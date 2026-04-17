Colombia

“Los padres también se equivocan”: De la Espriella responde a Uribe tras críticas a su campaña

El candidato reaccionó al video del expresidente y aseguró que mantendrá el respeto, al tiempo que definió a su principal contradictor político

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El abogado y empresario Abelardo de la Espriella aseguró que su independencia de criterio no lo aleja de lo que representa el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito @delaespriella_style/Instagram
Abelardo De la Espriella respondió al video publicado por Álvaro Uribe Vélez en medio de tensiones entre campañas del mismo sector político.- crédito @delaespriella_style/Instagram

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella respondió al pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien había hecho un llamado público de atención a su campaña por presuntos ataques contra la senadora y aspirante Paloma Valencia.

A través de un mensaje difundido en X, el aspirante fijó su posición y enfatizó en el respeto hacia figuras cercanas, al tiempo que definió su enfoque político de cara a la contienda.

“Los padres también se equivocan y pueden ser tremendamente injustos en ciertas ocasiones. El deber de todo buen hijo es honrarlos siempre, a pesar de las circunstancias”, escribió De la Espriella, en una frase que fue interpretada como una respuesta directa al exmandatario, considerado una figura influyente dentro del espectro político de la derecha en Colombia.

En su publicación, el candidato también hizo referencia a sus relaciones personales y políticas: “A los amigos que quiero, admiro y respeto, toda la consideración que a lo largo de mi vida he mostrado por ellos con acciones claras”. Con esta afirmación, sostuvo que su trayectoria ha estado marcada por conductas consistentes frente a quienes han sido cercanos a su proyecto.

En su mensaje en X, Abelardo De la Espriella definió a Iván Cepeda Castro como su principal contradictor político.- crédito @Abdelaespriella/X
En su mensaje en X, Abelardo De la Espriella definió a Iván Cepeda Castro como su principal contradictor político.- crédito @Abdelaespriella/X

El mensaje incluyó, además, una definición puntual sobre su principal contendor político. “El único enemigo es Cepeda, y lo vamos a derrotar con la ayuda de Dios y el fervor del pueblo colombiano”, afirmó, en alusión al senador Iván Cepeda Castro, al que ha señalado de manera reiterada como parte de su debate público.

La reacción de De la Espriella se produjo luego de que Uribe publicara un video en el que pidió respeto entre campañas de sectores afines. En ese pronunciamiento, el exmandatario destacó el trabajo de Paloma Valencia y expresó preocupación por lo que describió como ataques provenientes del entorno del abogado.

Según Uribe, la candidata “está haciendo un gran esfuerzo” y cuenta con “merecimientos” y “transparencia probada”. En ese mismo mensaje, señaló que, aunque De la Espriella se ha referido a él en términos positivos, desde su campaña se estarían presentando críticas a Valencia y su equipo.

- crédito @PalomaValenciaL/X - @delaespriella_style/Instagram
El pronunciamiento de Abelardo De la Espriella se produjo tras el llamado de atención de Álvaro Uribe Vélez por presuntos ataques contra Paloma Valencia.- crédito @PalomaValenciaL/X - @delaespriella_style/Instagram

El expresidente planteó que estas tensiones podrían afectar el resultado electoral dentro del mismo espectro político. “De nosotros depende si ganamos o no”, afirmó, al advertir que este tipo de confrontaciones internas incidirían en la posibilidad de una victoria frente a otros sectores.

La respuesta de De la Espriella se da en un contexto en el que el propio candidato ha denunciado la existencia de una “guerra sucia” en su contra. Días antes de este cruce de mensajes, el aspirante aseguró que su campaña enfrenta ataques tanto desde sectores de izquierda como desde lo que calificó como una derecha “cobarde”.

En ese pronunciamiento previo, el abogado indicó que su aspiración ha sido objeto de cuestionamientos desde hace más de un año, especialmente a medida que ha ganado visibilidad como opción política. También sostuvo que, ante el crecimiento de su candidatura, distintos actores estarían intentando frenar su avance mediante alianzas políticas.

El debate sobre la propuesta de Abelardo de la Espriella pone a prueba los límites legales de la participación política de expresidentes en Colombia - crédito De la Espriella Style
El cruce de mensajes entre Álvaro Uribe Vélez y Abelardo De la Espriella evidencia diferencias dentro del mismo sector en campaña.- crédito De la Espriella Style

En ese mismo mensaje, De la Espriella afirmó que “se avecinan momentos difíciles” y pidió a sus seguidores mantener la “firmeza” en lo que definió como una “batalla final”. Asimismo, reiteró que no renunciará a su aspiración presidencial.

El intercambio entre el candidato y el exmandatario refleja las tensiones dentro de un mismo sector político en medio del proceso electoral. Mientras Uribe ha insistido en la necesidad de mantener cohesión, De la Espriella ha respondido con un mensaje que combina reconocimiento personal, defensa de su postura y delimitación de sus adversarios.

Por ahora, las declaraciones públicas evidencian diferencias en la forma en que se está desarrollando la campaña, en un escenario en el que las posiciones y los mensajes continúan evolucionando a medida que se acerca la contienda electoral.

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