Las autoridades detuvieron en Ibagué a 'El Monstruo de las Cenizas' por presunto abuso de dos menores

La detención se realizó en operativo coordinado con distintas entidades, luego de que una alerta permitiera identificar al presunto involucrado en el caso durante la distribución de ayudas en el sector de Los Álamos - crédito Policía Nacional

La captura en Ibagué de un hombre acusado de abuso de menores mientras fingía ser voluntario durante la entrega de ayudas tras el incendio en el sector de Los Álamos ha puesto en evidencia los riesgos que enfrentan las poblaciones vulnerables en situaciones de emergencia.

Las autoridades confirmaron que el detenido ya tenía antecedentes judiciales y activaron de inmediato la ruta de protección.

Un hombre de 27 años, apodado “El Monstruo de las Cenizas”, fue arrestado por la Policía Metropolitana de Ibagué tras presuntamente abusar sexualmente de dos menores durante las labores de ayuda a familias damnificadas por un incendio en el norte de la ciudad.

La denuncia de una funcionaria de la Secretaría de Desarrollo propició la acción policial en flagrancia y permitió la atención inmediata y protección de las víctimas.

El modus operandi del presunto abusador en Los Álamos

El detenido aprovechó la emergencia generada por el incendio para infiltrarse en la comunidad como falso voluntario y acercarse a las familias afectadas, según confirmó Blu Radio, y ganar la confianza de los damnificados para acercarse a sus víctimas de ocho y once años de edad

La respuesta coordinada entre cuerpos policiales y entidades de salud garantizó atención inmediata a las víctimas y la investigación formal contra el individuo aprehendido - crédito archivo Camila Díaz

De acuerdo con el coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, “capturamos a un hombre de 27 años en Ibagué, apodado “El Monstruo de las Cenizas”, por presuntamente abusar de dos menores de edad, mientras se hacía pasar por voluntario en la entrega de ayudas a damnificados en el sector de Los Álamos”, declaró al medio mencionado.

Por su parte, Caracol Radio precisó que el arrestado se desempeñaba como maestro de construcción y que la intervención se logró gracias a la “oportuna información suministrada por una funcionaria de la Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía Municipal”.

Protección institucional y atención a las víctimas tras la captura en Ibagué

Una vez realizada la captura, las menores fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial, donde recibieron atención integral en salud y valoración médico-legal, lo que aseguró la activación de la ruta de protección para restablecer sus derechos, tal como reportaron ambas emisoras.

La Fiscalía asumió la investigación y un juez decretó medida de aseguramiento a raíz de las evidencias en su contra, reforzadas por el historial judicial expuesto por las autoridades- crédito Cámara de Comercio de Ibagué

Blu Radio detalló que la articulación entre Policía, administración municipal y equipos de salud permitió una respuesta rápida tanto en la atención médica como en el acompañamiento psicológico. La Policía Metropolitana de Ibagué destacó lo esencial de este proceso para salvaguardar la integridad física y emocional de las víctimas.

Las autoridades subrayaron la importancia de denunciar de manera oportuna y recordaron que la protección de la infancia es una prioridad en sus políticas públicas.

Antecedentes y proceso judicial del presunto agresor

Caracol Radio informó que el detenido presentaba dos anotaciones judiciales previas: una por abuso sexual de menores y otra por violencia intrafamiliar. Según una de las emisoras citadas, estos antecedentes incrementan la gravedad del caso y refuerzan la urgencia de la acción institucional.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que abrió investigación basada en los hechos conocidos. Posteriormente, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, de acuerdo con Caracol Radio.

La Fiscalía continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del acusado en este caso de alta sensibilidad social.

Reacciones oficiales y llamado a la comunidad

La Policía Metropolitana de Ibagué y la Alcaldía resaltaron el deber ciudadano de alertar sin demora cualquier situación sospechosa que exponga a riesgo a niñas, niños y adolescentes.

La colaboración ciudadana fue reconocida como factor fundamental en la reacción institucional y en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes afectados por situaciones similares - crédito Ibal

El coronel López reiteró en Blu Radio: “Rechazamos con total contundencia cualquier conducta que vulnere la integridad, la dignidad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Ambos medios coincidieron en que la colaboración de la comunidad fue decisiva para activar la respuesta policial y judicial, e instaron a mantener el compromiso con la protección de los menores.

Las autoridades recordaron que ningún hecho violento o de abuso infantil debe permanecer en silencio, ya que solo con la denuncia es posible garantizar una intervención pronta y la protección efectiva de la niñez.