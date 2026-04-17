Colombia

Iván Cepeda solicitó protección del Estado tras advertencia sobre posible atentado: “He decidido afrontar todos los riesgos”

La petición se produce luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera en redes sociales sobre información que habría recibido la CIA sobre un supuesto plan en contra del aspirante del Pacto Histórico

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La confirmación surge después de la alarma emitida por el mandatario colombiano, quien señaló una alerta divulgada por medios sobre potenciales acciones contra el candidato durante el proceso electoral reciente - crédito @IvanCepedaCast/X

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, declaró desde Tunja que solicitará a las autoridades información detallada sobre un presunto plan para atentar contra su vida, tras la alerta emitida por el presidente de la República, Gustavo Petro, en la red social X.

El senador afirmó que, por motivos de prudencia, no ha hecho públicas otras amenazas recibidas durante los últimos meses de campaña.

Iván Cepeda sostuvo que existen fuerzas preparando acciones en su contra. El legislador aseguró que no abandonará su trabajo político ni la campaña electoral ante la gravedad de los hechos.

Mi decisión es totalmente firme y he decidido afrontar todos los riesgos y circunstancias que implican la responsabilidad asumida con el pueblo colombiano en este proceso electoral. Así que sin miedo seguimos adelante con nuestra campaña”, indicó el candidato del Pacto Histórico.

Según lo manifestado por el candidato del Pacto Histórico, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X que la Central de Inteligencia Americana (CIA) habría recibido información sobre un posible atentado contra Cepeda.

El senador afirmó que solicitará a las autoridades colombianas detalles completos sobre la situación e insistió en la seriedad del caso: “Voy a solicitar a las autoridades se me informe en detalle sobre esta circunstancia, pero también quiero ser en esto supremamente claro y perentorio: bajo ninguna circunstancia voy a abandonar mi trabajo político, mucho menos la campaña electoral”.

El senador Iván Cepeda enfatiza la gravedad de la situación y exige que las autoridades aclaren el alcance de las amenazas en esta campaña electoral - crédito @IvanCepedaCast/X
El senador Iván Cepeda enfatiza la gravedad de la situación y exige que las autoridades aclaren el alcance de las amenazas en esta campaña electoral - crédito @IvanCepedaCast/X

Durante su pronunciamiento, Cepeda enfatizó que a lo largo de la campaña ha recibido en varias oportunidades informaciones sobre intentos para atentar contra su vida, pero optó por no hacerlas públicas para evitar alarmar a la opinión.

“No he hecho de eso ningún escándalo ni ningún ruido público, puesto que no quiero sembrar ni la alarma ni el pánico en la opinión pública”, explicó. Sin embargo, ante la alerta reciente, consideró necesario comunicar su postura y llamar a la ciudadanía a no ceder ante el miedo.

El candidato hizo un llamado a sus seguidores, equipos de campaña y a quienes lo apoyan a redoblar esfuerzos y mantener la calma frente a las amenazas.

“De manera decidida llamo a mis seguidores, a mis equipos, a la ciudadanía que va a votar por mí, a que redoblemos nuestros esfuerzos y a que no cedamos ante el terror y ante las fuerzas que quieren acabar con el proceso de cambio en Colombia”, concluyó el aspirante presidencial por el Pacto Histórico.

El presidente Petro revela datos de la CIA sobre un atentado contra Iván Cepeda

Petro solicita el respaldo del presidente Donald Trump para garantizar transparencia y libertad en las elecciones de Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Petro solicita el respaldo del presidente Donald Trump para garantizar transparencia y libertad en las elecciones de Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El presidente Gustavo Petro confirmó que la CIA dispone de información específica sobre un posible atentado dirigido contra el candidato Iván Cepeda en Colombia.

Esta revelación, realizada tras las amenazas contra los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, ha puesto en alerta a las autoridades judiciales colombianas, según el propio mandatario.

En respuesta a estos hechos, Estados Unidos advirtió que habría “terribles consecuencias” para quienes intenten perpetrar ataques contra aspirantes presidenciales en el país, de acuerdo con lo informado recientemente.

El presidente Gustavo Petro insistió en la importancia de las Naciones Unidas en el Foro de Alto Nivel Celac-África - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr
Petro asocia la inseguridad de los candidatos en Colombia con acciones de sectores de extrema derecha y su influencia en el proceso democrático - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

Petro remarcó la urgencia de prevenir cualquier amenaza de este tipo y pidió el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump para asegurar la transparencia y libertad del proceso electoral colombiano.

El mandatario colombiano también vinculó las amenazas y atentados recientes, incluyendo el asesinato de Charlie Kirk y el ataque sufrido por Trump durante su campaña, con acciones de sectores de extrema derecha, que, según sus declaraciones, utilizan los organismos estatales tanto para ejercer violencia como para incidir en la búsqueda de votos: “En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano (sic)”.

Las amenazas contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella fueron notificadas y se encuentran bajo conocimiento de la Fiscalía.

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