Colombia

Desmontaron red de narcotráfico en Toledo, España, con la ayuda de la Policía colombiana: en viagra y paprika ocultaban droga

Tres de los 13 capturados son colombianos. Trabajaban de sol a sol, sin salir del laboratorio “a nada”, informaron las autoridades españolas

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Trece involucrados, entre ellos tres colombianos, fueron capturados - crédito video Agencia Tributaria y Ministerio de Hacienda de España / YouTube

Una operación coordinada entre los cuerpos de seguridad de España, y las autoridades de Colombia, Estados Unidos, Perú y Portugal, derivó en el desmantelamiento de un macrolaboratorio clandestino de cocaína en la población de Gerindote, provincia de Toledo, España.

La acción policial internacional concluyó con la detención de trece personas vinculadas a una red criminal transnacional que estaba siendo investigada desde 2022, por medio de rastreo de cargamentos transoceánicos con distintos destinos, incluido Colombia, informó la agencia de noticias EFE.

La investigación culminó entre febrero y abril del año en curso con un despliegue operacional que se extendió a varias provincias españolas. Así lo confirmó delegado del Gobierno de la comunidad española de Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, que en una rueda de prensa detalló que la intervención se desarrolló también en Madrid, Vizcaya, La Rioja y Málaga, informó EFE.

Hallaron taller de narcotráfico en Toledo, España, con participación de policía colombiana - crédito Guardia Civil Policía Nacional Servicio de Vigilancia Aduanera y EFE
Hallaron taller de narcotráfico en Toledo, España, con participación de policía colombiana - crédito Guardia Civil Policía Nacional Servicio de Vigilancia Aduanera y EFE

Lo que se encontró en el laboratorio

El informe indicó que los agentes incautaron en la nave industrial de Gerindote unas ocho toneladas de harina de maíz impregnada con cocaína y 3.500 kilogramos de precursores químicos para la extracción de la droga.

En el lugar, los efectivos hallaron también nueve kilogramos de cocaína listos para su distribución.

Tres de los detenidos, conocidos como los “cocineros” del laboratorio, procedían de Colombia y permanecían en el recinto sin salir al exterior “absolutamente para nada”, según explicó el coronel de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha, José María Gil Armario.

Los colombianos estaban sometidos a una estricta organización bajo la que operaba toda la red criminal, con turnos continuos las 24 horas del día y los siete días de la semana. Los responsables realizaban todas las etapas del proceso: extracción, filtrado, precipitación, prensado y empaquetado.

Además de los arrestos y la droga intervenida, los cuerpos de seguridad confiscaron 170.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, centenares de cartuchos de munición, tres chalecos antibalas, dos pistolas eléctricas, una máquina de contar dinero, teléfonos móviles, documentación relevante y vehículos de alta gama.

Las autoridades encontraron drogas hasta en harina de maíz . crédito Guardia Civil Policía Nacional Servicio de Vigilancia Aduanera y EFE
Las autoridades encontraron drogas hasta en harina de maíz . crédito Guardia Civil Policía Nacional Servicio de Vigilancia Aduanera y EFE

Por su parte, desde la Unidad de Vigilancia Aduanera de España se adoptaron medidas cautelares sobre siete inmuebles, 17 vehículos y 11 cuentas bancarias relacionadas con la estructura criminal.

En el transcurso de la investigación, los agentes también decomisaron cantidades menores de otras sustancias, entre ellas cocaína rosa, Mdma, poppers, marihuana y noventa comprimidos para la disfunción eréctil (viagra), así como bolsas de paprika similares a las incautadas previamente en un contenedor en el puerto de Cartagena (Colombia), que contenía cerca de una tonelada de cocaína.

Cayó alias en Colombia alias Fito, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo

La captura de Adolfo León Ospina Giraldo, conocido como alias Fito, fue confirmada por las autoridades colombianas el 16 de abril de 2026. El señalado como uno de los narcotraficantes más buscados en el planeta, contaba con una notificación roja de Interpol activa en 196 países.

Su detención se produjo en medio de una operación coordinada entre agencias nacionales e internacionales, según informó la Policía Nacional.

Las operaciones antidrogas internacionales permitieron la detención de Adolfo León Ospina Giraldo, señalado por coordinar voluminosos envíos de cocaína y consolidar rutas ilícitas en Centroamérica y México durante más de dos décadas - crédito Policía Nacional
Las operaciones antidrogas internacionales permitieron la detención de Adolfo León Ospina Giraldo, señalado por coordinar voluminosos envíos de cocaína y consolidar rutas ilícitas en Centroamérica y México durante más de dos décadas - crédito Policía Nacional

Alias Fito está bajo investigación por su papel central en la articulación de redes transnacionales de tráfico de cocaína. Las investigaciones lo vinculan con la coordinación de envíos de droga desde Colombia hacia Centroamérica, México y Norteamérica. Durante más de dos décadas, estableció alianzas con organizaciones criminales en Guatemala y México, consolidando rutas y métodos logísticos diversos para el tránsito de estupefacientes.

Entre 2009 y 2013, las autoridades identificaron su participación en despachos aéreos de droga, especialmente a Honduras. Los informes oficiales detallan que la organización utilizaba rutas aéreas, marítimas y terrestres, empleando aeronaves ligeras y semisumergibles para eludir controles. En las operaciones se documentaron envíos de hasta 700 kilogramos de cocaína en una sola transacción.

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