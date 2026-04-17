Accidente de bus intermunicipal en vías del Cesar dejo varias personas heridas

Accidente de tránsito en Cesar dejo varios heridos - crédito captura de pantalla de Blu Antioquia

Al menos 10 personas resultaron heridas tras el volcamiento lateral de un bus de Copetran en la vía que conecta Cesar y Santander. El accidente ocurrió en San Alberto, según reportaron algunos medios locales.

La causa del siniestro, que se presentó en horas de la mañana del 17 de abril de 2026, aún no ha sido establecida, de acuerdo con los informes iniciales.

La cifra de lesionados no ha sido confirmada por las fuentes oficiales tras el incidente en el trayecto interdepartamental.

Un video grabado por un conductor muestra el momento posterior a un grave accidente de tránsito en una carretera del Cesar. Un autobús de pasajeros yace volcado a un costado de la vía mientras llueve, y las autoridades ya se encuentran en el lugar - crédito @hernandolozano/X

En la imagen se observa un accidente vial en el que un bus se encuentra de costado sobre la vía. Varias personas, algunas con mochilas y ropa de colores llamativos, se concentran alrededor del vehículo, algunas sentadas o en cuclillas, aparentemente recibiendo atención o esperando ayuda.

Hay dos motocicletas estacionadas cerca y al fondo se distingue una ambulancia con las luces encendidas, lo que indica la presencia de servicios de salud en el lugar. La emergencia se presentó en un lugar de ruralidad, que permitió que no se presentaran daños a la infraestructura por haber golpeado un objeto contundente o una emergencia mayor, teniendo en cuenta que el clima parece lluvioso o húmedo, ya que algunas personas llevan puestos impermeables.

Infobae Colombia intentó comunicarse con las autoridades correspondientes para obtener más información del siniestro; sin embargo, hasta el momento de la publicación de este artículo, no había sido posible obtener respuesta.

Joven murió tras chocar frente a la sede de Tránsito en La Paz, Cesar

Luis Ángel Martínez murió en un accidente de tránsito en el departamento de Cesar - crédito El Pilon

Un accidente de tránsito ocurrido cerca de la sede de Tránsito de La Paz, en Cesar, provocó la muerte de Luis Ángel Martínez Villadiego durante la madrugada del domingo, según información preliminar citada por El Pilón. El siniestro tuvo lugar a las 1:30 a. m., cuando la víctima conducía una motocicleta Boxer por la vía y perdió el control, golpeando unas vallas ubicadas en el sector.

Luego de la colisión, el hombre fue atendido por personal médico y trasladado en ambulancia a la Clínica Simón Bolívar, en Valledupar, donde falleció pese a los intentos de reanimación, de acuerdo con los datos reportados por El Pilón. Por el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación sobre las causas exactas y las circunstancias en las que se produjo el accidente, mientras el cuerpo permanece en el centro médico a la espera de la localización de familiares.

Las primeras versiones recogidas por El Pilón indican que Martínez Villadiego habría perdido el control del vehículo, lo que derivó en el impacto de alta gravedad y las lesiones que finalmente resultaron fatales.

Más de 160 personas han muerto este año por accidentes en Bogotá

Patrulla de la Policía volcada en la avenida Caracas con calle 76, en Chapinero, tras accidente que afectó la movilidad y la operación de Transmilenio en la mañana del 15 de abril - crédito Bogotá Tránsito/X

Más de 160 personas han muerto en lo que va de 2026 por accidentes viales en Bogotá, según informó la Secretaría de Movilidad. La cifra, que corresponde al periodo entre el 1 de enero y el 5 de abril, representa un aumento del 13 % respecto al año anterior, cuando se registraron 18 muertes menos en circunstancias similares, de acuerdo con datos oficiales difundidos por la entidad.

El riesgo para los usuarios vulnerables se evidencia en que los adultos mayores peatones representan una proporción significativa de víctimas, según el balance presentado por la Secretaría de Movilidad. Además, el 71 % de los accidentes mortales ocurre en vías arteriales, en especial sobre la avenida NQS entre las calles 1 y 68, donde se han reportado 13 fallecidos en lo que va del año.

Las autoridades señalan que los días martes y miércoles concentran la mayoría de las fatalidades, y el 15 % de estos hechos sucede entre las 10:00 p. m. y las 12:00 a. m.

Casi la mitad de las muertes corresponde a conductores de motocicleta, con un 44 % del total. Les siguen peatones (38 %), ciclistas (14 %) y ocupantes de vehículos de cuatro ruedas o más (4 %). En el 62 % de los accidentes fatales participaron motocicletas, siendo frecuente la colisión entre estos vehículos y peatones, seguida de incidentes con transporte de carga.