Benedetti reveló cómo son los esquemas de seguridad de los candidatos presidenciales: “Nadie puede decir que no se le brinda la protección”

El ministro Armando Benedetti aseguró que el Gobierno ha hecho un esfuerzo amplio por proteger a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, que no se compara con otras administraciones - crédito @AABenedetti/X

El 15 de abril de 2026, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se reunió con el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, y con representantes de distintos partidos políticos para discutir sobre la seguridad de los candidatos y candidatas presidenciales y de sus fórmulas vicepresidenciales.

En una rueda de prensa, el jefe de la cartera dio a conocer los resultados del encuentro y las medidas que han tomado el Gobierno nacional y las autoridades para fortalecer la protección brindada a los aspirantes. Según explicó, hasta el momento se han destinado 107 personas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), 160 policías, 29 vehículos convencionales, 39 vehículos blindados y 29 chalecos blindados para tales efectos.

En total, 4.351 hombres de protección están garantizando la seguridad de los aspirantes. Además, se han prestado 198 servicios de protección para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales “fuera de donde ellos se encuentran”.

Más de 4.000 hombres de protección de la UNP y la Policía garantizan la seguridad de los candidatos - crédito UNP

“Cada vez que un candidato a la Presidencia o a la Vicepresidencia se desplaza, no tiene menos de 40 efectivos de la Policía con sus motos (...). Las campañas más robustas no tienen menos de 30 hombres en temas de seguridad”, precisó el ministro ante los medios de comunicación.

Incluso, hay algunos aspirantes que tienen el acompañamiento de un comando del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional. También cuentan con una camioneta especial para sus desplazamientos y hasta se les paga los tiquetes para cuando necesitan viajar.

Benedetti recalcó que los esquemas de seguridad proporcionados a estos políticos implican para la UNP una inversión de $500 millones mensuales, aproximadamente, por cada candidato o candidata. Ese mismo monto también es destinado por la Policía Nacional para ese propósito.

La Policía Nacional destina $500 millones mensuales, aproximadamente, para proteger a los candidatos - crédito Policía Nacional

Con estas cifras, el jefe de la cartera aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro está trabajando para garantizar la seguridad de los aspirantes. Afirmó que ninguna otra administración ha tomado las medidas que el actual Gobierno adoptó, las cuales también cobijaron a los precandidatos en su momento.

“Nosotros hemos hecho un esfuerzo como nunca antes lo había hecho la Nación o el gobierno de turno para garantizar la seguridad de los candidatos”, dijo.

Las acciones adelantadas por el Gobierno Petro y las autoridades surgen en medio de un ambiente político tenso y preocupante para los políticos que aspiran a cargos de elección popular, teniendo en cuenta los antecedentes recientes de inseguridad que se han presentado en Colombia. Pues, el 7 de junio de 2025, el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en Bogotá; estuvo hospitalizado dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá y falleció el 11 de agosto de ese año.

El precandidato Miguel Uribe fue asesinado en 2025 - crédito prensa Miguel Uribe/suministrado a Infobae Colombia

A partir de esos hechos, y debido a amenazas, los candidatos y candidatas han solicitado el refuerzo de sus esquemas de seguridad. El ministro Armando Benedetti confirmó que el Gobierno ha tenido en cuenta las denuncias que han hecho ante la Fiscalía General de la Nación y ante los medios de comunicación para mejorar la protección que se les está proporcionando.

En ese sentido, insistió en que, considerando las medidas que ha tomado la administración, ningún político puede afirmar que el Estado lo ha desprotegido y que corre riesgos por culpa del Gobierno. Sin embargo, reconoció que ante la inseguridad que hay en el país, siempre serán insuficientes las acciones que se encaminen para proteger la integridad y la vida de los políticos.

“Los esquemas son muy robustos. Estoy hablando que hay esquemas que tienen hasta 30 efectivos de la fuerza pública y hasta cinco vehículos (blindados) y cuatro convencionales, un solo esquema. Luego, nadie puede decir de que no se le brinda la protección, aunque siempre faltará si es la necesaria”, precisó.