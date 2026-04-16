Colombia

“Debemos prepararnos para el peor escenario”: ministro Palma advierte por fenómeno de El Niño

El ministro de Minas alertó sobre riesgos energéticos por El Niño, habló de gas venezolano, Monómeros y el impacto de tensiones globales en los precios

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El Ideam advirtió que la probabilidad del fenómeno de El Niño superará el 90 % a partir de septiembre de 2026.- crédito VisualesIA
El pronunciamiento se dio durante el Congreso de Naturgas en Cartagena, en medio de preocupaciones por el impacto climático y energético- crédito VisualesIA

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, advirtió que Colombia debe prepararse incluso para el peor escenario ante la posible llegada del fenómeno de El Niño. El pronunciamiento se dio durante el Congreso de Naturgas en Cartagena, en medio de preocupaciones por el impacto climático y energético, según información obtenida por Revista Semana.

El jefe de la cartera insistió en que la cooperación entre todos los actores será clave para evitar afectaciones como racionamientos. Además, planteó la necesidad de anticiparse a los efectos del cambio climático, según información obtenida.

El ministro también abordó temas como la importación de gas desde Venezuela, la situación de Monómeros y el impacto de la coyuntura internacional. La discusión refleja los desafíos energéticos que enfrenta el país en el corto y mediano plazo.

El jefe de la cartera insistió en que la cooperación entre todos los actores será clave para evitar afectaciones como racionamientos | JUSTIN TALLIS/Pool vía REUTERS
El jefe de la cartera insistió en que la cooperación entre todos los actores será clave para evitar afectaciones como racionamientos | JUSTIN TALLIS/Pool vía REUTERS

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Preparación ante El Niño y riesgos energéticos

Durante su intervención en el Congreso de Naturgas, Edwin Palma hizo énfasis en la necesidad de anticiparse a los efectos del fenómeno de El Niño, que podría impactar la disponibilidad de recursos energéticos en el país.

El ministro señaló: “Solamente podemos pasar cualquier fenómeno de El Niño si cooperamos con todos los agentes”, citado por Revista Semana.

Además, advirtió que el comportamiento del fenómeno aún es incierto, ya que podría presentarse en niveles leves, moderados o severos, lo que obliga a prepararse para distintos escenarios.

La eterna primavera que vivía Medellín al parecer quedó atrás por el intenso calor que hay en la ciudad - crédito Colprensa
Fenómeno de El NIño - Altas temperaturas | crédito Colprensa

En ese sentido, afirmó: “Tenemos que estar preparados para el peor escenario”, destacando la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten afectaciones al suministro energético.

Palma también indicó que el Gobierno buscará articular esfuerzos con exministros y expertos para enfrentar el fenómeno y garantizar que no se presenten interrupciones en el servicio.

Gas y Venezuela

El ministro abordó también la posibilidad de importar gas desde Venezuela como una de las alternativas para fortalecer el abastecimiento energético.

Explicó que se están evaluando opciones, entre ellas la continuidad de un contrato vigente con PDVSA hasta 2027, el cual ha sido objeto de revisión por parte del país vecino.

El logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA se ve en la sede de PDVSA, en Caracas, Venezuela, 14 de mayo de 2025. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
El logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA se ve en la sede de PDVSA, en Caracas, Venezuela, 14 de mayo de 2025. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Asimismo, se refirió al contexto internacional, señalando que las tensiones globales, como la guerra en Irán, han generado incrementos en los precios y presiones inflacionarias a nivel mundial.

Sobre este punto, afirmó: “Ha puesto los precios al alza. Ha hecho que se genere una inflación mundial… Ojalá nosotros no lleguemos a ese nivel”, citado por ese medio de comunicación.

El ministro también mencionó la necesidad de avanzar hacia la descarbonización de la economía y reducir la dependencia de fuentes tradicionales, en línea con las tendencias globales del sector energético.

Infraestructura, Monómeros y urgencias del sector

En el marco del congreso, se destacó la importancia de fortalecer la infraestructura energética del país para enfrentar eventuales contingencias.

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, advirtió que es urgente poner en funcionamiento nuevos proyectos que permitan garantizar el suministro de gas en escenarios críticos.

En ese sentido, señaló la necesidad de agilizar las autorizaciones gubernamentales para evitar retrasos que puedan comprometer la capacidad de respuesta del sistema.

El ministro Palma explicó que se están evaluando mecanismos como los procesos tipo open season para proyectos de regasificación, los cuales permitirían medir el interés del mercado antes de desarrollar infraestructura para importar gas en estado líquido.

Además, se refirió a la situación de Monómeros, indicando que una eventual venta no sería viable en el corto plazo debido al contexto actual de los fertilizantes.

El debate en el Congreso de Naturgas dejó en evidencia los retos que enfrenta Colombia para garantizar su seguridad energética, en un escenario marcado por el cambio climático, la presión internacional y la necesidad de inversiones en infraestructura clave.

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