplaba un centro penitenciario con capacidad para 2.000 internos, ubicado en el sector de Rafael Uribe Uribe, cerca de La Picota - crédito Inpec

A pesar de esto, la iniciativa perdió continuidad y entró en fase de revisión técnica y contractual. La crisis carcelaria en Bogotá mantiene presión sobre la administración distrital, ya que las cifras oficiales señalan cerca de 45.000 personas en detención preventiva en el país, con una concentración cercana al 37% en la capital, lo que agrava las condiciones de hacinamiento en estaciones y URI.

La crítica de López con la que echó leña al caos en la administración de Galán

En ese escenario, Claudia López lanzó una crítica directa al alcalde de la capital a través de su cuenta en X. La exmandataria afirmó: “También les dejamos el lote para hacer una segunda cárcel distrital, que es la única que funciona, resocializa y no tiene corrupción, y también dejaron caer el proyecto de su construcción por disputas al interior de la Alcaldía. Qué desastre de verdad”.

De esta manera, la lideresa avivó la controversia al afirmar que, durante su administración, todo quedaba listo para el avance de la obra y que fue en el actual proceso donde el proyecto se desplomó.

Claudia López criticó con dureza la suspensión del proyecto y señaló que durante su administración el proceso quedaba encaminado para su ejecución - crédito @ClaudiaLopez/X

Exalcaldesa responsabiliza a Galán y a Petro de la inseguridad en Bogotá

En otra publicación, López amplió sus cuestionamientos al manejo de la seguridad en Bogotá, aumentando sus pullas en contra de Carlos Fernando Galán y la articulación institucional del país, en manos del presidente Gustavo Petro: “El nivel de violencia e inseguridad en Bogota es alarmante. A cuchillazo y balazo roban, extorsionan y matan sin que haya una estrategia nacional, de la ciudad y menos conjunta para enfrentar el deterioro tan violento (sic)”.

Además, señaló que “la alcaldía denuncia la injusticia pero dejó hundir la reforma que dejamos en primer debate y en dos años no ha vuelto a radicar ninguna reforma judicial; el gobierno nacional tampoco (sic)”.

“La Policía Nacional sigue bajando el número de policías en Bogotá y la Alcaldía que debería liderar tener una policía local propia de convivencia dejó hundir la Ley que dejamos radicada en Congreso para eso y tampoco ha hecho nada concreto que sea una mejor alternativa”, señaló.

Claudia López cuestionó la gestión de seguridad en Bogotá y el país, al advertir un aumento de la violencia en la capital - crédito @ClaudiaLopez/X

En su mensaje, López cerró con reparos a la conducción política de la ciudad y del país frente a la seguridad: “El Presidente y el Alcalde que desconocieron lo avanzado y se comprometieron a mejorar la seguridad siguen dormidos en sus laureles”.