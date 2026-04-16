El Pico y Placa en Cali para este jueves 16 de abril

El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)

Que el Pico y Placa de este jueves 16 de abril no lo tome por sorpresa; averigüe si puede conducir su vehículo en Cali y evite sanciones.

La restricción vehicular varía según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Alcaldía de Santiago de Cali.

No olvides que esta prohibición vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante mencionar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: 7, 8,.

Taxis: No aplica,, .

Transporte público colectivo: 0, 1,.

Motos: No aplica,, .

El Pico y Placa de Cali inicia en las primeras del día a las 6:00 horas y termina hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular no aplica los los sábados y domingos, así como los días de asueto establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

El Pico y Placa en Cali para este 2026

Cada determinado tiempo, el gobierno de Santiago de Cali renueva por completo la aplicación del Pico y Placa en la ciudad.

Para el primer semestre del 2026, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera en función del último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0.

Esta aplicación funcionará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Que vehículos están exentos del Pico y Placa

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Híbridos y eléctricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿Cuál es la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.