Colombia

Las autoridades detuvieron en Ibagué a 'El Monstruo de las Cenizas' por presunto abuso de dos menores

El arresto de un falso voluntario que aprovechó una emergencia para acercarse a familias damnificadas derivó en la acción policial y el despliegue de atención integral a las afectadas

Guardar
- crédito Policía Nacional
La detención se realizó en operativo coordinado con distintas entidades, luego de que una alerta permitiera identificar al presunto involucrado en el caso durante la distribución de ayudas en el sector de Los Álamos - crédito Policía Nacional

La captura en Ibagué de un hombre acusado de abuso de menores mientras fingía ser voluntario durante la entrega de ayudas tras el incendio en el sector de Los Álamos ha puesto en evidencia los riesgos que enfrentan las poblaciones vulnerables en situaciones de emergencia.

Las autoridades confirmaron que el detenido ya tenía antecedentes judiciales y activaron de inmediato la ruta de protección.

Un hombre de 27 años, apodado “El Monstruo de las Cenizas”, fue arrestado por la Policía Metropolitana de Ibagué tras presuntamente abusar sexualmente de dos menores durante las labores de ayuda a familias damnificadas por un incendio en el norte de la ciudad.

La denuncia de una funcionaria de la Secretaría de Desarrollo propició la acción policial en flagrancia y permitió la atención inmediata y protección de las víctimas.

El modus operandi del presunto abusador en Los Álamos

El detenido aprovechó la emergencia generada por el incendio para infiltrarse en la comunidad como falso voluntario y acercarse a las familias afectadas, según confirmó Blu Radio, y ganar la confianza de los damnificados para acercarse a sus víctimas de ocho y once años de edad

crédito archivo Camila Díaz
La respuesta coordinada entre cuerpos policiales y entidades de salud garantizó atención inmediata a las víctimas y la investigación formal contra el individuo aprehendido - crédito archivo Camila Díaz

De acuerdo con el coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, “capturamos a un hombre de 27 años en Ibagué, apodado “El Monstruo de las Cenizas”, por presuntamente abusar de dos menores de edad, mientras se hacía pasar por voluntario en la entrega de ayudas a damnificados en el sector de Los Álamos”, declaró al medio mencionado.

Por su parte, Caracol Radio precisó que el arrestado se desempeñaba como maestro de construcción y que la intervención se logró gracias a la “oportuna información suministrada por una funcionaria de la Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía Municipal”.

Protección institucional y atención a las víctimas tras la captura en Ibagué

Una vez realizada la captura, las menores fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial, donde recibieron atención integral en salud y valoración médico-legal, lo que aseguró la activación de la ruta de protección para restablecer sus derechos, tal como reportaron ambas emisoras.

Ibagué-Tolima-Colombia
La Fiscalía asumió la investigación y un juez decretó medida de aseguramiento a raíz de las evidencias en su contra, reforzadas por el historial judicial expuesto por las autoridades- crédito Cámara de Comercio de Ibagué

Blu Radio detalló que la articulación entre Policía, administración municipal y equipos de salud permitió una respuesta rápida tanto en la atención médica como en el acompañamiento psicológico. La Policía Metropolitana de Ibagué destacó lo esencial de este proceso para salvaguardar la integridad física y emocional de las víctimas.

Las autoridades subrayaron la importancia de denunciar de manera oportuna y recordaron que la protección de la infancia es una prioridad en sus políticas públicas.

Antecedentes y proceso judicial del presunto agresor

Caracol Radio informó que el detenido presentaba dos anotaciones judiciales previas: una por abuso sexual de menores y otra por violencia intrafamiliar. Según una de las emisoras citadas, estos antecedentes incrementan la gravedad del caso y refuerzan la urgencia de la acción institucional.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que abrió investigación basada en los hechos conocidos. Posteriormente, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, de acuerdo con Caracol Radio.

La Fiscalía continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del acusado en este caso de alta sensibilidad social.

Reacciones oficiales y llamado a la comunidad

La Policía Metropolitana de Ibagué y la Alcaldía resaltaron el deber ciudadano de alertar sin demora cualquier situación sospechosa que exponga a riesgo a niñas, niños y adolescentes.

Panorámica de Ibagué
La colaboración ciudadana fue reconocida como factor fundamental en la reacción institucional y en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes afectados por situaciones similares - crédito Ibal

El coronel López reiteró en Blu Radio: “Rechazamos con total contundencia cualquier conducta que vulnere la integridad, la dignidad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Ambos medios coincidieron en que la colaboración de la comunidad fue decisiva para activar la respuesta policial y judicial, e instaron a mantener el compromiso con la protección de los menores.

Las autoridades recordaron que ningún hecho violento o de abuso infantil debe permanecer en silencio, ya que solo con la denuncia es posible garantizar una intervención pronta y la protección efectiva de la niñez.

Temas Relacionados

Abuso Sexual InfantilIbaguéPolicía Metropolitana de IbaguéProtección de la InfanciaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Lluvias el 17 de abril de 2026: encharcamientos dificultan la movilidad en varios sectores de la ciudad

El meteorólogo Max Enríquez advirtió que Bogotá registraría lluvias continuas desde la madrugada previstas hasta la tarde

EN VIVO - Lluvias el 17 de abril de 2026: encharcamientos dificultan la movilidad en varios sectores de la ciudad

Álvaro Uribe Vélez lanzó “máxima alerta para proteger a Paloma Valencia”: le habría llegado información del ELN

El expresidente colombiano agitó las redes sociales tras señalar que dos cabecillas estarían tras un presunto intento de atentado contra la candidata presidencial

Álvaro Uribe Vélez lanzó “máxima alerta para proteger a Paloma Valencia”: le habría llegado información del ELN

Iván Cepeda solicitó protección del Estado tras advertencia sobre posible atentado: “He decidido afrontar todos los riesgos”

La petición se produce luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera en redes sociales sobre información que habría recibido la CIA sobre un supuesto plan en contra del aspirante del Pacto Histórico

Iván Cepeda solicitó protección del Estado tras advertencia sobre posible atentado: “He decidido afrontar todos los riesgos”

Resultado Chontico Día hoy 17 de abril

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Resultado Chontico Día hoy 17 de abril

Cambian las condiciones para salas de lactancia en el trabajo: qué deberán cumplir ahora las empresas

Una nueva resolución del Ministerio de Salud introduce requisitos técnicos, controles más estrictos y obligaciones adicionales para entidades públicas y privadas que deben implementar estos espacios

Cambian las condiciones para salas de lactancia en el trabajo: qué deberán cumplir ahora las empresas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Feid regalará boletas para su concierto en Bogotá y elegirá un fan para cantar en el escenario: anunció más sorpresas

Feid regalará boletas para su concierto en Bogotá y elegirá un fan para cantar en el escenario: anunció más sorpresas

Concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga ya tiene nueva fecha

Novia de Epa Colombia aclaró la realidad sobre la libertad condicional de la influenciadora y de cómo está su proceso legal: “Falta poco”

Maluma y Ryan Castro estrenan ‘Pa’ la seca’, su nueva colaboración con un homenaje colombiano: esta es la letra completa

Silvestre Dangond confesó que pensó que su carrera había terminado y por qué cree que sigue vigente

Deportes

El delantero colombiano Kevin Viveros reveló que demandó a Atlético Nacional ante FIFA: “Eso es ilegal”

El delantero colombiano Kevin Viveros reveló que demandó a Atlético Nacional ante FIFA: “Eso es ilegal”

Así fue el polémico “gol fantasma” de la selección Colombia en la victoria ante Brasil por el Sudamericano Sub-17

Santa Fe estaría atravesando una crisis interna por diferencias entre jugadores y el cuerpo técnico: “No se deja hablar”

Prensa deportiva inglesa criticó al Liverpool FC por vender a Luis Díaz al Bayern Múnich:  “Es ridículo”

Ni Real Madrid ni Bayern Múnich: la razón por la que la Liga BetPlay domina Google en abril