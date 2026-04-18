Colombia

Ganadores de la lotería de Risaralda: estos fueron los resultados del último sorteo

En el eje cafetero, esta actividad se destaca por su compromiso con el bienestar social

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La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)
La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)

La Lotería de Risaralda, uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, ha anunciado a sus ganadores en el sorteo más reciente. Este juego, fundado en 1981 con el propósito de financiar proyectos sociales, culturales y educativos en el departamento de Risaralda, sigue siendo una tradición en la región cafetera y en todo el país.

Los resultados oficiales del último sorteo ya están disponibles, permitiendo a los jugadores verificar sus números y conocer si fueron afortunados. Desde su creación, la Lotería de Risaralda no solo ha premiado a miles de personas, sino que también ha contribuido al desarrollo de comunidades locales a través de los recursos recaudados. Se invita a todos los participantes a consultar los números ganadores en los canales oficiales de la lotería.

Los números ganadores del sorteo 2946

Fecha: 17 de Abril de 2025Los afortunados: 4490Serie: 030Premio Mayor $1.400 MillonesNúmeros que más salen: 156Números que menos salen: 2569

Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda?

Para cobrar un premio en la Lotería de Risaralda, debes presentar los siguientes documentos y cumplir con ciertos requisitos:

El tiquete o billete original premiado, que debe estar en buen estado.Documento de identidad original válido (cédula de ciudadanía, contraseña blanca, pasaporte con sello reciente o cédula de extranjería si aplica).Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad, para premios iguales o superiores a $100.000 pesos.Diligenciar en el reverso del formulario ganador los datos personales: nombres completos, dirección, teléfono y correo electrónico (opcional).Para premios iguales o superiores a $500.000 pesos, es necesario completar un formulario específico para el pago de premios.Presentar copia del Registro Único Tributario (RUT) y autorización para el pago del premio, especialmente para premios mayores (según PDF de procedimiento interno).Ten presente que se aplican retenciones legales, como la del 20% por ganancia ocasional para premios superiores a 48 UVT.

El ganador tiene un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio.

Así funciona la Lotería de Risaralda

La Lotería de Risaralda, bajo el lema “Sentimiento de Todos”, celebra sus sorteos cada viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), salvo en días festivos, cuando la jornada se traslada al siguiente día hábil. Este tradicional juego de azar, transmitido por el canal regional Telecafé, no solo ofrece premios millonarios, sino que también contribuye al desarrollo social en el departamento.

El premio mayor alcanza los $1.400 millones de pesos colombianos, pero su plan de premios incluye múltiples oportunidades para ganar:

1 Premio Mayor: $1.400.000.000

1 Premio Especial La Escalera Millonaria: $45.000.000

1 Seco Compra Auto: $45.000.000

2 Secos Pal Negocio: $40.000.000

3 Secos Cafetero: $35.000.000

4 Secos Para La Beca: $30.000.000

5 Secos de Lujo: $25.000.000

12 Secos de Paseo: $20.000.000

Con esta generosa estructura, la Lotería de Risaralda se mantiene como una de las favoritas en Colombia, brindando la posibilidad de cambiar vidas con cada sorteo.

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