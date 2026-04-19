Juzgado ordena suspender el plan para sacrificar a 80 hipopótamos en el Magdalena medio

La tutela alega que la eliminación de hipopótamos puede infringir la protección legal de los seres sintientes y el debido proceso ambiental - crédito EFE

El avance judicial en el caso de los hipopótamos del Magdalena medio ha reconfigurado el debate nacional sobre el manejo de esta especie invasora.

Un juez en Antioquia admitió para estudio una tutela que exige la suspensión inmediata de cualquier plan de sacrificio, bajo el argumento de que estas acciones podrían vulnerar principios de protección animal.

La solicitud, presentada por Andrés Felipe Alzate Builes, demanda que las autoridades prioricen métodos no letales, como la esterilización y el traslado, sobre la eutanasia de los animales.

Este proceso judicial busca que, mientras se resuelve de fondo la controversia, se ordene como medida provisional la detención de toda acción de sacrificio, con el fin de evitar daños irreparables a la población de hipopótamos.

La acción legal fue dirigida contra el Ministerio de Ambiente, la ANLA y otras autoridades que lideran el manejo de la sobrepoblación de hipopótamos- crédito Ministerio de Ambiente

El documento judicial plantea que los hipopótamos deben ser reconocidos como seres sintientes. Por tanto, las decisiones sobre su manejo deberían observar criterios éticos y legales rigurosos, más allá de la simple eliminación de ejemplares.

La tutela fue interpuesta contra entidades estatales, entre las que se encuentran el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Alzate Builes pide a la justicia que, durante el desarrollo de la urgencia, se suspenda cualquier medida de sacrificio hasta que se tome una decisión definitiva sobre la tutela. La acción recalca la obligación de respetar el debido proceso ambiental y la proporcionalidad en las decisiones administrativas, evitando medidas irreversibles sin haber agotado alternativas.

Peticiones y argumentos de la tutela admitida

Entre los puntos centrales del recurso, se solicita que expertos y organizaciones ambientales participen en la definición de la estrategia de manejo. Se insiste en que la administración pública debe explorar y agotar opciones como la esterilización y el traslado a espacios controlados antes de considerar la eutanasia.

Una acción de tutela presentada en Antioquia exige la suspensión inmediata del sacrificio de hipopótamos en el Magdalena medio - crédito Fernando Vergara/AP

La tutela también señala que la expansión de los hipopótamos representa un desafío para los ecosistemas locales y las especies nativas, lo que ha llevado al Gobierno nacional a plantear el sacrificio como herramienta principal de control poblacional.

No obstante, la acción judicial sostiene que cualquier intervención debe respetar los derechos de los animales y el marco legal vigente.

Actualmente, la población de hipopótamos en el país se estima en cerca de 200 ejemplares, con proyecciones que advierten un aumento considerable si no se adoptan medidas de manejo.

El control de la especie se ha convertido en un tema de debate, enfrentando posturas que priorizan la protección de la biodiversidad y aquellas que reclaman un trato ético a los animales.

El Gobierno Petro anunció que 80 de los 200 animales africanos serán sacrificados para controlar la población y proteger el ecosistema - crédito Cornare

Comunidad rechaza decisión sobre la especie invasora

Las comunidades asentadas en el Magdalena Medio han manifestado su rechazo frente a la reciente decisión gubernamental de aplicar la eutanasia a 80 hipopótamos.

El caso involucra a una población animal que, tras su introducción en la década de los ochenta por Pablo Escobar, ha crecido hasta alcanzar aproximadamente 200 ejemplares en la zona de Puerto Triunfo, Antioquia.

Este grupo de hipopótamos, que inicialmente fue traído como parte del zoológico privado de la Hacienda Nápoles, se ha convertido con el paso de los años en un elemento que trasciende lo anecdótico. La presencia de los animales ha transformado la vida cotidiana y la economía local, al punto de convertir el avistamiento en una fuente de ingresos para quienes trabajan en el sector turístico.

Para habitantes como Álvaro Díaz Romero, residente del municipio de Cocorná y trabajador del turismo, la medida del Ministerio de Ambiente representa una pérdida tanto ética como simbólica.

Según explicó a Infobae Colombia, “vivo en este lugar hace ya 35 años. Lo que va a hacer el gobierno con los hipopótamos no es lo más ético para el país y tampoco sería lo más justo para la especie”.