Colombia

3 hombres fueron capturados por robo de un carro: su dueño lo había dejado días atrás en el mecánico

La intervención de uniformados permitió la captura de un grupo de individuos que se encontraban en un vehículo sustraído por trabajadores de un taller mecánico, quienes lo retiraron sin permiso de su dueño original

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Según la investigación, empleados del taller de mecánica perpetraron el robo al retirar el automóvil sin autorización del propietario - crédito Mebog

La recuperación de un vehículo robado en la localidad de Puente Aranda permitió a la Policía Nacional detener a tres hombres relacionados con el delito de hurto.

Entre los capturados se encuentra una persona de nacionalidad extranjera, según el informe oficial.

El caso se descubrió cuando agentes del CAI Santa Matilde interceptaron un automóvil ocupado por tres sujetos que discutían en su interior.

Ninguno de ellos pudo presentar documentos que acreditaran la propiedad del vehículo, lo que motivó su traslado inmediato a la estación policial para una verificación más exhaustiva.

El automóvil recuperado había sido reportado como robado luego de ser dejado en un taller mecánico del barrio 7 de agosto - crédito Mebog
El automóvil recuperado había sido reportado como robado luego de ser dejado en un taller mecánico del barrio 7 de agosto - crédito Mebog

Así lo explicó el mayor Carlos Padilla, comandante de la estación de Policía Puente Aranda: “La Policía Nacional logra la recuperación de un vehículo y la captura de tres hombres, uno de ellos de nacionalidad extranjera, por los delitos de hurto y daño en bien ajeno”.

El oficial agregó que la captura se dio cuando “nuestras patrullas del CAI Santa Matilde realizaban labores de patrullaje y abordaron un vehículo donde se encontraban tres personas en aparente estado de riña y no contaban con la documentación que certificaba la propiedad del automotor. De inmediato fueron trasladados a la estación de policía Puente Aranda para identificar y tomar contacto con el propietario”,

En el proceso de identificación, la autoridad contactó al propietario original, que relató que había dejado el vehículo en un taller mecánico del sector 7 de Agosto para su mantenimiento.

El denunciante afirmó que, días después, empleados del mismo establecimiento retiraron el automóvil sin autorización, configurando el hecho como un hurto. " Fue así que se logró establecer que el hurto se había cometido cuando el dueño del automotor lo dejó al cuidado de un taller en el siete de agosto y fue sustraído por sus empleados sin consentimiento del afectado“, destacó el mayor Carlos Padilla.

La Policía Nacional detiene a tres hombres, uno de ellos extranjero, en el sector del CAI Santa Matilde por un vehículo robado - crédito Mebog

En respuesta a la situación, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier situación sospechosa o hechos que alteren la tranquilidad, recordando que la línea 123 permanece disponible para recibir reportes de la ciudadanía.

“Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando oportunamente a través de la línea uno dos tres cualquier hecho que afecte la tranquilidad y seguridad pública”, concluyó el oficial.

El operativo forma parte de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, cuyo objetivo es fortalecer la protección de los bienes y la convivencia en la ciudad.

La acción policial logró no solo la captura de los presuntos responsables, sino también la devolución del vehículo a su legítimo dueño, impidiendo que el delito quedara impune.

Capturan a dos mexicanos que estarían delinquiendo en Bogotá: habían robado un carro que solicitaron por plataforma

La rápida intervención de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la captura en flagrancia de dos ciudadanos mexicanos tras el robo de un vehículo solicitado mediante una plataforma digital de transporte en la localidad de Barrios Unidos.

- crédito Policía Metropolitana de Bogotá
- crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El incidente se registró en el barrio San Fernando, al noroccidente de la ciudad, cuando los dos extranjeros solicitaron el servicio de transporte y, una vez dentro del carro rojo, amenazaron y agredieron al conductor con un arma de fuego tipo traumática para apropiarse del vehículo.

Los agentes policiales lograron localizar el automóvil sustraído en tan solo diez minutos, gracias al rastreo del teléfono móvil y a la rápida respuesta de las patrullas de vigilancia. El seguimiento culminó en la carrera 51 con calle 71, donde los uniformados interceptaron a los presuntos responsables y procedieron a su detención.

En el procedimiento, los agentes incautaron el arma traumática y la munición que los detenidos portaban. Tanto el arma como la munición se encuentran bajo análisis de las autoridades para determinar sus características y procedencia. El teniente coronel Fabián Beltrán Moreno, comandante de la estación de Barrios Unidos, confirmó la captura y la recuperación del vehículo.

Las autoridades informaron que, durante la intervención, los sospechosos fueron descubiertos en poder del arma y la munición, lo que permitió fortalecer el caso en su contra y proceder con la devolución del automóvil a su propietario legítimo.

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