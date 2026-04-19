Ministro de Defensa desmiente alerta de Petro: no hay información sobre plan para atentar contra Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro, el candidato Iván Cepeda y el ministro Pedro Sánchez protagonizan el cruce de versiones por la supuesta alerta mencionada por el presidente. - crédito Ovidio González/Presidencia y Colprensa

El Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez afirmó que no hay datos sobre un presunto plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda, desmintiendo las declaraciones realizadas por el presidente Gustavo Petro. La aclaración, basada en información recabada por autoridades nacionales y estadounidenses, introduce un nuevo elemento en el debate sobre seguridad electoral en el país.

De acuerdo con Blu Radio, MinDefensa, confirmó que, tras conversaciones directas con funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Colombia, ese organismo no ha entregado información ni alertas sobre un posible atentado contra Iván Cepeda. Según el titular de la cartera, los representantes de la agencia estadounidense manifestaron que, en caso de obtener datos relevantes, los compartirían oportunamente con el gobierno colombiano.

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“Ellos nos han informado que cuando llegaran a tener una información al respecto nos la compartirían, pero en este momento no tienen”, señaló Sánchez según el medio ya mencionado. Esta declaración contradice las afirmaciones realizadas días antes por el presidente Gustavo Petro, quien en su cuenta oficial de X aseguró que la CIA contaba con “datos reales y concretos” sobre una amenaza dirigida al senador y candidato.

Desmentido oficial a la versión difundida por Petro

El mensaje divulgado por Petro en redes sociales señalaba: “Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier, pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”. Pese a la contundencia de la publicación, hasta el momento no se ha presentado evidencia que respalde esa hipótesis.

Gustavo Petro aseguró que la CIA tendría información sobre un posible atentado contra Iván Cepeda. - crédito @petrogustavo/X

Pedro Sánchez dejó constancia de que los organismos de inteligencia adscritos al Ministerio de Defensa tampoco disponen de información sobre un plan para atentar contra Cepeda. Además, precisó que no se ha recibido ninguna alerta de parte de otros servicios de inteligencia extranjeros.

Reacciones desde Estados Unidos

La versión sobre una posible amenaza también fue rechazada por actores políticos estadounidenses. El senador Bernie Moreno, nacido en Bogotá, publicó en su cuenta de X: “Esto es falso: las autoridades estadounidenses no tienen conocimiento de tal amenaza y el Sr. Cepeda ha sido informado al respecto”. Moreno agregó que, aunque no existe información sobre riesgos para Cepeda, sí persiste la preocupación por la seguridad de otros dos candidatos, uno de ellos ciudadano estadounidense.

“Esperamos que el actual gobierno colombiano tome todas las medidas necesarias para proteger a los candidatos presidenciales”, subrayó el legislador.

El senador Bernie Moreno desmintió que exista una amenaza contra Iván Cepeda. - crédito @berniemoreno/X

Medidas de protección reforzadas

En el marco del proceso electoral, y ante las amenazas recibidas por los candidatos Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación bajo la modalidad de noticia criminal. Pedro Sánchez explicó que esta medida otorga formalidad a las pesquisas y permite avanzar con la colaboración de distintas entidades para identificar a los responsables.

Las autoridades mantienen una recompensa de 1.000 millones de pesos para quienes aporten información verídica que permita detectar y prevenir atentados contra cualquier aspirante a la presidencia. Además, se reforzaron los esquemas de seguridad de los candidatos y se incrementó el monitoreo en las sedes de campaña a nivel nacional.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó en el marco de la Comisión Nacional para la Coordinación y el Seguimiento de los Procesos Electorales (CORMPE) que los equipos políticos deben reportar las ubicaciones de sus sedes para facilitar su vigilancia, especialmente después de los incidentes registrados en la sede del partido Centro Democrático en el departamento de Santander.

El ministro Pedro Sánchez confirmó refuerzos de seguridad para candidatos como Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella. - crédito @Registraduria

Contexto de seguridad electoral

El tema de la seguridad de los candidatos presidenciales ha cobrado relevancia por los recientes actos vandálicos y amenazas. Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración interinstitucional y ciudadana para evitar hechos que pongan en riesgo la integridad de los aspirantes.

Por ahora, el Ministerio de Defensa y fuentes del gobierno estadounidense reiteran que no existen reportes formales sobre un plan para atentar contra Iván Cepeda. Las investigaciones por amenazas a otros candidatos continúan abiertas, mientras el gobierno recalca la necesidad de reportar cualquier información sospechosa que pueda contribuir a la protección del proceso electoral.