Exmilitar colombiano estuvo a punto de explotar la sede de un banco porque no le pagaban su pensión: esta es la historia de Édgar Santander Paz

El estreno de la película se registrará en Cartagena - crédito Inravisión Cine

En 2008, el nombre de Édgar Santander Paz fue noticia nacional debido a que el exmilitar tomó la decisión de retener bajo amenazas de detonar un explosivo a 19 personas en la sede de un banco en el centro de Bogotá.

El hecho se registró el 26 de diciembre de 2008, cuando el sargento retirado del Ejército Nacional ingresó armado al lugar para exigir el pago de su pensión; horas después liberó a los rehenes y fue sometido por las autoridades.

El exmilitar manifestó que su acción respondía a un estado de desesperación tras múltiples gestiones administrativas fallidas. El episodio no dejó víctimas mortales ni heridos graves, pero desencadenó un proceso judicial que marcaría la vida del protagonista y de su familia.

La justicia ordinaria dictó una condena de más de 16 años de prisión para Santander Paz. El fallo se sustentó en cargos de secuestro y porte ilegal de armas. Durante el juicio, la defensa argumentó que el exmilitar actuó bajo presión psicológica, derivada de la negativa estatal a reconocer su pensión y a responder a sus reclamos por lesiones sufridas en combate. Los testimonios de compañeros y familiares expusieron la situación de desamparo que enfrentaban muchos soldados retirados en Colombia, pero esto no provocó que el fallo fuera cambiado.

El hecho se registró en 2008 - crédito Colprensa/Inravisión Cine

Hasta la fecha, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos exponen el caso como ejemplo de las dificultades de los veteranos para acceder a prestaciones sociales. Las manifestaciones a favor y en contra del exsargento se multiplicaron en redes sociales y foros públicos, mientras Santander sigue en prisión.

Lo último registrado en el caso es que la Corte Suprema de Justicia revisó el caso y solicitó la absolución del exsargento. El alto tribunal consideró que existen elementos suficientes para cuestionar tanto la tipificación del delito como la proporcionalidad de la condena. Entre los argumentos, la Corte destacó la situación de abandono institucional que vivió Paz y la ausencia de un daño letal durante la toma del edificio.

Por un lado, familiares y allegados del exmilitar celebraron la petición de absolución como un acto de justicia largamente esperado. Por otro lado, algunos sectores advirtieron sobre el mensaje que podría enviar a la sociedad respecto al uso de la fuerza para reclamar derechos.

Se estrenará película sobre este hecho

La película es protagonizada por Ramsés Ramos - crédito Inravisión Cine

Este caso ha vuelto a ser noticia por el estreno de la película Sargento Paz, dirigida por el cineasta Jorge Caballero, que explora los acontecimientos que llevaron al exmilitar al límite, así como el entorno familiar y social que rodeó la toma del edificio.

El largometraje será estrenado en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias 2026 y ha generado expectativa en el circuito cinematográfico colombiano. La producción ha resaltado que se llevó a cabo una investigación en la que consultaron archivos judiciales, informes oficiales y entrevistas con protagonistas y testigos.

El elenco de la película es encabezado por el cartagenero Ramsés Ramos, Marcela Benjumea, Danharry Colorado y Bárbara Perea Arce. Después de la presentación en el festival se revelarán detalles de la distribución en cines del largometraje.

El militar retirado fue condenado a 16 años de prisión - crédito Inravisión Cine

Entre los hechos recordados del caso está la entrevista que entregó Alejandro Paz, hermano del exmilitar, que reconoció el desespero de su familiar, pero se mostró sorprendido al observar en lo que terminó esa tristeza.

“Yo había hablado con él dos meses atrás y lo noté triste y desesperado por la situación que atravesaba. No tenía plata ni para comer, entonces yo le mandaba lo que podía, porque tampoco gano mucho. Pero nunca me imaginé que Édgar iba a hacer lo que hizo”, declaró Paz a El Espectador en ese momento.