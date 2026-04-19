Fórmula de Abelardo de la Espriella cuestiona garantías electorales: “Solo un candidato pueda ir a todos los territorios”

José Manuel Restrepo pidió análisis estadístico sobre votaciones a favor del Pacto Histórico.- crédito Colprensa

El candidato a la vicepresidencia Juan Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, expresó preocupaciones sobre las garantías electorales en Colombia, particularmente frente a las condiciones de seguridad y acceso a distintas regiones del país durante la campaña.

Las declaraciones se dieron en dos escenarios distintos: un pronunciamiento público durante su visita a Bucaramanga, reportado por Caracol Radio, y entrevistas posteriores en medios radiales como La FM Cali.

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Declaraciones en Bucaramanga: cuestionamientos sobre acceso equitativo

Durante su intervención en Bucaramanga, Restrepo manifestó que, aunque confía en la institucionalidad electoral, existen limitaciones que afectan el acceso de los candidatos a diferentes territorios.

De acuerdo con Caracol Radio, el aspirante afirmó que no todos los candidatos cuentan con las mismas condiciones para recorrer el país:

“Es curioso que solo un candidato pueda ir a todos los territorios del país”, señaló.

En ese mismo contexto, indicó que esta situación reflejaría problemas de control territorial en varias zonas, lo que, según sus declaraciones, impacta la equidad en la contienda electoral y las garantías democráticas.

Además, aseguró que, pese a estas condiciones, continuará adelantando actividades políticas en diferentes regiones y reiteró el llamado al Gobierno nacional para fortalecer la presencia institucional.

<b>Entrevista en La FM Cali: limitaciones de seguridad y movilidad</b>

En un escenario distinto, durante un diálogo con La FM Cali, Restrepo profundizó en las dificultades relacionadas con la seguridad de los candidatos y la imposibilidad de acceder a ciertos territorios.

“Yo creo que es muy importante seguir prestando las garantías de seguridad a los candidatos presidenciales. Están bien los esquemas de seguridad, pero hay territorios del país que los candidatos no pueden visitar”, afirmó.

En esta entrevista, el candidato reiteró que, a su juicio, no todos los sectores políticos cuentan con las mismas condiciones para movilizarse en el país, lo que limita el desarrollo de la campaña en igualdad de condiciones.

<b>Señalamientos sobre Iván Cepeda y el Gobierno nacional</b>

Durante sus declaraciones en medios radiales, Restrepo también hizo referencia al senador y candidato presidencial Iván Cepeda, a quien mencionó como uno de los aspirantes con acceso a todos los territorios del país.

“Mientras el señor Iván Cepeda sí puede visitar todos los departamentos del país (…) hay otros que no podemos hacer eso”, sostuvo.

El aspirante vinculó esta situación con la política del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuestionando lo que describió como una relación con estructuras ilegales y criticando la figura de los llamados “gestores de paz”.

<b>Cuestionamientos sobre resultados electorales en entrevista radial</b>

En la misma línea, durante sus intervenciones en radio, Restrepo también se refirió a los resultados electorales en ciertas regiones del país donde, según sus declaraciones, hay presencia de estructuras ilegales.

“¿Por qué en esos territorios donde hay control territorial de las mafias, las votaciones son atípicamente altas para el Pacto Histórico?”, cuestionó.

El candidato indicó que estos resultados deberían ser objeto de análisis desde una perspectiva estadística y sugirió posibles irregularidades o constreñimiento electoral, sin presentar pruebas concretas.

<b>Contexto de seguridad en la campaña</b>

Las declaraciones del candidato vicepresidencial se conocen en medio de un contexto de preocupaciones por la seguridad de los aspirantes. Se han reportado denuncias sobre amenazas contra Abelardo de la Espriella, así como alertas relacionadas con otros dirigentes políticos, entre ellos la senadora Paloma Valencia.

Este panorama ha generado atención sobre la efectividad de los esquemas de protección y la capacidad del Estado para garantizar condiciones adecuadas durante el proceso electoral.

<b>Llamado a fortalecer las garantías electorales</b>

Restrepo reiteró que continuará recorriendo el país junto a su fórmula presidencial, aun en medio de las dificultades señaladas. Asimismo, insistió en la necesidad de que el Gobierno adopte medidas para fortalecer el control territorial y garantizar condiciones equitativas para todos los candidatos.

Las declaraciones se suman a las discusiones sobre seguridad, acceso territorial y transparencia electoral, en el contexto de la campaña presidencial en Colombia.