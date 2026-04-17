María Corina Machado criticó al presidente Petro por propuestas sobre transición en Venezuela: “Suenan a una amenaza”

María Corina Machado criticó las declaraciones de Gustavo Petro sobre la crisis política venezolana y asegura que representan una amenaza a la democracia - crédito @MariaCorinaYA/X/Joel González/Presidencia

La líder opositora venezolana María Corina Machado elevó el tono contra el presidente de Colombia Gustavo Petro al considerar que sus recientes declaraciones –sobre el temor de los venezolanos ante un eventual triunfo de la oposición– constituyen una amenaza y al advertir que cualquier salida a la crisis de Venezuela debe ser estrictamente a través de mecanismos democráticos y electorales.

Las críticas de la ganadora del Premio Nobel de la Paz surgieron en un contexto de creciente tensión regional y de propuestas para una transición política en el país, luego de la prolongada permanencia en el poder de Nicolás Maduro.

En declaraciones realizadas durante su gira en Madrid, Machado rechazó la iniciativa de cogobernanza temporal sugerida por Petro entre chavistas y oposición venezolana, argumentando que, a su juicio, cualquier fórmula transitoria podría perpetuar el conflicto.

La líder de la oposición expresó: “Eso lo que suena es una amenaza del señor Petro”, subrayando el historial de violencia política, persecución y tortura al que se enfrentan los venezolanos bajo el actual régimen.

La líder opositora rechaza la propuesta de cogobernanza entre chavismo y oposición planteada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro - crédito Danielle Villasana/Reuters

Machado además replicó que la única vía legítima para garantizar la estabilidad y prosperidad en Venezuela involucra el respeto a la Constitución y a la soberanía popular.

Así mismo, María Corina Machado respondió directamente a las declaraciones de Petro, que insistió en que muchos venezolanos temen la llegada de la oposición y propuso un periodo de transición política de dos años como solución negociada antes de convocar elecciones libres.

En sus declaraciones, el mandatario colombiano argumentó que la grave crisis venezolana tiene un componente económico ligado al petróleo, e incluso ha cuestionado la validez de ciertas acusaciones internacionales contra Maduro, matizando que existen razones para el escepticismo. Esta posición ha generado amplia controversia dentro y fuera de Colombia.

Gustavo Petro planteó una transición política venezolana de dos años antes de elecciones libres y vincula la crisis con problemas económicos del petróleo - crédito Luisa González/Reuters

“Ahí tiene que aparecer una alternativa (…)Una Venezuela sin petróleo", dijo Petro, agregando que este mineral “atrae los misiles”.

La pregunta central del actual debate regional –quién debe encabezar y en qué términos la transición política venezolana– quedó expuesta tras el pronunciamiento de Gustavo Petro, que anunció una visita a Caracas el 24 de abril, aunque sin concretar si se reunirá con la dirigencia del gobierno o con la oposición.

En ese contexto, María Corina Machado enfatizó: “¿Cuál es el miedo a una elección?”, y ratificó que toda solución debe canalizarse mediante elecciones competitivas, sin atajos que pongan en duda la integridad del proceso.

María Corina Machado también recomendó: “El señor Petro no debería estar alertando, amenazando o azuzando la violencia en nuestro país. Que se concentre en buscar la paz en Colombia y no en promover violencia en Venezuela”, según declaraciones recogidas por NTN24.

Las reacciones a la propuesta de cogobernanza temporal han sido encontradas. Mientras Petro sostiene que sería un paso necesario “para generar confianzas”, la principal figura de la oposición rechaza cualquier fórmula que no incluya un mandato popular directo.

María Corina Machado reafirma que solo elecciones competitivas y la voluntad popular pueden garantizar la estabilidad y la prosperidad en Venezuela - crédito Reuters

La polémica en torno a estas posturas evidencia la dificultad de alcanzar consenso tanto dentro de Venezuela como en el plano internacional.

El presidente Gustavo Petro ha defendido en reiteradas ocasiones que la crisis venezolana tiene un fuerte componente estructural asociado al petróleo, al tiempo que ha puesto en duda parte de las denuncias contra Maduro, lo que aumenta la complejidad del diálogo entre la dirigencia venezolana y el entorno regional. Este enfoque ha generado discusión en distintos sectores políticos y sociales de Colombia y Latinoamérica.

Machado finalizó su intervención desde Madrid insistiendo en que la salida debe estar “en plena democracia, superando la violencia del chavismo”, reafirmando que el futuro político de Venezuela no se decidirá por esquemas transitorios, sino por el ejercicio pleno de la voluntad ciudadana.